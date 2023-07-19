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Манчестер Юнайтед
 
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Лион
Прогнозы 6
Манчестер Юнайтед 83.3% (5)
X 0% (0)
Лион 16.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Лион
1.77
4.10
4.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Лион

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1
Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0
Лион
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1
Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2023, осталось 8 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 6
    Манчестер Юнайтед 83.3% (5)
    X 0% (0)
    Лион 16.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Лион
    1.77
    4.10
    4.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Лион онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Лион

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    92.9% (13)
    Ничья
    0% (0)
    Лион
    7.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (7)
    Меньше
    30% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (7)
    Нет
    30% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    28.6% (4)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    21.4% (3)
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    Манчестер Юнайтед
    Лион
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