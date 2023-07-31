  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
АЕК Ларнака
 
Позже
Торпедо-БелАЗ
Прогнозы 45
АЕК Ларнака 93.3% (42)
X 2.2% (1)
Торпедо-БелАЗ 4.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Торпедо-БелАЗ
1.30
5.80
9.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

АЕК Ларнака
Торпедо-БелАЗ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фараж Имад 1 1
Касас Исмаэль 1 1
Дьюрчо Адам 1 (1) 1
Миличевич Хрвое 0 0
Торпедо-БелАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глущенков Кирилл 1 1
Овоно Эмманюэль 1 1

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торпедо-БелАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Премудров Кирилл 1 0
Шевченко Евгений 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Торпедо-БелАЗ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Торпедо-БелАЗ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0
Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0
Торпедо-БелАЗ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 Торпедо-БелАЗ - Жодино-Южное 2:3 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 0:0 Минск - Торпедо-БелАЗ 1:0
Лида - Торпедо-БелАЗ 1:3 Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 1:1 ФК Гомель - Торпедо-БелАЗ 0:3 Торпедо-БелАЗ - Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Нафтан 5:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 0:0 Торпедо-БелАЗ - Слуцк 1:1 Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 2:1 Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 0:1 Белшина Бобруйск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 2:1 Слуцк - Торпедо-БелАЗ 2:1

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Торпедо-БелАЗ

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Торпедо-БелАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2023, осталось 2 дня 12 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    АЕК Ларнака 93.3% (42)
    X 2.2% (1)
    Торпедо-БелАЗ 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    АЕК Ларнака
    Ничья
    Торпедо-БелАЗ
    1.30
    5.80
    9.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ

    Исход игры
    АЕК Ларнака
    93.5% (43)
    Ничья
    2.2% (1)
    Торпедо-БелАЗ
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.11% (23)
    Меньше
    48.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (20)
    Нет
    55.56% (25)
    Популярный счёт
    2:1 АЕК Ларнака
    39.1% (18)
    2:0 АЕК Ларнака
    26.1% (12)
    1:0 АЕК Ларнака
    17.4% (8)
    3:0 АЕК Ларнака
    8.7% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    АЕК Ларнака
    Торпедо-БелАЗ
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     