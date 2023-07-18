Прогноз на матч от Liveresult
18
Ингс
Дэнни
53
_Laing
L.
21
_Ogbonna
A.
20
_Bowen
J.
12
_Downes
F.
62
_Potts
F.
45
_Mubama
D.
49
_Anang
J.
T.
51
_Chesters
D.
32
_Coventry
C.
11
_Scamacca
G.
13
_Vicario
G.
38
Биссума
Ив
10
Кейн
Гарри
23
_Porro
P.
71
_Maddison
J.
33
Дэвис
Харви
41
_Whiteman
A.
14
Перишич
Иван
42
Уайт
Харви
45
_Devine
A.
18
_Lo
Celso
G.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
53 _Laing L.
-
-
21 _Ogbonna A.
-
20 _Bowen J.
-
12 _Downes F.
-
62 _Potts F.
-
-
45 _Mubama D.
- Запасные игроки
-
49 _Anang J. T.Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
51 _Chesters D.
-
32 _Coventry C.
-
-
11 _Scamacca G.
-
-
Главный тренер: _Moyes D.
- Основной состав
-
13 _Vicario G.Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Биссума ИвПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
-
23 _Porro P.
-
-
71 _Maddison J.
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Дэвис ХарвиВратарь
-
41 _Whiteman A.Вратарь
- Защитник
-
14 Перишич ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
- Нападающий
-
45 _Devine A.
-
18 _Lo Celso G.
-
Главный тренер: _Postecoglou A.
История личных встреч
Вест Хэм
Тоттенхэм
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 17 побед
35 матчей
28.6%
17.1%
54.3%
10 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.6%
22.9%
48.5%
10 побед 8 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.06
1.17
Среднее время на гол
85
77
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
1.94
1.29
Среднее время на гол
46
69
Всего голов
53
43
Голов в среднем за матч
1.51
1.23
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
59
73
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1
Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм - Тоттенхэм
Исход игры
Вест Хэм
20% (3)
Ничья
6.7% (1)
Тоттенхэм
73.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
90.91% (10)
Меньше
9.09% (1)
Обе команды забьют
Да
100% (11)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
60% (9)
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