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Карлсруэ
 
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Ливерпуль
Прогнозы 4
Карлсруэ 0% (0)
X 0% (0)
Ливерпуль 100% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Ливерпуль
8.80
6.10
1.37
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3
Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0
Ливерпуль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0
Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Карлсруэ - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2023, осталось 11 часов 51 минуту.



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    • Прогнозы 4
    Карлсруэ 0% (0)
    X 0% (0)
    Ливерпуль 100% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Карлсруэ
    Ничья
    Ливерпуль
    8.80
    6.10
    1.37
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Карлсруэ - Ливерпуль онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Карлсруэ - Ливерпуль

    Исход игры
    Карлсруэ
    20% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Ливерпуль
    80% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (3)
    Меньше
    25% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (2)
    Нет
    50% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    40% (2)
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    Карлсруэ
    Ливерпуль
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