Стадион: Мюррейфилд (Эдинбург).
1:0
Второй тайм
Ход матча
46'
49'
1:0
63'
Прогноз на матч от Liveresult
38
Коварж
Матей
37
Майну
Кобби
21
Антони
25
Санчо
Джедон
30
Бишоп
Нил
27
Эванс
Джонни
97
Фиш
Уильям
54
Хурадо
Марк
62
Форсон
Омари
17
Фред
Сантос
44
Гор
Дэниел
57
Эмеран
Ноа
52
Хьюджилл
Джо
29
Сарр
Маланг
22
Мата
Клинтон
24
Лепнан
Йоанн
47
Джеффиньо
88
Патуйе
Матье
35
Риу
Реми
95
Шаиб
Юссеф
36
Лега
Секу
90
Мбуп
Пате
- Основной состав
-
38 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бишоп НилВратарь
- Вратарь
-
27 Эванс ДжонниЗащитник
-
97 Фиш УильямЗащитник
-
54 Хурадо МаркЗащитник
- Защитник
-
62 Форсон ОмариПолузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
-
44 Гор ДэниелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Эмеран НоаНападающий
-
52 Хьюджилл ДжоНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Сарр МалангЗащитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Патуйе МатьеВратарь
-
35 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Шаиб ЮссефНападающий
- Нападающий
-
36 Лега СекуНападающий
-
90 Мбуп ПатеНападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Лион
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1
Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0
Лион
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1
Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 1:0 Лион
Исход игры
Манчестер Юнайтед
88.9% (88)
Ничья
7.1% (7)
Лион
4% (4)
Тотал 2.5
Больше
78.26% (54)
Меньше
21.74% (15)
Обе команды забьют
Да
79.71% (55)
Нет
20.29% (14)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
35.4% (35)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.1% (8)
3:1 Манчестер Юнайтед
8.1% (8)
2:0 Манчестер Юнайтед
5.1% (5)
3:2 Манчестер Юнайтед
4% (4)
1:2 Лион
3% (3)
1:1 Ничья
2% (2)
2:2 Ничья
2% (2)
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