Альверо теперь уже досталось в центре поля от Хансена-Аарёэна. Игроки "Лиона" вновь быстро разыграли стандарт, но в атаку у французского клуба перейти никак не получается.

Да Сильва пошёл в прессинг на половине поля "Манчестер Юнайтед", но в итоге правила были нарушены против ван де Бека.

Не хочет "Лион" сегодня биться хотя бы за ничью в Шотландии, во всяком случае по игре видно, что французскому клубу результат не нужен.

Угловой у ворот "Лиона". Игроки "Манчестер Юнайтед" разыграли корнер между собой, далее с левого фланга Хансен-Аарёэн выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Фред в центре поля нарушил правила против Да Сильвы. Сам же Флоран быстро разыграл стандарт.

С правого фланга от углового флажка последовала подача в центр к линии вратарской "Манчестер Юнайтед", Коварж грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Казалось, что Хьюджилла огрели по ногам у радиуса штрафной площади с нарушением правил, но в итоге главный арбитр не дал свистка.

Молодые игроки "Лиона" также ничего толкового в атаке создать пока что не могут, команда Лорана Блана в целом смотрится пока что довольно блекло.

Фред от центрального круга выполнил слишком сильный заброс к левому углу штрафной площади, будет удар от ворот.

Тальяфико подкараулил отскок у левого угла штрафной площади "Манчестер Юнайтед", но Николас в итоге махнул мимо мяча.

Крайне редко игроки "Лиона" выходят со своей половины поля, а ведь играть в этом матче осталось не так много времени.

Рен-Аделед из центра поля выполнил заброс на ход Мбупу по правому флангу, форвард "Лиона" забрался в небольшой офсайд.

Теперь уже из центра поля последовала подача к центру штрафной площади "Лиона", Риу грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Уильямс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника после неплохой комбинации, правила были нарушены против Кумбеди.

Со стандарта последовала подача в центр к линии вратарской от Хурадо, Лопеш сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

Угловой у ворот "Лиона". Фред выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лопеш сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на левый фланг.

В составе "Лиона" готовится целый ряд замен, весь состав готов обновить Лоран Блан на последние полчаса игры.

Эль-Аруш перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и огрел по ногам Фреда.

Посмотрим, что на поле покажут молодые футболисты "Лиона", но как-то после перерыва французский клуб подсел.

Форсон на левой половине поля "Лиона" слишком рьяно боролся за мяч и в итоге нарушил правила против Да Силвы.

Мбуп из центра поля выполнил заброс на ход Кадевере по правой половине поля, но Тино забрался в офсайд.

Фред разогнал атаку по центру, а затем последовала передача на левый угол штрафной площади, Хансен-Аарёэн подработал мяч и пробил в правый угол ворот, Риу в прыжке перевёл мяч на угловой.

А вот угловой игроки "Манчестер Юнайтед" уже разыграли неудачно. Без особого труда футболисты "Лиона" отвели угрозу от своих ворот при стандарте.

Скелли на правом фланге нарушил правила против Гора. Игроки "Манчестер Юнайтед" на этот раз решили обойтись без подачи в штрафную площадь.

Начинается второй тайм. Будем надеяться, что замены и выход на поле молодых футболистов у обеих команд сильно не испортят общую картину, а иначе в этом противостоянии мы будем рисковать остаться без забитых мячей.

В Шотландии пошёл после перерыва небольшой дождь, быть может это заставит футболистов больше бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

Лепнан на правом фланге нарушил правила против Хьюджилла, который вышел на поле после перерыва.

Всё же очень серьёзно изменил состав после перерыва Эрик Тен Хаг. Сейчас у "Манчестер Юнайтед" стало на поле куда больше молодых футболистов.

Фред попытался пройти вперёд по правому флангу после заброса из центра поля, Диоманде накрыл соперника и выбил мяч в аут.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Ван де Бек!!! Гор совершил отличный рывок вперёд по левому флангу, а затем Дэниел выполнил прострел от лицевой линии поля в центр штрафной площади, защитники "Лиона" потеряли ван де Бека, а Донни отличным ударом в касание отправил мяч под левую штангу.

Против Сарра были нарушены правила в центре поля, игроки "Лиона" довольно быстро разыграли стандарт.

Угловой у ворот "Лиона". Игроки "Манчестер Юнайтед" не смогли создать сейчас что-то серьёзное при стандарте, французский клуб очень уверенно отбился.

Хьюджилл при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Форсон в борьбе за мяч нарушил правила против Лаазири.

В центр поля пока что перешла у нас игра, но "Манчестер Юнайтед" даже с молодыми игроками старается играть первым номером.

Форсон попытался войти в штрафную площадь с правого фланга вновь, но раскачать Лаазири Омари не смог, в итоге ему пришлось делать пас назад.

Хансен-Аарёэн в центре поля нарушил правила против Маты. Игроки "Лиона" довольно быстро разыгарали стандарт.

Активный Форсон при игре в подкате на половине поля соперника сыграл на грани фола против Толиссо, но всё же в итоге арбитр показал, что будет аут в пользу "Манчестер Юнайтед".

Толиссо на правом фланге у углового флажка нарушил правила против Фреда. "Манчестер Юнайтед" заработал неплохой стандарт.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Манчестер Юнайтед" и "Лион" в Шотландии показали переменный по качеству футбол. Команда Эрика Тен Хага хорошо начала матч, но не смогла реализовать свои моменты, а уже после этого "Лион" выровнял игру и в итоге пока что мы с вами остались без забитых мячей.

44' Толиссо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Сарр в падении через себя пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

43' Мата совершил рывок вперёд по правому флангу, Ханнибал сыграл в подкате и сбил Клинтона. "Лион" заработал довольно неплохой стандарт.

42' Мата воспользовался ошибкой Фернандеса на правом фланге, далее Клинтон совершил рывок вперёд и выполнил плохую подачу на дальний угол вратарской, будет удар от ворот.

41' Всё же дело идёт к тому, что на перерыв обе команды уйдут при нулях на табло.

40' Маунт пробил в правый угол ворот с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел выше цели.

39' Сарр ворвался в штрафную площадь по центру, далее Мин сместился на правый угол штрафной площади и в борьбе с Фернандесом оказался на газоне, главный арбитр матча показал, что нужно играть дальше.

38' Заканчивается постепенно первый тайм, старается "Манчестер Юнайтед" всё же попробовать забить до перерыва, но уже довольно давно английский клуб не создавал голевых моментов.

37' Манут со стандарта пробил по воротам, мяч попал в Мату, который был у "стенки", а уже после этого с отскоком немного не позвело Фернандесу, который вполне мог завершить момент ударом по воротам из центра штрафной площади.

36' Мата при игре в подкате у своей штрафной площади на левой половине поля огрел по ногам Маунта. "Манчестер Юнайтед" заработал опасный стандарт.

35' Эль-Аруш с углового теперь уже выполнил слишком сильную подачу на дальний угол вратарской, мяч улетел за лицевую линию поля.

34' Эль-Аруш со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Манчестер Юнайтед" выбили мяч на левый фланг, но затем "Лион" за счёт высокого прессинга заработал угловой.

33' Уан-Биссака на левом фланге нарушил правила против Сарра. "Лион" тщательно готовится к стандарту.

32' Мата после выноса Варана пошёл в борьбу за мяч с Ханнибалом и в итоге Клинтон нарушил правила.

31' Мата теперь уже совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Клинтон выполнил подачу в центр штрафной площади, Варан грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч к угловому флажку.

30' Мата в центре поля нарушил правила против Ханнибала. Игроки "Манчестер Юнайтед" довольно быстро разыграли стандарт.

29' Пытается "Манчестер Юнайтед" вновь постепенно начать давить на ворота "Лиона, но пока что плотную оборону французского клуба пройти довольно трудно.

28' Антони перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Лиона", правила были нарушены против Толиссо.

27' Из центра поля последовал мягкий заброс на правый угол штрафной площади от Майну на ход Уан-Биссаке, совсем немного не хватило Аарону, чтобы зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

26' Не стали сейчас игроки "Лиона" идти в прессинг на Коваржа, Матей довольно долго держал мяч в ногах, что довольно несвойственно для французского клуба.

25' Мата на левой половине поля придержал Антони. Игроки "Манчестер Юнайтед" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

24' В запасе у "Манчестер Юнайтед" сегодня довольно много молодых игроков, сложно сказать, будет ли Эрик Тег Хан проводить полную ротацию состава во втором тайме.

23' Успокоилась игра в середине первого тайма, будем надеяться, что вскоре встреча будет куда более богатой на события.

22' Постепенно "Лион" освоился в Шотландии, теперь уже французский клуб оказывает вполне достойное сопротивление "Манчестер Юнайтед".

21' Эль-Аруш и Ляказетт за счёт высокого прессинга перехватили мяч у штрафной площади "Манчестер Юнайтед", далее Александр пробил по воротам от радиуса штрафной площади, Майну очень хорошо сыграл в подкате и блокировал попытку.

20' Игроки "Лиона" перехватили контроль над мячом, но пока что дальше центра поля у французского клуба в позиционной атаке продвинуться не получается.

19' С углового последовала подача в центр штрафной площади "Манчестер Юнайтед", защитники английского клуба сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч к центру поля.

18' Джеффиньо подкараулил отскок мяча на левом углу штрафной площади, сразу же атакующий полузащитник "Лиона" пробил по воротам, мяч задел Варана и ушёл на угловой.

17' Эль-Аруш прошёл вперёд по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади от радиуса штрафной площади, Ляказетт зацепился за мяч и под давлением соперника пробил по воротам, но мяч полетел параллельно створу.

16' По-прежнему большую часть первой половины первого тайма "Лион" вынужден играть без мяча, что конечно же довольно тяжело для команды Лорана Блана.

15' Диоманде в центре поля нарушил правила против Ханнибала. Игроки "Манчестер Юнайтед" довольно быстро разыграли стандарт.

14' Из центра поля вновь последовала опасная передача на ход Санчо, на этот раз передача последовала по центру, Лопеш вовремя выскочил из ворот и перехватил мяч.

13' Мата на правом фланге перехватил мяч у Антони, который неудачно сыграл в обороне, далее уже мяч подхватил Ляказетт, но прострел в штрафную площадь у Александра вышел посредственным, Коварж спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

12' Из центра поля последовала отличная передача на ход Санчо по правой половине поля, Мата ошибся при создании офсайда, Джедон в итоге с правого угла штрафной площади выполнил прострел ближе к центру линии вратарской, но Маунт под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

11' Санчо с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Диоманде и улетел на правый фланг.

10' Игроки "Манчестер Юнайтед" вновь разыграли угловой без прямой подачи в штрафную площадь, но затем ничего интересного на правом фланге английский клуб придумать не смог.

9' Ханнибал совершил хороший рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади на Санчо, защитники "Лиона" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

8' На этот раз угловой на правой половине поля игроки "Манчестер Юнайтед" разыграли неудачно, игроки "Лиона" уверенно отвели угрозу от своих владений.

7' И ещё один момент создали игроки "Манчестер Юнайтед". Антони догнал мяч на левом фланге и от углового флажка выполнил прострел в центр штрафной площади, Диалло в касание пробил под правый угол ворот, Лопеш в красивом прыжке перевёл мяч на угловой.

6' Теперь уже защитники "Лиона" ошиблись при передаче назад, в итоге Диалло перехватил мяч и убежал на левый угол штрафной площади, оттуда Абдулай пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

5' Маунт с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Варан неплохо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел выше цели.

4' Лопеш ошибся с передачей вперёд из своей штрафной площади, далее уже Ханнибал выполнил передачу в радиус штрафной площади на Санчо, Джедон сразу же выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Антони в падении пробил в ближний угол ворот, Лопеш успел переместиться и в прыжке перевести мяч на угловой.

3' В целом первые минуты матча проходят достаточно спокойно. Игроки "Манчестер Юнайтед" больше времени работают с мячом, но при этом "Лион" временами пытается идти в высокий прессинг.

2' Ханнибал попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл защитник "Лиона" и выбил мяч в аут.