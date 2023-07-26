Тур: 2. Стадион: Васил Левски.
0'
20' Желтая карточкаБалута Александр
0:1
28' ГолКоман Флоринел
58' Желтая карточкаПетров Симеон
66' Желтая карточкаThalis
90'+10
Ход матча
20'
28'
0:1
46'
58'
66'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
5
Heliton
21
Emil
Tsenov
10
Русев
Георги
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 HelitonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Emil TsenovПолузащитник
-
10 Русев ГеоргиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Рапнул ТомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ThalisПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miroslav Kosev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА-1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|1
|1
Карточки
ЦСКА-1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Симеон
|1
|0
|Гуришта Эрденис
|1
|0
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА-1948
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стяуа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ЦСКА-1948
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стяуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА-1948
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
ЦСКА-1948 - Пирин Благоевград 3:0 Левски София - ЦСКА-1948 1:2 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0
ЦСКА-1948 - Динамо Загреб 2:3 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Марибор - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Локомотив Пловдив 0:0 ЦСКА София - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Черно Море - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2 ЦСКА-1948 - Локомотив София 2:2 ЦСКА-1948 - Славия София 0:1 Спартак Варна - ЦСКА-1948 3:3 Черно Море - ЦСКА-1948 0:0 Локомотив София - ЦСКА-1948 2:3 ЦСКА-1948 - Локомотив Пловдив 1:0 Септември Симитли - ЦСКА-1948 1:3
Стяуа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Стяуа - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Стяуа 1:3 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - Стяуа 3:2
Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1
Результаты матчей
ЦСКА-1948
Стяуа
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ЦСКА-1948
Стяуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА-1948 0:1 Стяуа
Исход игры
ЦСКА-1948
17.5% (20)
Ничья
40.4% (46)
Стяуа
42.1% (48)
Тотал 2.5
Больше
41.44% (46)
Меньше
58.56% (65)
Обе команды забьют
Да
77.48% (86)
Нет
22.52% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (40)
1:2 Стяуа
26.3% (30)
2:1 ЦСКА-1948
9.6% (11)
0:1 Стяуа
9.6% (11)
1:0 ЦСКА-1948
6.1% (7)
0:2 Стяуа
3.5% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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