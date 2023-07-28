Тур: 1. Стадион: Центральный городской стадион.
0'
0:1
2' ГолМакуана Бени
28' Желтая карточкаБалан Денис
30' Желтая карточкаКравченко Никита
0:2
39' ГолБудковский Филипп
57' Красная карточкаГитченко Андрей
83' Желтая карточкаШестаков Михаил
87' Вторая желтая карточкаБалан Денис
90'+7
Ход матча
2'
28'
30'
39'
57'
83'
87'
44
Паст
Евгений
39
Балан
Денис
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Dmytro Shuh
-
-
-
71 Vasyl Gakman
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Макуана БениПолузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Янаков ДенисПолузащитник
-
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
История личных встреч
Верес
Полесье
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будковский Филипп
|1
|1
|Макуана Бени
|1
|1
|Танковский Вячеслав
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балан Денис
|1
|1
|Шестаков Михаил
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Кравченко Никита
|1
|0
Результаты матчей
Верес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Полесье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Верес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Полесье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0
Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3
Полесье
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1
Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Кремень - Полесье 0:2 Полесье - Металлург Зп 1:2 Рёуфосс - Полесье 1:2 Санднес - Полесье 1:1 Полесье - Насаф 1:1 Лукенвальде - Полесье 0:2 Карпаты - Полесье 1:2 Полесье - Диназ Вышгород 3:0
Результаты матчей
Верес
Полесье
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Верес
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Полесье
|Будковский Филипп
|1
|Полесье
|Макуана Бени
|1
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|0 (2)
|Верес
|Балан Денис
|1 1
|Полесье
|Гитченко Андрей
|1
|Полесье
|Кравченко Никита
|1
|Колос Ковалёвка
|Бондаренко Валерий
|1
|Оболонь
|Косовский Сергей
|1