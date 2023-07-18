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Вест Хэм
 
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Тоттенхэм
Прогнозы 22
Вест Хэм 18.2% (4)
X 18.2% (4)
Тоттенхэм 63.6% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фабьянски
Лукаш
33
Эмерсон
Рамос
18
Ингс
Дэнни
53
_Laing
L.
4
_Zouma
K.
21
_Ogbonna
A.
20
_Bowen
J.
12
_Downes
F.
62
_Potts
F.
8
_Fornals
P.
45
_Mubama
D.
49
_Anang
J.
T.
55
_Knightbridge
J.
37
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
51
_Chesters
D.
32
_Coventry
C.
3
_Cresswell
A.
11
_Scamacca
G.
58
_Simon-Swyer
K.
13
_Vicario
G.
17
Ромеро
Кристиан
25
Танганга
Джафет
4
Скипп
Оливер
38
Биссума
Ив
72
Манор
Соломон
21
Кулушевски
Деян
10
Кейн
Гарри
23
_Porro
P.
3
_Reguilon
S.
71
_Maddison
J.
40
Остин
Брендон
33
Дэвис
Харви
41
_Whiteman
A.
12
Эмерсон
Жуниор
14
Перишич
Иван
6
Санчес
Давинсон
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
29
Сарр
Пап
Матар
73
Удоги
Дестини
42
Уайт
Харви
9
Ришарлисон
45
_Devine
A.
18
_Lo
Celso
G.
Вест Хэм
Тоттенхэм

История личных встреч

Вест Хэм
Тоттенхэм

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 17 побед

35 матчей

28.6%
17.1%
54.3%
10 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
22.9%
48.5%
10 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ТМС
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.06
1.17

Среднее время на гол

85
77

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.29

Среднее время на гол

46
69

Всего голов

53
43

Голов в среднем за матч

1.51
1.23

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

59
73

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1
Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июля 2023, осталось 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 22
    Вест Хэм 18.2% (4)
    X 18.2% (4)
    Тоттенхэм 63.6% (14)
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    Где смотреть матч Вест Хэм - Тоттенхэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм - Тоттенхэм

    Исход игры
    Вест Хэм
    20% (3)
    Ничья
    6.7% (1)
    Тоттенхэм
    73.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    90.91% (10)
    Меньше
    9.09% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (11)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    60% (9)
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