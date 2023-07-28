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Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Оболонь
0:0
Второй тайм: 48'
Колос Ковалёвка
0'
1' Желтая карточка
Taras Moroz

Ход матча

1'
Taras Moroz
 
31'
Косовский Сергей
Taras Moroz
 
Лучшие коэффициенты
Оболонь
Ничья
Колос Ковалёвка
3.68
3.50
2.35
Все Коэффициенты
1
Федоривский
Назарий
20
Фатеев
Дмитрий
3
Приймак
Владислав
16
Лукьянчук
Павел
5
Осман
Александр
9
Igor
Medynsky
17
Черненко
Руслан
4
Taras
Moroz
24
Yegor
Prokopenko
95
Igor
Krasnopir
10
Слободян
Олег
23
Фесюн
Кирилл
69
Ильин
Олег
35
Золотов
Николай
6
Бурда
Никита
5
Бондаренко
Валерий
10
Ореховский
Павел
9
Цуриков
Андрей
90
Богданов
Андрей
7
Демченко
Александр
22
Безбородько
Денис
47
Мякушко
Сергей
Оболонь
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Оболонь
Колос Ковалёвка

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:4
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
2:4
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.86
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
52

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2
Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Оболонь - Нива Тернополь 1:1 Эпицентр Дунаевцы - Оболонь 0:0 Металлург Зп - Оболонь 1:2 Оболонь - Кремень 1:0 Оболонь - Горняк-Спорт 0:0 Скорук - Оболонь 1:0 Оболонь - ФК Чернигов 3:1 СК Полтава - Оболонь 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1
Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1
Команда И В Н П Г О
1.
Оболонь
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Колос Ковалёвка
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Оболонь
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Колос Ковалёвка
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Колос Ковалёвка
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оболонь
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Taras Moroz уходит с поля. Косовский Сергей выходит вместо него
  • 1'
    Taras Moroz получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Оболонь
Ничья
Колос Ковалёвка
3.68
3.50
2.35
Все Коэффициенты
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