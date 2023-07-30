  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
ЛНЗ Черкассы
0:2
Конец матча
Черноморец Од
0'
29' Желтая карточка
Luka Gucek
37' Желтая карточка
Савин Антон
0:1
38' Гол
Бойчук Богдан
49' Желтая карточка
Хамелюк Владислав
53' Желтая карточка
Шпорн Йон
0:2
65' Гол
Шпорн Йон
72' Желтая карточка
Васильев Александр Андреевич
87' Желтая карточка
Sergiy Kopyl
90'+5
72
Kirill
Samoylenko
17
Норенков
Денис
55
Ковалёв
Максим
71
Лопырёнок
Максим
95
Стасюк
Пётр
8
Хамелюк
Владислав
37
Рыбалка
Сергей
10
Бойко
Виталий
77
Савин
Антон
9
Прядун
Максим
70
Наумец
Владислав
31
Билык
Олег
3
Ермаков
Виталий
79
Салюк
Владимир
5
Luka
Gucek
9
Путря
Илья
8
Шпорн
Йон
27
Васильев
Александр
Андреевич
45
Брагару
Максим
7
Кузык
Орест
11
Бойчук
Богдан
70
Samson
Iyede
ЛНЗ Черкассы
Черноморец Од

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойчук Богдан 1 1
Шпорн Йон 1 1
Кузык Орест 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савин Антон 1 0
Хамелюк Владислав 1 0
Sergiy Kopyl 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васильев Александр Андреевич 1 0
Шпорн Йон 1 0
Luka Gucek 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Черноморец Од
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ЛНЗ Черкассы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Черноморец Од
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1
ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0 Скорук - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - ФК Чернигов 2:2 СК Полтава - ЛНЗ Черкассы 0:1 Кремень - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлург Зп 1:0 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 Горняк-Спорт - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Скорук 3:0 ФК Чернигов - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - СК Полтава 1:0 ЛНЗ Черкассы - Кремень 2:0
Черноморец Од
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0
Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
Черноморец Од

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкассы
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Динамо Киев
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Минай
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Минай
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Киев
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Минай
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 2
Черноморец Од Бойчук Богдан 1 (1)
Рух Львов Климчук Юрий 1 (1)
Полесье Будковский Филипп 1
Металлист-1925 Юсов Дмитрий 1
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Полесье Гитченко Андрей 1
Динамо Киев Попов Денис II 1
Металлист-1925 Ткачук Андрей 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 38'
      Кузык Орест сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Бойчук Богдан бьет в цель!
    • 37'
      Савин Антон получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Luka Gucek получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЛНЗ Черкассы 0:2 Черноморец Од онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     