Тур: 1. Стадион: Оболонь Арена.
0:0
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаTaras Moroz
48' Желтая карточкаБондаренко Валерий
81' Желтая карточкаПриймак Владислав
89' Желтая карточкаКосовский Сергей
90' Желтая карточкаOleksandr Chernov
90'+6
Ход матча
1'
89'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Вовкун АртемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
-
69 Ильин ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
91 Artem Husol
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Оболонь
Колос Ковалёвка
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.86
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
48
52
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косовский Сергей
|1
|0
|Приймак Владислав
|1
|0
|Taras Moroz
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Валерий
|1
|0
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2
Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Оболонь - Нива Тернополь 1:1 Эпицентр Дунаевцы - Оболонь 0:0 Металлург Зп - Оболонь 1:2 Оболонь - Кремень 1:0 Оболонь - Горняк-Спорт 0:0 Скорук - Оболонь 1:0 Оболонь - ФК Чернигов 3:1 СК Полтава - Оболонь 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1
Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Полесье
|Будковский Филипп
|1
|Полесье
|Макуана Бени
|1
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|0 (1)
|Верес
|Балан Денис
|1
|Полесье
|Кравченко Никита
|1
|Колос Ковалёвка
|Бондаренко Валерий
|1
|Оболонь
|Косовский Сергей
|1
|Оболонь
|Приймак Владислав
|1