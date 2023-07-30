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Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Александрия
1:0
Второй тайм: 74'
Кривбасс
0'
1:0
4' Гол
Artem Shulyanskyi
18' Желтая карточка
Бабогло Владислав
32' Красная карточка
Семотюк Владислав
34' Желтая карточка
Хомченовский Дмитрий
55' Желтая карточка
Логинов Сергей
66' Желтая карточка
Кожушко Олег
77
Шевченко
Никита
30
Копына
Юрий
4
Бабогло
Владислав
18
Логинов
Сергей
55
Смирный
Евгений
8
Kyrylo
Sigeev
9
Калитвинцев
Владислав
19
Плакса
Родион
21
Беляев
Александр
11
Artem
Shulyanskyi
10
Кулаков
Андрей
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
13
Бескоровайный
Данил
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
78
Кожушко
Олег
11
Татарков
Никита
17
Семотюк
Владислав
10
Хомченовский
Дмитрий
14
Лунёв
Максим
27
Дебелко
Роман
Александрия
Кривбасс

История личных встреч

Александрия
Кривбасс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ВД
1:1
ПД
1:1
ВД
0:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Artem Shulyanskyi 1 1
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семотюк Владислав 0 1
Хомченовский Дмитрий 1 0

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1
Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0
Кривбасс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0
Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Александрия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Кривбасс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Александрия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кривбасс
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Александрия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Кривбасс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 2
Черноморец Од Бойчук Богдан 1 (1)
Рух Львов Климчук Юрий 1 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 1 (1)
Полесье Будковский Филипп 1
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Полесье Гитченко Андрей 1
Минай Бандура Александр 1
Динамо Киев Попов Денис II 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Хомченовский Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    УДАЛЕНИЕ! - Семотюк Владислав увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 18'
    Бабогло Владислав получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Г О О О О Л - Artem Shulyanskyi бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Александрия
    Ничья
    Кривбасс
    2.70
    3.30
    2.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Александрия 1:0 Кривбасс онлайн

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