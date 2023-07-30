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Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Александрия
1:0
Конец матча
Кривбасс
0'
1:0
4' Гол
Artem Shulyanskyi
18' Желтая карточка
Бабогло Владислав
32' Красная карточка
Семотюк Владислав
34' Желтая карточка
Хомченовский Дмитрий
54' Желтая карточка
Логинов Сергей
65' Желтая карточка
Кожушко Олег
90'+5
77
Шевченко
Никита
30
Копына
Юрий
4
Бабогло
Владислав
18
Логинов
Сергей
55
Смирный
Евгений
8
Kyrylo
Sigeev
9
Калитвинцев
Владислав
19
Плакса
Родион
21
Беляев
Александр
11
Artem
Shulyanskyi
10
Кулаков
Андрей
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
13
Бескоровайный
Данил
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
78
Кожушко
Олег
11
Татарков
Никита
17
Семотюк
Владислав
10
Хомченовский
Дмитрий
14
Лунёв
Максим
27
Дебелко
Роман
Александрия
Кривбасс

История личных встреч

Александрия
Кривбасс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ВД
1:1
ПД
1:1
ВД
0:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Artem Shulyanskyi 1 1
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семотюк Владислав 0 1
Хомченовский Дмитрий 1 0
Кожушко Олег 1 0

Результаты матчей

Александрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Александрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1
Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0
Кривбасс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0
Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0

Результаты матчей

Александрия
Кривбасс

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Александрия
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Александрия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Александрия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 2
Черноморец Од Бойчук Богдан 1 (1)
Рух Львов Климчук Юрий 1 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 1 (1)
Полесье Будковский Филипп 1
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Полесье Гитченко Андрей 1
Минай Бандура Александр 1
Динамо Киев Попов Денис II 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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