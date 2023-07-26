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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
ЦСКА-1948
0:1
Конец матча
Стяуа
0'
20' Желтая карточка
Балута Александр
0:1
28' Гол
Коман Флоринел
58' Желтая карточка
Петров Симеон
66' Желтая карточка
Thalis
90'+10

Ход матча

20'
 
Балута Александр
28'
0:1
Коман Флоринел
46'
Thalis
Emil Tsenov
 
46'
 
Попеску Октавиан
Балута Александр
46'
 
Эджума Малком
Кордя Андрей
58'
Петров Симеон
 
60'
Карагерен Бирсент
Русев Георги
 
60'
Вутов Антонио
Stoyan Stoichkov
 
61'
 
Крецу Валентин
Попеску Овидиу
66'
Thalis
 
78'
Wankewai Rooney Eva
Кьяртанссон Видар
 
78'
Кирилов Радослав
Педринью Роша
 
86'
 
Микулеску Давид
Коман Флоринел
86'
 
Радаславеску Эдуард
Олару Дариус

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 114
ЦСКА-1948 17.5% (20)
X 40.4% (46)
Стяуа 42.1% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
29
Наумов
Даниел
24
Гуришта
Эрденис
87
Петров
Симеон
5
Heliton
4
Орачев
Мики
22
Reyan
Daskalov
21
Emil
Tsenov
10
Русев
Георги
13
Stoyan
Stoichkov
8
Педринью
Роша
9
Кьяртанссон
Видар
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
5
Дава
Джойским
6
Харуц
Денис
33
Радунович
Ристо
25
Балута
Александр
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
9
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
ЦСКА-1948
4-2-3-1
Стяуа
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА-1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 1 1

Карточки

ЦСКА-1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Симеон 1 0
Гуришта Эрденис 1 0
Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 1 0

Результаты матчей

ЦСКА-1948
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стяуа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ЦСКА-1948
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стяуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА-1948
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
ЦСКА-1948 - Пирин Благоевград 3:0 Левски София - ЦСКА-1948 1:2 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0
ЦСКА-1948 - Динамо Загреб 2:3 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Марибор - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Локомотив Пловдив 0:0 ЦСКА София - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Черно Море - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2 ЦСКА-1948 - Локомотив София 2:2 ЦСКА-1948 - Славия София 0:1 Спартак Варна - ЦСКА-1948 3:3 Черно Море - ЦСКА-1948 0:0 Локомотив София - ЦСКА-1948 2:3 ЦСКА-1948 - Локомотив Пловдив 1:0 Септември Симитли - ЦСКА-1948 1:3
Стяуа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Стяуа - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Стяуа 1:3 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - Стяуа 3:2
Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1

Результаты матчей

ЦСКА-1948
Стяуа

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ЦСКА-1948
Стяуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    ЦСКА-1948 17.5% (20)
    X 40.4% (46)
    Стяуа 42.1% (48)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА-1948 0:1 Стяуа

    Исход игры
    ЦСКА-1948
    17.5% (20)
    Ничья
    40.4% (46)
    Стяуа
    42.1% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.44% (46)
    Меньше
    58.56% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    77.48% (86)
    Нет
    22.52% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.1% (40)
    1:2 Стяуа
    26.3% (30)
    2:1 ЦСКА-1948
    9.6% (11)
    0:1 Стяуа
    9.6% (11)
    1:0 ЦСКА-1948
    6.1% (7)
    0:2 Стяуа
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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