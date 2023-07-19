Прогноз на матч от Liveresult
20
Абнер
19
Луис
Фелипе
16
Рока
Марк
29
Крус
Хуан
I
- Основной состав
- Вратарь
-
20 АбнерЗащитник
- Защитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крус ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
99 Оку ИлланЗащитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1
Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1
Монако
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0
Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1