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Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Динамо Киев
2:1
Перерыв
Минай
0'
0:1
3' Гол
Vadym Vitenchuk
1:1
27' Гол
Ванат Владислав
2:1
30' Гол
Ванат Владислав
32' Красная карточка
Попов Денис II
45' Желтая карточка
Vadym Vitenchuk
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
40
Биловар
Кристиан
44
Дубинчак
Владислав
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
7
Ярмоленко
Андрей
29
Буяльский
Виталий
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
13
Бандура
Александр
3
Солдат
Игорь
5
Кравчук
Юрий
23
Немчанинов
Дмитрий
2
Taras
Dmytruk
8
Andriy
Buleza
10
Одарюк
Владимир
44
Vadym
Vitenchuk
6
Ралюченко
Андрей
22
Yegor
Tverdokhlib
77
Вишневский
Олег
Динамо Киев
Минай

История личных встреч

Динамо Киев
Минай

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
К
0:2
К
1:3

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

2.33
2.4

Среднее время на гол

38
37

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 2 2
Буяльский Виталий 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vadym Vitenchuk 1 1

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попов Денис II 0 1
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vadym Vitenchuk 1 0

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0
Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2
Минай
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1
Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Динамо Киев
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Минай
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Оболонь
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Минай
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Киев
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Минай
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 2
Черноморец Од Бойчук Богдан 1 (1)
Рух Львов Климчук Юрий 1 (1)
Полесье Будковский Филипп 1
Металлист-1925 Юсов Дмитрий 1
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Полесье Гитченко Андрей 1
Динамо Киев Попов Денис II 1
Металлист-1925 Ткачук Андрей 1
Весь список
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  • 3'
    Г О О О О Л - Vadym Vitenchuk бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Минай
1.32
8.00
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Киев 2:1 Минай онлайн

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Динамо Киев
Минай
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