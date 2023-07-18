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Стадион: . Главный судья: Ams K.
Вест Хэм
3:2
Конец матча
Тоттенхэм

Ход матча

18'
Ингс Дэнни
(Боуэн Джаррод)
1:0
23'
Дивин Мубама
(Эмерсон Рамос)
2:0
46'
 
Эмерсон Жуниор
_Porro P.
46'
 
Санчес Давинсон
Ромеро Кристиан
46'
 
Ришарлисон
Кейн Гарри
46'
 
_Lo Celso G.
Скипп Оливер
46'
 
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
Биссума Ив
47'
 
Дэвис Харви
_Reguilon S.
47'
 
Перишич Иван
Манор Соломон
47'
 
_Devine A.
Кулушевски Деян
47'
 
Сарр Пап Матар
_Maddison J.
47'
 
Удоги Дестини
Танганга Джафет
48'
 
Остин Брендон
_Vicario G.
58'
Скамакка Джанлука
Ингс Дэнни
 
59'
Саймон-Суайер Камарай
Дивин Мубама
 
60'
 
Эмерсон Жуниор
69'
2:1
_Lo Celso G.
(Перишич Иван)
69'
Честерс Дэниэл
Даунс Флинн
 
72'
2:2
Удоги Дестини
(Перишич Иван)
78'
Скамакка Джанлука
(Форнальс Пабло)
3:2
85'
_Earthy G.
Боуэн Джаррод
 
85'
Новаес Пальярес Луис Густаво
Зума Курт
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 30
  • 4 Удары в створ 12
  • 4 Угловые 16
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 29 Владение мячом, % 71
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фабьянски
Лукаш
33
Эмерсон
Рамос
18
Ингс
Дэнни
53
Лаинг
Леви
Александр
4
Зума
Курт
21
Огбонна
Анджело
20
Боуэн
Джаррод
12
Даунс
Флинн
62
Фредди
Поттс
8
Форнальс
Пабло
45
Дивин
Мубама
49
Ананг
Джозеф
55
Найтбридж
Джейкоб
37
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
51
Честерс
Дэниэл
32
Ковентри
Конор
3
Крессуэлл
Аарон
11
Скамакка
Джанлука
58
Саймон-Суайер
Камарай
13
_Vicario
G.
17
Ромеро
Кристиан
25
Танганга
Джафет
4
Скипп
Оливер
38
Биссума
Ив
72
Манор
Соломон
21
Кулушевски
Деян
10
Кейн
Гарри
23
_Porro
P.
3
_Reguilon
S.
71
_Maddison
J.
40
Остин
Брендон
33
Дэвис
Харви
41
_Whiteman
A.
12
Эмерсон
Жуниор
14
Перишич
Иван
6
Санчес
Давинсон
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
29
Сарр
Пап
Матар
73
Удоги
Дестини
42
Уайт
Харви
9
Ришарлисон
45
_Devine
A.
18
_Lo
Celso
G.
Тоттенхэм

История личных встреч

Вест Хэм
Тоттенхэм

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 17 побед

35 матчей

28.6%
17.1%
54.3%
10 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
22.9%
48.5%
10 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ТМС
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.06
1.17

Среднее время на гол

85
77

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.29

Среднее время на гол

46
69

Всего голов

53
43

Голов в среднем за матч

1.51
1.23

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

59
73

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1
Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток. "Вест Хэм" в лондонском дерби в Австралии оказался сильнее "Тоттенхэма" со счётом 3:2. Команда Ангелоса Постекоглу обещает в новом сезоне быть довольно интересной, но, всё же над стандартами и реализацией моментов нужно ещё много работать. В целом, обе команды показали довольно неплохой футбол, болельщики в Пёрте наверняка могут быть довольны увиденным. 
  • 90'
    Перишич со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки "Вест Хэма" очень уверенно выиграли борьбу за верховой мяч. 
  • Фол, нарушение
    90'
    Форнальс на правой половине поля нарушил правила против Эмерсона. Игроки "Тоттенхэма" заработали довольно неплохой стандарт. 
  • 90'
    Перишич с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Сарр в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам. 
  • Дополнительное время
    90'
    Четыре минуты добавил главный арбитр к основному времени матча. 
  • 89'
    Всем составом "Вест Хэм" уже отошёл на свою половину поля, видимо, в официальных матчах против серьёзных соперников команда Дэвида Мойеса будет действовать в похожем стиле. 
  • Угловой
    88'
    Без остановок "Тоттенхэм" зарабатывает угловые в этом матче. Но, под конец матча стандарты у "шпор" вновь перестали работать. На этот раз после розыгрыша корнера мяч был доведён к линии штрафной площади, но Санчес в касание "щекой" слабо пробил в правый угол ворот, Фабьянски в итоге выловил мяч без всякого труда. 
  • 87'
    Девайн с правого угла штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, Санчес головой сбросил мяч на левый угол вратарской, Ришарлисон в свою очередь головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Фабьянски. 
  • Угловой
    86'
    Угловой у ворот "Вест Хэма". Перишич выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "молотобойцев" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот, но подбор был за "шпорами". 
  • Замена
    85'
    Вторую подряд замену провёл Дэвид Мойес. Вместо Джаррода Боуэна на поле вышел Джордж Эрти. 
  • Замена
    84'
    В составе "Вест Хэма" произошла замена. Вместо Курта Зума на поле вышел Луизао. 
  • 83'
    Перишич после рывка вперёд по левому флангу выполнил подачу в центр к линии вратарской, Фабьянски сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 82'
    "Тоттенхэм" при этом конечно же продолжает куда больше времени владеть мячом, а поэтому мы вправе ожидать ещё хотя бы одного забитого мяча. 
  • 81'
    Пошли у нас последние минуты матча, как раз сейчас Дэвид Мойес готовится выпустить на поле несколько молодых игроков. 
  • 80'
    Перишич в очередной раз совершил проход вперёд по левому флангу, от углового флажка Иван выполнил подачу в центр штрафной площади, Ришарлисон уже в падении через себя пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
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    • 79'
      Ло Чельсо вновь разогнал атаку по центру, далее уже Перишич от левого угла штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, Зума неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на правую половину поля. 
    • Офсайд
      78'
      Ло Чельсо неплохо поработал на половине поля соперника, но при передаче к линии штрафной площади Ришарлисон забрался в офсайд. 
    • Описание гола
      77'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:2!!! Скамакка!!! Провалился "Тоттенхэм" в центре поля и получил третий мяч в свои ворота. Эмерсон в центральном круге выиграл борьбу за мяч у Хёйбьерга, далее Форнальс выполнил отличную передачу на ход Скамакке по левой половине поля, Санчес не успел создать офсайд, в итоге Джанлука убежал один на один с Остином и отправил мяч в правый угол ворот. 
    • 76'
      Странно сегодня немного действует Дэвид Мойес, довольно мало замен он сделал, как раз физически "молотобойцев" под конец матча и не хватило. 
    • Фол, нарушение
      75'
      Перишич перестарался в борьбе за мяч на левой половине поля у штрафной площади "Вест Хэма", правила были нарушены против Честерса. 
    • 74'
      Всё же начал "Тоттенхэм" реализовывать свои моменты во втором тайме, обновлённый состав на второй тайм у Ангелоса Постекоглу оказался более продуктивен. 
    • Описание гола
      73'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:2!!! Удоги!!! "Тоттенхэм" без остановок продолжает зарабатывать угловые за счёт игры первым номером. На этот раз с углового Перишич выполнил подачу на ближний угол вратарской, Удоги оторвался от соперников и чуть ли не затылком отправил мяч точно под дальнюю штангу, Фабьянски на этот раз даже не прыгнул за мячом. 
    • Замена
      72'
      В составе "Вест Хэма" произошла замена. Вместо Флинна Доунса на поле вышел Дэниэл Честерс. 
    • Описание гола
      71'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Ло Чельсо!!! Угловой в полной мере вновь не принёс плодов "Тоттенхэму" после подачи в центр штрафной площади от Перишича, однако, во "второй волне" "шпоры" всё же нашли свой гол. Перишич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Санчес головой сбросил мяч к правому углу вратарской, а Ло Чельсо сильно пробил по воротам, мяч в итоге пролетел между ног Фабьянски. 
    • Опасный момент
      70'
      Хёйбьерг выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Перишич выполнил прострел в центр к линии вратарской, Ришарлисон не смог добраться до мяча, но уже с правого угла штрафной площади в ближний угол ворот пробил Девайн, Фабьянски успел переместиться и отбить мяч на угловой. 
    • Угловой
      69'
      "Тоттенхэм" пока что продолжает собирать угловые, которые совсем не работают, удивительные проблемы на стандартах у "шпор" сегодня. 
    • Дождь
      68'
      В Пёрте пошёл довольно сильный дождь во втором тайме, возможно, футболисты будут чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
    • 67'
      Удоги совершил рывок вперёд по левой половине поля, Дестини планировал отыграться с Ришарлисоном, но бразилец выполнил очень плохую ответную передачу, будет удар от ворот. 
    • 66'
      Перишич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ришарлисон в борьбе с соперником головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Желтая карточка
      65'
      Фланговый защитник "Тоттенхэма" Эмерсон в итоге получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Фол, нарушение
      64'
      Эмерсон у "Тоттенхэма" всё же нашёл Эмерсона "Вест Хэма" и нарушил правила в центре поля, после этого на поле возникла небольшая стычка. 
    • Замена
      63'
      Ещё одну замену провёл Дэвид Мойес. Вместо Дэнни Ингса на поле вышел Джанлука Скамакка. 
    • Штанга
      62'
      Ло Чельсо по центру выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Ришарлисону, бразилец зацепился за мяч и под давлением Зума пробил в правый угол ворот в падении, мяч задел штангу и ушёл за лицевую линию поля. 
    • Замена
      61'
      В составе "Вест Хэма" произошла замена. Вместо Дивина Мубама на поле вышел Камарай Саймон-Свайер. 
    • Фол, нарушение
      60'
      Эмерсон перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Форнальса. 
    • 59'
      Сарр прошёл вперёд по правой половине поля, от линии штрафной площади Папе в итоге пробил в ближний угол ворот на исполнение, Фабьянски поймал мяч без особого труда. 
    • Офсайд
      58'
      Из центра поля Ло Чельсо выполнил передачу на ход Ришарлисону по левой половине поля, но форвард "Тоттенхэма" забрался в офсайд. 
    • Угловой
      57'
      Перишич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде конечно же не смог добраться до мяча. 
    • 56'
      Ришарлисон с левой половины поля выполнил передачу на левый фланг на ход Перишичу, Иван сразу же выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Эмерсона и от защитника "Вест Хэма" ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      55'
      Против Ришарлисона в центре поля были нарушены правила. Игроки "Тоттенхэма" вновь быстро разыграли стандарт. 
    • Опасный момент
      54'
      Довольно неплохую комбинацию разыграли игроки "Тоттенхэма" у линии штрафной площади "Вест Хэма", в завершении момента Эмерсон в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Угловой
      53'
      Игроки "Тоттенхэма" на этот раз решили разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, но после розыгрыша на правом фланге "шпоры" ничего интересного так и не придумали. 
    • 52'
      Девайн получил заброс к правому углу штрафной площади с левого фланга, Алфи сыграл довольно неплохо и заработал угловой для своей команды. 
    • 51'
      Перишич после прохода вперёд по левому флангу выполнил далеко не самую лучшую подачу в штрафную площадь, Фабьянски спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Угловой
      50'
      Угловой и после обновления состава "Тоттенхэму" успеха пока что не приносит. В завершении момента Эмерсон пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Опасный момент
      49'
      Хёйбьерг по правой половине поля выполнил хорошую передачу на угол штрафной площади, Ришарлисон от лицевой линии поля выполнил прострел в центр к линии вратарской, Перишич под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам, но всё же будет угловой, Лэйнг отлично сыграл в обороне и как раз не дал Ивану пробить по воротам.. 
    • Фол, нарушение
      48'
      Ингс в центре поля нарушил правила против Эмерсона, что уже появился на поле у "шпор". "Тоттенхэм" довольно быстро разыграл стандарт. 
    • Замена
      47'
      Целый ряд замен после перерыва произошёл в составе "Тоттенхэма", есть ощущение, что Ангелос Постекоглу сразу обновил весь состав. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, как заиграют "шпоры" после перерыва, будем ждать от наставников обеих команд множества замен, всё же в контрольной игре нужно проверить в деле максимальное количество игроков. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Вест Хэм" в лондонском дерби, которое сегодня проходит в Австралии, уверенно переигрывает "Тоттенхэм". "Шпоры" при этом создали уже кучу моментов, чтобы забить хотя бы один гол, но пока что команда Ангелоса Постекоглу успешно все моменты губит. 
    • Опасный момент
      45'
      Боуэн ворвался в штрафную площадь с правого фланга и довольно плотно пробил в ближний угол ворот, Викарио в прыжке выручил свою команду. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил главный арбитр матча к основному времени первого тайма. 
    • Судья
      45'
      Кулушевски разогнал атаку по правой половине поля, далее Деян выполнил передачу в радиус штрафной площади на Регилона, Серхио в касание отправил мяч на левый угол штрафной площади, где уже Манор в касание пробил под правый угол ворот, Фабьянски отлично сложился и намертво поймал мяч. После удара по воротам в Манора влетел Боуэн, который играл в подкате, но это уже не было поводом для пенальти. 
    • Опасный момент
      45'
      Кулушевски с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Танганга в падении пробил по воротам, но направил мяч параллельно им, в итоге уже на правом углу штрафной площади был подбор за Кейном, Гарри выполнил хороший прострел в центр штрафной на Ромеро, но Кристиан махнул мимо мяча. 
    • Угловой
      45'
      Мэддисон с углового на этот раз выполнил подачу в штрафную площадь, однако, всё завершилось по одному сценарию, игроки "Вест Хэма" выбили мяч на правую половину поля. 
    • Угловой
      45'
      Очередной угловой заработал "Тоттенхэм". Мэддисон разыграл корнер с Манором, но затем уже игроки "Вест Хэма" пошли в прессинг, в итоге второй подряд корнер будет у "шпор". 
    • Угловой
      45'
      Порро с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после упорной борьбы игроки "Вест Хэма" всё же выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Опасный момент
      44'
      Биссума по центру вошёл в штрафную площадь "молотобойцев", а затем Ив пробил под правый угол ворот, Фабьянски успел сократить дистанцию и спасти свою команду, Лукаш перевёл мяч на угловой. 
    • 43'
      Порро с правого фланга выполнил ещё одну подачу в центр штрафной площади, на этот раз Мэддисон под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Фабьянски. 
    • Угловой
      42'
      Порро с углового выполнил довольно неплохую подачу в центр штрафной площади, но сегодня совсем в штрафную площадь соперника игра у "шпор" не идёт. 
    • Опасный момент
      41'
      Манор с левого фланга сместился к левому углу штрафной площади и довольно неплохо пробил в дальний угол ворот из-под Боуэна, Фабьянски в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 40'
      Порро с правого фланга выполнил в очередной раз заброс в центр штрафной площади, где оказался Скипп, но Оливер под давлением соперника так и не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Травма, повреждение
      39'
      Боуэн при рывке вперёд по правому флангу в игровом эпизоде налетел на Танганга. Судья остановил игру на минуту, но Джаррод довольно быстро поднялся и показал, что он готов играть дальше. 
    • Угловой
      38'
      Порро с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, после борьбы мяч был выбит на левую половину поля, игроки "Тоттенхэма" попытались провести "вторую волну" атаки, но ничего толкового "шпоры" так и не создали. 
    • 37'
      Кулушевски и Порро теперь уже вместе поработали на правом фланге, далее Педро выполнил подачу на ближний угол вратарской, Огбонна не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • 36'
      Порро с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Скиппа, будет удар от ворот. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Танганга перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Ингса, который отрабатывал в обороне. 
    • 34'
      Мэддисон прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Вест Хэма" без всякого труда перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Мубама в центре поля нарушил правила против Ромеро. "Шпоры" теперь уже очень быстро разыгрывают стандарты. 
    • 32'
      Вновь партнёры по команде искали Кейна у правого угла штрафной площади за счёт длинной передачи на ход, но Гарри на этот раз не смог оторваться от Эмерсона. 
    • 31'
      Кулушевски и Кейн попытались вскрыть оборону "Вест Хэма" по правой половине поля, но пока что "молотобойцы" более не позволяют сопернику создавать моменты у своих ворот. 
    • 30'
      Манор попытался разогнать атаку по левому флангу, но Лэйнг очень грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 29'
      Скипп от центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Кейн в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч и завершить момент ударом по воротам. 
    • Угловой
      28'
      Порро с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, игроки "Вест Хэма" без особого труда выбили мяч к центру подя. 
    • 27'
      Мэддисон со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Вест Хэма", которую грамотно выстроил Фабьянски, а затем ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Доунс на своей половине поля нарушил правила против Мэддисона. "Тоттенхэм" заработал довольно опасный стандарт. 
    • Описание гола
      25'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Мубама!!! Форнальс разыграл корнер с Эмерсоном, далее Эмерсон с левого фланга выполнил очень хорошую подачу на ближний угол вратарской, Мубама вновь опередил защитников "Тоттенхэма" и головой отправил мяч под правый угол ворот. 
    • 24'
      Викарио на левом углу вратарской попал под прессинг Форнальса, в итоге голкипер "Тоттенхэма" отправил мяч на угловой. 
    • 23'
      Кулушевски при развитии атаки по правой половине поля выполнил слишком сильную передачу на правый угол штрафной площади на ход Кейну, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      22'
      Порро с углового также выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. Пока что стандарты у "Тоттенхэма" не работают. 
    • Угловой
      21'
      Угловой у ворот "Вест Хэма". Мэддисон выполнил подачу в центр штрафной площади, "молотобойцы" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
    • Описание гола
      20'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Ингс!!! Вновь за счёт активности Боуэна на правом фланге был заработан угловой. Джаррод выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Тоттенхэма" выбили мяч за пределы штрафной площади, но подбор был за "молотобойцами". В итоге, во второй "волне" атаки, Боуэн вновь получил мяч на правом фланге, далее Джаррод выполнил мягкую и удобную подачу к дальнему углу вратарской, Ингс опередил защитников "Тоттенхэма" и головой отправил мяч в левый угол ворот. 
    • 19'
      Боуэн совершил хороший рывок вперёд по правому флангу, далее Джаррод раскачал Регилона и войдя в штрафную площадь пробил по воротам, Танганга принял мяч на себя. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Мубама получил по ногам на левой половине поля "Тоттенхэма". Игроки "Вест Хэма" решили обойтись без подачи в штрафную площадь. 
    • 17'
      Кулушевски с правой половины поля от угла штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной площади, вновь защитники "Вест Хэма" сыграли без ошибок, мяч был выбит к центру поля. 
    • 16'
      В целом, "молотобойцы" довольно неплохо играют вторым номером, но сегодня вполне можно пытаться играть и более активно в атаке. 
    • 15'
      Пока что "Вест Хэм" решил действовать от обороны, сложно при этом сказать, будет ли команда Дэвида Мойеса как-то перестраиваться в середине первого тайма. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Регилон после рывка вперёд по левому флангу от углового флажка выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Кулушевски в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Эмерсона. 
    • Опасный момент
      13'
      Манор с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Кулушевски зацепился за мяч и плотно пробил в ближний угол ворот, Фабьянски успел сложиться и грамотно отбить мяч к левому флангу.  
    • Фол, нарушение
      12'
      Танганга в центре поля нарушил правила против Мубама. "Вест Хэм" довольно быстро разыграл стандарт. 
    • 11'
      Перехватили "шпоры" контроль над мячом, но пока что дальше центра поля у "Тоттенхэма" пройти не получается. 
    • Травма, повреждение
      10'
      Поднялся Огбонна после паузы, всё нормально с защитником "Вест Хэма", он готов продолжать матч. 
    • Угловой
      9'
      Боуэн с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Викарио кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади, при этом Огбонна также в борьбе за мяч получил небольшое повреждение. 
    • 8'
      "Шпоры" большими силами пошли вперёд и в итоге едва не получили опасную контратаку на свои ворота. Ингс и Боуэн убежали к штрафной площади "Тоттенхэма" и заработали ещё один угловой. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Доунс в центре поля нарушил правила против Кейна. Игроки "Тоттенхэма" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 6'
      Боуэн во второй раз подряд попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но на этот раз Танганга удачно сыграл в подкате, мяч ушёл за лицевую линию поля от игрока "Вест Хэма". 
    • Угловой
      5'
      Сам Боуэн с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Тоттенхэма" без особого труда выбили мяч на правый фланг. 
    • 4'
      Боуэн в свою очередь куда более успешно поработал на правом фланге при развитии атаки "Вест Хэма", Джаррод заработал угловой для "молотобойцев". 
    • 3'
      Манор отправил в прорыв по левому флангу Регилона, Серхио уже от самой боковой линии выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "молотобойцев" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 2'
      Достаточно спокойно начинается матч, пока что "Вест Хэм" и "Тоттенхэм" по большей части стараются атаковать за счёт длинных забросов вперёд, но мячи легко перехватывают защитники. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Конечно же будет во многом интересно посмотреть на "Тоттенхэм", который будет пытаться в новом сезоне вновь бороться за место в Лиге чемпионов. В этой встрече "шпоры" считаются у букмекеров явным фаворитом, но вряд ли Ангелос Постекоглу уже успел выстроить сильную команду, да и сам по себе "Вест Хэм" недооценивать нельзя. 
    • До матча
    • В Австралии довольно большое ожидание от этого матча, далеко не каждый раз местные любители футбола могут посмотреть на хорошие команды АПЛ, а поэтому сегодня перед началом матча состоялась довольно красочная церемония открытия. 
    • Напомним, что данный матч состоится в австралийском городе Пёрт. Будем надеяться, что обе команды даже в рамках контрольной встречи покажут для любителей футбола интересную игру. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче между лондонскими "Вест Хэмом " и "Тоттенхэмом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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