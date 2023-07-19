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Стадион: .
Манчестер Юнайтед
1:0
Второй тайм
Лион

Ход матча

46'
Форсон Омари
Антони
 
46'
Фред Сантос
Маунт Мэйсон
 
46'
Эванс Джонни
Варан Рафаэль
 
46'
Ван де Бек Донни
Мартинес Лисандро
 
46'
Гор Дэниел
Межбри Ханнибал
 
47'
Хансен-Аарёэн Исак
Диалло Абдулай
 
47'
Уильямс Брендон
Уан-Биссака Аарон
 
47'
Фиш Уильям
Санчо Джедон
 
47'
Хьюджилл Джо
Альваро Фернандес
 
47'
Хурадо Марк
Майну Кобби
 
49'
Ван де Бек Донни
(Гор Дэниел)
1:0
63'
 
Кадевере Тино
Ляказетт Александр
63'
 
Риу Реми
Лопеш Андре
63'
 
Лега Секу
Мата Клинтон
63'
 
Мбуп Пате
Эль-Аруш Мохамед
63'
 
Рен-Аделед Жефф
Джеффиньо
64'
 
Да Сильва Флоран
Лаазири Ахраф
64'
 
Альверо Скелли
Лепнан Йоанн
64'
 
Тальяфико Николас
Сарр Амин
64'
 
Ндиайе Абдулайе
Сарр Маланг
64'
 
Кумбеди Саэль
Толиссо Корентен
77'
 
Рейжерс Камило
Диоманде Синали
Прогнозы 99
Манчестер Юнайтед 88.9% (88)
X 7.1% (7)
Лион 4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Лион
1.67
9.80
42.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
38
Коварж
Матей
29
Уан-Биссака
Аарон
19
Варан
Рафаэль
6
Мартинес
Лисандро
42
Альваро
Фернандес
46
Межбри
Ханнибал
37
Майну
Кобби
21
Антони
25
Санчо
Джедон
7
Маунт
Мэйсон
16
Диалло
Абдулай
30
Бишоп
Нил
99
Харрисон
Эллиот
27
Эванс
Джонни
97
Фиш
Уильям
54
Хурадо
Марк
33
Уильямс
Брендон
62
Форсон
Омари
17
Фред
Сантос
44
Гор
Дэниел
59
Хансен-Аарёэн
Исак
34
Ван
де
Бек
Донни
57
Эмеран
Ноа
52
Хьюджилл
Джо
1
Лопеш
Андре
15
Лаазири
Ахраф
29
Сарр
Маланг
22
Мата
Клинтон
2
Диоманде
Синали
84
Эль-Аруш
Мохамед
8
Толиссо
Корентен
24
Лепнан
Йоанн
47
Джеффиньо
7
Сарр
Амин
10
Ляказетт
Александр
96
Жоао
Юстин
Бенгуй
88
Патуйе
Матье
35
Риу
Реми
20
Кумбеди
Саэль
87
Ндиайе
Абдулайе
3
Тальяфико
Николас
80
Альверо
Скелли
13
Рейжерс
Камило
98
Да
Сильва
Флоран
85
Диавара
МамадуII
79
Рен-Аделед
Жефф
95
Шаиб
Юссеф
11
Кадевере
Тино
36
Лега
Секу
90
Мбуп
Пате
Манчестер Юнайтед
Лион

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Лион

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1
Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0
Лион
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1
Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2
  • Второй тайм
  • Судья
    84'
    Казалось, что Хьюджилла огрели по ногам у радиуса штрафной площади с нарушением правил, но в итоге главный арбитр не дал свистка. 
  • 83'
    С правого фланга от углового флажка последовала подача в центр к линии вратарской "Манчестер Юнайтед", Коварж грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    82'
    Фред в центре поля нарушил правила против Да Сильвы. Сам же Флоран быстро разыграл стандарт. 
  • Угловой
    81'
    Угловой у ворот "Лиона". Игроки "Манчестер Юнайтед" разыграли корнер между собой, далее с левого фланга Хансен-Аарёэн выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 80'
    Не хочет "Лион" сегодня биться хотя бы за ничью в Шотландии, во всяком случае по игре видно, что французскому клубу результат не нужен. 
  • Фол, нарушение
    79'
    Да Сильва пошёл в прессинг на половине поля "Манчестер Юнайтед", но в итоге правила были нарушены против ван де Бека. 
  • Фол, нарушение
    78'
    Альверо теперь уже досталось в центре поля от Хансена-Аарёэна. Игроки "Лиона" вновь быстро разыграли стандарт, но в атаку у французского клуба перейти никак не получается. 
  • Фол, нарушение
    77'
    Уильямс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника после неплохой комбинации, правила были нарушены против Кумбеди. 
  • Замена
    76'
    В составе "Лиона" произошла замена. Вместо Синали Диоманде на поле вышел Камило Рейжерс. 
  • 75'
    Теперь уже из центра поля последовала подача к центру штрафной площади "Лиона", Риу грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Офсайд
    74'
    Рен-Аделед из центра поля выполнил заброс на ход Мбупу по правому флангу, форвард "Лиона" забрался в небольшой офсайд. 
  • 73'
    Крайне редко игроки "Лиона" выходят со своей половины поля, а ведь играть в этом матче осталось не так много времени. 
  • 72'
    Тальяфико подкараулил отскок у левого угла штрафной площади "Манчестер Юнайтед", но Николас в итоге махнул мимо мяча. 
  • 71'
    Фред от центрального круга выполнил слишком сильный заброс к левому углу штрафной площади, будет удар от ворот. 
  • 70'
    Молодые игроки "Лиона" также ничего толкового в атаке создать пока что не могут, команда Лорана Блана в целом смотрится пока что довольно блекло. 
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    • Фол, нарушение
      69'
      Скелли на правом фланге нарушил правила против Гора. Игроки "Манчестер Юнайтед" на этот раз решили обойтись без подачи в штрафную площадь. 
    • Угловой
      68'
      А вот угловой игроки "Манчестер Юнайтед" уже разыграли неудачно. Без особого труда футболисты "Лиона" отвели угрозу от своих ворот при стандарте. 
    • Опасный момент
      67'
      Фред разогнал атаку по центру, а затем последовала передача на левый угол штрафной площади, Хансен-Аарёэн подработал мяч и пробил в правый угол ворот, Риу в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Офсайд
      66'
      Мбуп из центра поля выполнил заброс на ход Кадевере по правой половине поля, но Тино забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      65'
      Форсон на левой половине поля "Лиона" слишком рьяно боролся за мяч и в итоге нарушил правила против Да Силвы. 
    • 64'
      Посмотрим, что на поле покажут молодые футболисты "Лиона", но как-то после перерыва французский клуб подсел. 
    • Фол, нарушение
      63'
      Эль-Аруш перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и огрел по ногам Фреда. 
    • Замена
      62'
      В составе "Лиона" готовится целый ряд замен, весь состав готов обновить Лоран Блан на последние полчаса игры. 
    • Угловой
      61'
      Угловой у ворот "Лиона". Фред выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лопеш сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на левый фланг. 
    • 60'
      Со стандарта последовала подача в центр к линии вратарской от Хурадо, Лопеш сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Фол, нарушение
      59'
      Толиссо на правом фланге у углового флажка нарушил правила против Фреда. "Манчестер Юнайтед" заработал неплохой стандарт. 
    • Судья
      58'
      Активный Форсон при игре в подкате на половине поля соперника сыграл на грани фола против Толиссо, но всё же в итоге арбитр показал, что будет аут в пользу "Манчестер Юнайтед". 
    • Фол, нарушение
      57'
      Хансен-Аарёэн в центре поля нарушил правила против Маты. Игроки "Лиона" довольно быстро разыгарали стандарт. 
    • 56'
      Форсон попытался войти в штрафную площадь с правого фланга вновь, но раскачать Лаазири Омари не смог, в итоге ему пришлось делать пас назад. 
    • 55'
      В центр поля пока что перешла у нас игра, но "Манчестер Юнайтед" даже с молодыми игроками старается играть первым номером. 
    • Фол, нарушение
      54'
      Хьюджилл при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Форсон в борьбе за мяч нарушил правила против Лаазири. 
    • Угловой
      53'
      Угловой у ворот "Лиона". Игроки "Манчестер Юнайтед" не смогли создать сейчас что-то серьёзное при стандарте, французский клуб очень уверенно отбился. 
    • Фол, нарушение
      52'
      Против Сарра были нарушены правила в центре поля, игроки "Лиона" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Описание гола
      51'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Ван де Бек!!! Гор совершил отличный рывок вперёд по левому флангу, а затем Дэниел выполнил прострел от лицевой линии поля в центр штрафной площади, защитники "Лиона" потеряли ван де Бека, а Донни отличным ударом в касание отправил мяч под левую штангу. 
    • 50'
      Фред попытался пройти вперёд по правому флангу после заброса из центра поля, Диоманде накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
    • Замена
      49'
      Всё же очень серьёзно изменил состав после перерыва Эрик Тен Хаг. Сейчас у "Манчестер Юнайтед" стало на поле куда больше молодых футболистов. 
    • Фол, нарушение
      48'
      Лепнан на правом фланге нарушил правила против Хьюджилла, который вышел на поле после перерыва. 
    • Дождь
      47'
      В Шотландии пошёл после перерыва небольшой дождь, быть может это заставит футболистов больше бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Будем надеяться, что замены и выход на поле молодых футболистов у обеих команд сильно не испортят общую картину, а иначе в этом противостоянии мы будем рисковать остаться без забитых мячей. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Манчестер Юнайтед" и "Лион" в Шотландии показали переменный по качеству футбол. Команда Эрика Тен Хага хорошо начала матч, но не смогла реализовать свои моменты, а уже после этого "Лион" выровнял игру и в итоге пока что мы с вами остались без забитых мячей. 
    • 44'
      Толиссо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Сарр в падении через себя пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Мата совершил рывок вперёд по правому флангу, Ханнибал сыграл в подкате и сбил Клинтона. "Лион" заработал довольно неплохой стандарт. 
    • 42'
      Мата воспользовался ошибкой Фернандеса на правом фланге, далее Клинтон совершил рывок вперёд и выполнил плохую подачу на дальний угол вратарской, будет удар от ворот. 
    • 41'
      Всё же дело идёт к тому, что на перерыв обе команды уйдут при нулях на табло. 
    • 40'
      Маунт пробил в правый угол ворот с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел выше цели. 
    • Судья
      39'
      Сарр ворвался в штрафную площадь по центру, далее Мин сместился на правый угол штрафной площади и в борьбе с Фернандесом оказался на газоне, главный арбитр матча показал, что нужно играть дальше. 
    • 38'
      Заканчивается постепенно первый тайм, старается "Манчестер Юнайтед" всё же попробовать забить до перерыва, но уже довольно давно английский клуб не создавал голевых моментов. 
    • 37'
      Манут со стандарта пробил по воротам, мяч попал в Мату, который был у "стенки", а уже после этого с отскоком немного не позвело Фернандесу, который вполне мог завершить момент ударом по воротам из центра штрафной площади. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Мата при игре в подкате у своей штрафной площади на левой половине поля огрел по ногам Маунта. "Манчестер Юнайтед" заработал опасный стандарт. 
    • Угловой
      35'
      Эль-Аруш с углового теперь уже выполнил слишком сильную подачу на дальний угол вратарской, мяч улетел за лицевую линию поля. 
    • 34'
      Эль-Аруш со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Манчестер Юнайтед" выбили мяч на левый фланг, но затем "Лион" за счёт высокого прессинга заработал угловой. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Уан-Биссака на левом фланге нарушил правила против Сарра. "Лион" тщательно готовится к стандарту. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Мата после выноса Варана пошёл в борьбу за мяч с Ханнибалом и в итоге Клинтон нарушил правила. 
    • 31'
      Мата теперь уже совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Клинтон выполнил подачу в центр штрафной площади, Варан грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч к угловому флажку. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Мата в центре поля нарушил правила против Ханнибала. Игроки "Манчестер Юнайтед" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • 29'
      Пытается "Манчестер Юнайтед" вновь постепенно начать давить на ворота "Лиона, но пока что плотную оборону французского клуба пройти довольно трудно. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Антони перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Лиона", правила были нарушены против Толиссо. 
    • 27'
      Из центра поля последовал мягкий заброс на правый угол штрафной площади от Майну на ход Уан-Биссаке, совсем немного не хватило Аарону, чтобы зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
    • 26'
      Не стали сейчас игроки "Лиона" идти в прессинг на Коваржа, Матей довольно долго держал мяч в ногах, что довольно несвойственно для французского клуба. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Мата на левой половине поля придержал Антони. Игроки "Манчестер Юнайтед" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 24'
      В запасе у "Манчестер Юнайтед" сегодня довольно много молодых игроков, сложно сказать, будет ли Эрик Тег Хан проводить полную ротацию состава во втором тайме. 
    • 23'
      Успокоилась игра в середине первого тайма, будем надеяться, что вскоре встреча будет куда более богатой на события. 
    • 22'
      Постепенно "Лион" освоился в Шотландии, теперь уже французский клуб оказывает вполне достойное сопротивление "Манчестер Юнайтед". 
    • 21'
      Эль-Аруш и Ляказетт за счёт высокого прессинга перехватили мяч у штрафной площади "Манчестер Юнайтед", далее Александр пробил по воротам от радиуса штрафной площади, Майну очень хорошо сыграл в подкате и блокировал попытку. 
    • 20'
      Игроки "Лиона" перехватили контроль над мячом, но пока что дальше центра поля у французского клуба в позиционной атаке продвинуться не получается. 
    • Угловой
      19'
      С углового последовала подача в центр штрафной площади "Манчестер Юнайтед", защитники английского клуба сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч к центру поля. 
    • 18'
      Джеффиньо подкараулил отскок мяча на левом углу штрафной площади, сразу же атакующий полузащитник "Лиона" пробил по воротам, мяч задел Варана и ушёл на угловой. 
    • 17'
      Эль-Аруш прошёл вперёд по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади от радиуса штрафной площади, Ляказетт зацепился за мяч и под давлением соперника пробил по воротам, но мяч полетел параллельно створу. 
    • 16'
      По-прежнему большую часть первой половины первого тайма "Лион" вынужден играть без мяча, что конечно же довольно тяжело для команды Лорана Блана. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Диоманде в центре поля нарушил правила против Ханнибала. Игроки "Манчестер Юнайтед" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • 14'
      Из центра поля вновь последовала опасная передача на ход Санчо, на этот раз передача последовала по центру, Лопеш вовремя выскочил из ворот и перехватил мяч. 
    • 13'
      Мата на правом фланге перехватил мяч у Антони, который неудачно сыграл в обороне, далее уже мяч подхватил Ляказетт, но прострел в штрафную площадь у Александра вышел посредственным, Коварж спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 12'
      Из центра поля последовала отличная передача на ход Санчо по правой половине поля, Мата ошибся при создании офсайда, Джедон в итоге с правого угла штрафной площади выполнил прострел ближе к центру линии вратарской, но Маунт под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 11'
      Санчо с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Диоманде и улетел на правый фланг. 
    • Угловой
      10'
      Игроки "Манчестер Юнайтед" вновь разыграли угловой без прямой подачи в штрафную площадь, но затем ничего интересного на правом фланге английский клуб придумать не смог. 
    • 9'
      Ханнибал совершил хороший рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади на Санчо, защитники "Лиона" не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
    • Угловой
      8'
      На этот раз угловой на правой половине поля игроки "Манчестер Юнайтед" разыграли неудачно, игроки "Лиона" уверенно отвели угрозу от своих владений. 
    • Опасный момент
      7'
      И ещё один момент создали игроки "Манчестер Юнайтед". Антони догнал мяч на левом фланге и от углового флажка выполнил прострел в центр штрафной площади, Диалло в касание пробил под правый угол ворот, Лопеш в красивом прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Опасный момент
      6'
      Теперь уже защитники "Лиона" ошиблись при передаче назад, в итоге Диалло перехватил мяч и убежал на левый угол штрафной площади, оттуда Абдулай пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Угловой
      5'
      Маунт с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Варан неплохо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел выше цели. 
    • Опасный момент
      4'
      Лопеш ошибся с передачей вперёд из своей штрафной площади, далее уже Ханнибал выполнил передачу в радиус штрафной площади на Санчо, Джедон сразу же выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Антони в падении пробил в ближний угол ворот, Лопеш успел переместиться и в прыжке перевести мяч на угловой. 
    • 3'
      В целом первые минуты матча проходят достаточно спокойно. Игроки "Манчестер Юнайтед" больше времени работают с мячом, но при этом "Лион" временами пытается идти в высокий прессинг. 
    • 2'
      Ханнибал попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл защитник "Лиона" и выбил мяч в аут. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересный матч в Шотландии. "Манчестер Юнайтед" конечно же является в этом матче явным фаворитом, но быть может и команда Лорана Блана сможет как-то удивить своего соперника. 
    • До матча
    • Напомним, что данная встреча состоится в Шотландии на стадионе "Мюррейфилд". 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче между "Манчестер Юнайтед" и французским "Лионом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 54 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 99
    Манчестер Юнайтед 88.9% (88)
    X 7.1% (7)
    Лион 4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Лион
    1.67
    9.80
    42.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 1:0 Лион

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    88.9% (88)
    Ничья
    7.1% (7)
    Лион
    4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.26% (54)
    Меньше
    21.74% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    79.71% (55)
    Нет
    20.29% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    35.4% (35)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    8.1% (8)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    8.1% (8)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    5.1% (5)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    4% (4)
    1:2 Лион
    3% (3)
    1:1 Ничья
    2% (2)
    2:2 Ничья
    2% (2)
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