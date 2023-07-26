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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
ЦСКА-1948
0:1
Второй тайм: 48'
Стяуа
0'
20' Желтая карточка
Дава Джойским
0:1
28' Гол
Коман Флоринел

Ход матча

20'
 
Дава Джойским
28'
0:1
Коман Флоринел
46'
Thalis
Emil Tsenov
 
46'
 
Попеску Октавиан
Балута Александр
46'
 
Эджума Малком
Кордя Андрей

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 114
ЦСКА-1948 17.5% (20)
X 40.4% (46)
Стяуа 42.1% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
29
Наумов
Даниел
24
Гуришта
Эрденис
87
Петров
Симеон
5
Heliton
4
Орачев
Мики
22
Reyan
Daskalov
21
Emil
Tsenov
10
Русев
Георги
13
Stoyan
Stoichkov
8
Педринью
Роша
9
Кьяртанссон
Видар
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
5
Дава
Джойским
6
Харуц
Денис
33
Радунович
Ристо
25
Балута
Александр
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
9
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
ЦСКА-1948
4-2-3-1
Стяуа
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА-1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 1 1

Карточки

ЦСКА-1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 1 0

Результаты последних матчей

ЦСКА-1948
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
ЦСКА-1948 - Пирин Благоевград 3:0 Левски София - ЦСКА-1948 1:2 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0
ЦСКА-1948 - Динамо Загреб 2:3 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Марибор - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Локомотив Пловдив 0:0 ЦСКА София - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Черно Море - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2 ЦСКА-1948 - Локомотив София 2:2 ЦСКА-1948 - Славия София 0:1 Спартак Варна - ЦСКА-1948 3:3 Черно Море - ЦСКА-1948 0:0 Локомотив София - ЦСКА-1948 2:3 ЦСКА-1948 - Локомотив Пловдив 1:0 Септември Симитли - ЦСКА-1948 1:3
Стяуа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Стяуа - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Стяуа 1:3 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - Стяуа 3:2
Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Г О О О О Л - Коман Флоринел бьет в цель!
  • 20'
    Дава Джойским получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 35.1% пользователей.
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Прогнозы 114
ЦСКА-1948 17.5% (20)
X 40.4% (46)
Стяуа 42.1% (48)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ЦСКА-1948 0:1 Стяуа

Исход игры
ЦСКА-1948
17.5% (20)
Ничья
40.4% (46)
Стяуа
42.1% (48)
Тотал 2.5
Больше
41.44% (46)
Меньше
58.56% (65)
Обе команды забьют
Да
77.48% (86)
Нет
22.52% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (40)
1:2 Стяуа
26.3% (30)
2:1 ЦСКА-1948
9.6% (11)
0:1 Стяуа
9.6% (11)
1:0 ЦСКА-1948
6.1% (7)
0:2 Стяуа
3.5% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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