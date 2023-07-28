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Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Оболонь
0:0
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
1' Желтая карточка
Taras Moroz
48' Желтая карточка
Бондаренко Валерий
81' Желтая карточка
Приймак Владислав
89' Желтая карточка
Косовский Сергей
90' Желтая карточка
Oleksandr Chernov
90'+6
1
Федоривский
Назарий
20
Фатеев
Дмитрий
3
Приймак
Владислав
16
Лукьянчук
Павел
5
Осман
Александр
9
Igor
Medynsky
17
Черненко
Руслан
4
Taras
Moroz
24
Yegor
Prokopenko
95
Igor
Krasnopir
10
Слободян
Олег
23
Фесюн
Кирилл
69
Ильин
Олег
35
Золотов
Николай
6
Бурда
Никита
5
Бондаренко
Валерий
10
Ореховский
Павел
9
Цуриков
Андрей
90
Богданов
Андрей
7
Демченко
Александр
22
Безбородько
Денис
47
Мякушко
Сергей
Оболонь
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Оболонь
Колос Ковалёвка

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:4
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
2:4
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.86
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
52

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косовский Сергей 1 0
Приймак Владислав 1 0
Taras Moroz 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Валерий 1 0

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2
Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Оболонь - Нива Тернополь 1:1 Эпицентр Дунаевцы - Оболонь 0:0 Металлург Зп - Оболонь 1:2 Оболонь - Кремень 1:0 Оболонь - Горняк-Спорт 0:0 Скорук - Оболонь 1:0 Оболонь - ФК Чернигов 3:1 СК Полтава - Оболонь 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1
Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Верес
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Полесье
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Верес
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Верес
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Полесье Будковский Филипп 1
Полесье Макуана Бени 1
Полесье Танковский Вячеслав 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Балан Денис 1
Полесье Кравченко Никита 1
Колос Ковалёвка Бондаренко Валерий 1
Оболонь Косовский Сергей 1
Оболонь Приймак Владислав 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Taras Moroz уходит с поля. Косовский Сергей выходит вместо него
  • 1'
    Taras Moroz получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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