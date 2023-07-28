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Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Верес
0:2
Первый тайм: 36'
Полесье
0'
0:1
2' Гол
Макуана Бени
28' Желтая карточка
Балан Денис
30' Желтая карточка
Кравченко Никита
0:2
39' Гол
Будковский Филипп

Ход матча

2'
0:1
Макуана Бени
(Танковский Вячеслав)
28'
Балан Денис
 
30'
 
Кравченко Никита
39'
0:2
Будковский Филипп
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Полесье
3.60
3.60
2.43
Все Коэффициенты
44
Паст
Евгений
2
Гагун
Роман
6
Сезар
Жулио
5
Курко
Василий
39
Балан
Денис
29
Кучеров
Валерий
88
Кухарук
Андрей
77
Шарай
Владислав
20
Iago
Siqueira
7
Близниченко
Андрей
89
Гайдучик
Николай
71
Бойко
Денис
29
Artem
Smolyakov
30
Шабанов
Артём
4
Гитченко
Андрей
5
Кравченко
Никита
8
Огиря
Владислав
77
Кушниренко
Богдан
18
Макуана
Бени
6
Танковский
Вячеслав
59
Козак
Артём
28
Будковский
Филипп
Верес
Полесье

История личных встреч

Верес
Полесье

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 1 1
Макуана Бени 1 1
Танковский Вячеслав 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балан Денис 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кравченко Никита 1 0

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0
Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3
Полесье
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1
Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Кремень - Полесье 0:2 Полесье - Металлург Зп 1:2 Рёуфосс - Полесье 1:2 Санднес - Полесье 1:1 Полесье - Насаф 1:1 Лукенвальде - Полесье 0:2 Карпаты - Полесье 1:2 Полесье - Диназ Вышгород 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Верес
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Полесье
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Верес
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Верес
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Полесье Будковский Филипп 1
Полесье Макуана Бени 1
Полесье Танковский Вячеслав 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Балан Денис 1
Полесье Кравченко Никита 1
Колос Ковалёвка Бондаренко Валерий 1
Оболонь Косовский Сергей 1
Оболонь Приймак Владислав 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Полесье
3.60
3.60
2.43
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Верес 0:2 Полесье онлайн

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