Без остановок "Тоттенхэм" зарабатывает угловые в этом матче. Но, под конец матча стандарты у "шпор" вновь перестали работать. На этот раз после розыгрыша корнера мяч был доведён к линии штрафной площади, но Санчес в касание "щекой" слабо пробил в правый угол ворот, Фабьянски в итоге выловил мяч без всякого труда.

Всем составом "Вест Хэм" уже отошёл на свою половину поля, видимо, в официальных матчах против серьёзных соперников команда Дэвида Мойеса будет действовать в похожем стиле.

Четыре минуты добавил главный арбитр к основному времени матча.

Перишич с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Сарр в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам.

Форнальс на правой половине поля нарушил правила против Эмерсона. Игроки "Тоттенхэма" заработали довольно неплохой стандарт.

Перишич со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки "Вест Хэма" очень уверенно выиграли борьбу за верховой мяч.

Звучит финальный свисток. "Вест Хэм" в лондонском дерби в Австралии оказался сильнее "Тоттенхэма" со счётом 3:2. Команда Ангелоса Постекоглу обещает в новом сезоне быть довольно интересной, но, всё же над стандартами и реализацией моментов нужно ещё много работать. В целом, обе команды показали довольно неплохой футбол, болельщики в Пёрте наверняка могут быть довольны увиденным.

Перишич в очередной раз совершил проход вперёд по левому флангу, от углового флажка Иван выполнил подачу в центр штрафной площади, Ришарлисон уже в падении через себя пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Пошли у нас последние минуты матча, как раз сейчас Дэвид Мойес готовится выпустить на поле несколько молодых игроков.

"Тоттенхэм" при этом конечно же продолжает куда больше времени владеть мячом, а поэтому мы вправе ожидать ещё хотя бы одного забитого мяча.

Перишич после рывка вперёд по левому флангу выполнил подачу в центр к линии вратарской, Фабьянски сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

Угловой у ворот "Вест Хэма". Перишич выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "молотобойцев" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот, но подбор был за "шпорами".

Девайн с правого угла штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, Санчес головой сбросил мяч на левый угол вратарской, Ришарлисон в свою очередь головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Фабьянски.

Хёйбьерг выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Перишич выполнил прострел в центр к линии вратарской, Ришарлисон не смог добраться до мяча, но уже с правого угла штрафной площади в ближний угол ворот пробил Девайн, Фабьянски успел переместиться и отбить мяч на угловой.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Ло Чельсо!!! Угловой в полной мере вновь не принёс плодов "Тоттенхэму" после подачи в центр штрафной площади от Перишича, однако, во "второй волне" "шпоры" всё же нашли свой гол. Перишич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Санчес головой сбросил мяч к правому углу вратарской, а Ло Чельсо сильно пробил по воротам, мяч в итоге пролетел между ног Фабьянски.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:2!!! Удоги!!! "Тоттенхэм" без остановок продолжает зарабатывать угловые за счёт игры первым номером. На этот раз с углового Перишич выполнил подачу на ближний угол вратарской, Удоги оторвался от соперников и чуть ли не затылком отправил мяч точно под дальнюю штангу, Фабьянски на этот раз даже не прыгнул за мячом.

Всё же начал "Тоттенхэм" реализовывать свои моменты во втором тайме, обновлённый состав на второй тайм у Ангелоса Постекоглу оказался более продуктивен.

Перишич перестарался в борьбе за мяч на левой половине поля у штрафной площади "Вест Хэма", правила были нарушены против Честерса.

Странно сегодня немного действует Дэвид Мойес, довольно мало замен он сделал, как раз физически "молотобойцев" под конец матча и не хватило.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:2!!! Скамакка!!! Провалился "Тоттенхэм" в центре поля и получил третий мяч в свои ворота. Эмерсон в центральном круге выиграл борьбу за мяч у Хёйбьерга, далее Форнальс выполнил отличную передачу на ход Скамакке по левой половине поля, Санчес не успел создать офсайд, в итоге Джанлука убежал один на один с Остином и отправил мяч в правый угол ворот.

Ло Чельсо неплохо поработал на половине поля соперника, но при передаче к линии штрафной площади Ришарлисон забрался в офсайд.

Ло Чельсо вновь разогнал атаку по центру, далее уже Перишич от левого угла штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, Зума неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на правую половину поля.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как заиграют "шпоры" после перерыва, будем ждать от наставников обеих команд множества замен, всё же в контрольной игре нужно проверить в деле максимальное количество игроков.

Целый ряд замен после перерыва произошёл в составе "Тоттенхэма", есть ощущение, что Ангелос Постекоглу сразу обновил весь состав.

Ингс в центре поля нарушил правила против Эмерсона, что уже появился на поле у "шпор". "Тоттенхэм" довольно быстро разыграл стандарт.

Хёйбьерг по правой половине поля выполнил хорошую передачу на угол штрафной площади, Ришарлисон от лицевой линии поля выполнил прострел в центр к линии вратарской, Перишич под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам, но всё же будет угловой, Лэйнг отлично сыграл в обороне и как раз не дал Ивану пробить по воротам..

Угловой и после обновления состава "Тоттенхэму" успеха пока что не приносит. В завершении момента Эмерсон пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

Перишич после прохода вперёд по левому флангу выполнил далеко не самую лучшую подачу в штрафную площадь, Фабьянски спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Девайн получил заброс к правому углу штрафной площади с левого фланга, Алфи сыграл довольно неплохо и заработал угловой для своей команды.

Игроки "Тоттенхэма" на этот раз решили разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, но после розыгрыша на правом фланге "шпоры" ничего интересного так и не придумали.

Довольно неплохую комбинацию разыграли игроки "Тоттенхэма" у линии штрафной площади "Вест Хэма", в завершении момента Эмерсон в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Против Ришарлисона в центре поля были нарушены правила. Игроки "Тоттенхэма" вновь быстро разыграли стандарт.

Ришарлисон с левой половины поля выполнил передачу на левый фланг на ход Перишичу, Иван сразу же выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Эмерсона и от защитника "Вест Хэма" ушёл на угловой.

Перишич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде конечно же не смог добраться до мяча.

Из центра поля Ло Чельсо выполнил передачу на ход Ришарлисону по левой половине поля, но форвард "Тоттенхэма" забрался в офсайд.

Сарр прошёл вперёд по правой половине поля, от линии штрафной площади Папе в итоге пробил в ближний угол ворот на исполнение, Фабьянски поймал мяч без особого труда.

Эмерсон перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Форнальса.

Ло Чельсо по центру выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Ришарлисону, бразилец зацепился за мяч и под давлением Зума пробил в правый угол ворот в падении, мяч задел штангу и ушёл за лицевую линию поля.

Эмерсон у "Тоттенхэма" всё же нашёл Эмерсона "Вест Хэма" и нарушил правила в центре поля, после этого на поле возникла небольшая стычка.

Перишич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ришарлисон в борьбе с соперником головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Удоги совершил рывок вперёд по левой половине поля, Дестини планировал отыграться с Ришарлисоном, но бразилец выполнил очень плохую ответную передачу, будет удар от ворот.

В Пёрте пошёл довольно сильный дождь во втором тайме, возможно, футболисты будут чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

"Тоттенхэм" пока что продолжает собирать угловые, которые совсем не работают, удивительные проблемы на стандартах у "шпор" сегодня.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Вест Хэм" в лондонском дерби, которое сегодня проходит в Австралии, уверенно переигрывает "Тоттенхэм". "Шпоры" при этом создали уже кучу моментов, чтобы забить хотя бы один гол, но пока что команда Ангелоса Постекоглу успешно все моменты губит.

45' Боуэн ворвался в штрафную площадь с правого фланга и довольно плотно пробил в ближний угол ворот, Викарио в прыжке выручил свою команду.

45' Две минуты добавил главный арбитр матча к основному времени первого тайма.

45' Кулушевски разогнал атаку по правой половине поля, далее Деян выполнил передачу в радиус штрафной площади на Регилона, Серхио в касание отправил мяч на левый угол штрафной площади, где уже Манор в касание пробил под правый угол ворот, Фабьянски отлично сложился и намертво поймал мяч. После удара по воротам в Манора влетел Боуэн, который играл в подкате, но это уже не было поводом для пенальти.

45' Кулушевски с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Танганга в падении пробил по воротам, но направил мяч параллельно им, в итоге уже на правом углу штрафной площади был подбор за Кейном, Гарри выполнил хороший прострел в центр штрафной на Ромеро, но Кристиан махнул мимо мяча.

45' Мэддисон с углового на этот раз выполнил подачу в штрафную площадь, однако, всё завершилось по одному сценарию, игроки "Вест Хэма" выбили мяч на правую половину поля.

45' Очередной угловой заработал "Тоттенхэм". Мэддисон разыграл корнер с Манором, но затем уже игроки "Вест Хэма" пошли в прессинг, в итоге второй подряд корнер будет у "шпор".

45' Порро с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после упорной борьбы игроки "Вест Хэма" всё же выбили мяч подальше от своих ворот.

44' Биссума по центру вошёл в штрафную площадь "молотобойцев", а затем Ив пробил под правый угол ворот, Фабьянски успел сократить дистанцию и спасти свою команду, Лукаш перевёл мяч на угловой.

43' Порро с правого фланга выполнил ещё одну подачу в центр штрафной площади, на этот раз Мэддисон под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Фабьянски.

42' Порро с углового выполнил довольно неплохую подачу в центр штрафной площади, но сегодня совсем в штрафную площадь соперника игра у "шпор" не идёт.

41' Манор с левого фланга сместился к левому углу штрафной площади и довольно неплохо пробил в дальний угол ворот из-под Боуэна, Фабьянски в прыжке перевёл мяч на угловой.

40' Порро с правого фланга выполнил в очередной раз заброс в центр штрафной площади, где оказался Скипп, но Оливер под давлением соперника так и не смог завершить момент ударом по воротам.

39' Боуэн при рывке вперёд по правому флангу в игровом эпизоде налетел на Танганга. Судья остановил игру на минуту, но Джаррод довольно быстро поднялся и показал, что он готов играть дальше.

38' Порро с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, после борьбы мяч был выбит на левую половину поля, игроки "Тоттенхэма" попытались провести "вторую волну" атаки, но ничего толкового "шпоры" так и не создали.

37' Кулушевски и Порро теперь уже вместе поработали на правом фланге, далее Педро выполнил подачу на ближний угол вратарской, Огбонна не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

36' Порро с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Скиппа, будет удар от ворот.

35' Танганга перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Ингса, который отрабатывал в обороне.

34' Мэддисон прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Вест Хэма" без всякого труда перехватили мяч.

33' Мубама в центре поля нарушил правила против Ромеро. "Шпоры" теперь уже очень быстро разыгрывают стандарты.

32' Вновь партнёры по команде искали Кейна у правого угла штрафной площади за счёт длинной передачи на ход, но Гарри на этот раз не смог оторваться от Эмерсона.

31' Кулушевски и Кейн попытались вскрыть оборону "Вест Хэма" по правой половине поля, но пока что "молотобойцы" более не позволяют сопернику создавать моменты у своих ворот.

30' Манор попытался разогнать атаку по левому флангу, но Лэйнг очень грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

29' Скипп от центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Кейн в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч и завершить момент ударом по воротам.

28' Порро с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, игроки "Вест Хэма" без особого труда выбили мяч к центру подя.

27' Мэддисон со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Вест Хэма", которую грамотно выстроил Фабьянски, а затем ушёл на угловой.

26' Доунс на своей половине поля нарушил правила против Мэддисона. "Тоттенхэм" заработал довольно опасный стандарт.

25' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Мубама!!! Форнальс разыграл корнер с Эмерсоном, далее Эмерсон с левого фланга выполнил очень хорошую подачу на ближний угол вратарской, Мубама вновь опередил защитников "Тоттенхэма" и головой отправил мяч под правый угол ворот.

24' Викарио на левом углу вратарской попал под прессинг Форнальса, в итоге голкипер "Тоттенхэма" отправил мяч на угловой.

23' Кулушевски при развитии атаки по правой половине поля выполнил слишком сильную передачу на правый угол штрафной площади на ход Кейну, мяч ушёл за лицевую линию поля.

22' Порро с углового также выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. Пока что стандарты у "Тоттенхэма" не работают.

21' Угловой у ворот "Вест Хэма". Мэддисон выполнил подачу в центр штрафной площади, "молотобойцы" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Ингс!!! Вновь за счёт активности Боуэна на правом фланге был заработан угловой. Джаррод выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Тоттенхэма" выбили мяч за пределы штрафной площади, но подбор был за "молотобойцами". В итоге, во второй "волне" атаки, Боуэн вновь получил мяч на правом фланге, далее Джаррод выполнил мягкую и удобную подачу к дальнему углу вратарской, Ингс опередил защитников "Тоттенхэма" и головой отправил мяч в левый угол ворот.

19' Боуэн совершил хороший рывок вперёд по правому флангу, далее Джаррод раскачал Регилона и войдя в штрафную площадь пробил по воротам, Танганга принял мяч на себя.

18' Мубама получил по ногам на левой половине поля "Тоттенхэма". Игроки "Вест Хэма" решили обойтись без подачи в штрафную площадь.

17' Кулушевски с правой половины поля от угла штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной площади, вновь защитники "Вест Хэма" сыграли без ошибок, мяч был выбит к центру поля.

16' В целом, "молотобойцы" довольно неплохо играют вторым номером, но сегодня вполне можно пытаться играть и более активно в атаке.

15' Пока что "Вест Хэм" решил действовать от обороны, сложно при этом сказать, будет ли команда Дэвида Мойеса как-то перестраиваться в середине первого тайма.

14' Регилон после рывка вперёд по левому флангу от углового флажка выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Кулушевски в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Эмерсона.

13' Манор с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Кулушевски зацепился за мяч и плотно пробил в ближний угол ворот, Фабьянски успел сложиться и грамотно отбить мяч к левому флангу.

12' Танганга в центре поля нарушил правила против Мубама. "Вест Хэм" довольно быстро разыграл стандарт.

11' Перехватили "шпоры" контроль над мячом, но пока что дальше центра поля у "Тоттенхэма" пройти не получается.

10' Поднялся Огбонна после паузы, всё нормально с защитником "Вест Хэма", он готов продолжать матч.

9' Боуэн с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Викарио кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади, при этом Огбонна также в борьбе за мяч получил небольшое повреждение.

8' "Шпоры" большими силами пошли вперёд и в итоге едва не получили опасную контратаку на свои ворота. Ингс и Боуэн убежали к штрафной площади "Тоттенхэма" и заработали ещё один угловой.

7' Доунс в центре поля нарушил правила против Кейна. Игроки "Тоттенхэма" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

6' Боуэн во второй раз подряд попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но на этот раз Танганга удачно сыграл в подкате, мяч ушёл за лицевую линию поля от игрока "Вест Хэма".

5' Сам Боуэн с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Тоттенхэма" без особого труда выбили мяч на правый фланг.

4' Боуэн в свою очередь куда более успешно поработал на правом фланге при развитии атаки "Вест Хэма", Джаррод заработал угловой для "молотобойцев".

3' Манор отправил в прорыв по левому флангу Регилона, Серхио уже от самой боковой линии выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "молотобойцев" сыграли внимательно и перехватили мяч.

2' Достаточно спокойно начинается матч, пока что "Вест Хэм" и "Тоттенхэм" по большей части стараются атаковать за счёт длинных забросов вперёд, но мячи легко перехватывают защитники.