Головин едва не сцепился с Иглесиасом после игрового единоборства, но к разгорячившимся парням подоспели другие футболисты, которые разняли россиянина с испанцем, погасив данный конфликт.

Стараются сейчас прибавить в движении севильцы и перевести игру на чужую половину поля. Монегаски пытаются противодействовать таким замыслам противника.

Абнер подключился к атаке "Бетиса" по левому флангу, но после его диагональной подачи мяч был выбил вперёд защитниками "Монако".

Заброс прошёл на бен-Сегира, который нашёл силы для рывка, прорвавшись на правый край штрафной площади и сильно пробив низом, но Араужу успел среагировать и сложиться, совершив хорошее спасение.

Головин решил пробить по воротам соперника с внушительной дистанции, но мяч полетел намного выше ворот. Севильский вратарь вынужден теперь выполнять удар от ворот.

Первый тайм окончен! Без голов пока что в нашем матче.

У букмекеров вероятность победы "Монако" в этой встрече поднялась почти до 50%, тогда как перед стартовым свистком составляла менее 40%.

Смогли сейчас севильцы зацепиться за мяч в центре поля и заработать штрафной удар. Пауза в игре даёт возможность хотя бы немного перевести дыхание.

Игроки "Монако" решили немного сбавить прессинг. Всё-таки им тоже надо периодически делать паузы, чтобы восстановить дыхание.

Фофана решил пробить по воротам номинальных хозяев поля с дальней дистанции, но совсем неподготовленной была эта попытка - игровой снаряд улетел высоко в небо.

Вертикальная передача прошла к правому углу вратарской площади на ход Головину, который убрал мяч от Араужу и упал. С общего плана было похоже на пенальти, но арбитр показал, что надо выполнять удар от ворот.

Бен-Сегир теперь забегал в свободную зону по правому краю атаки, но у него судьи зафиксировали небольшое положение "вне игры".

С левого фланга Якобс выполнил навес в центр штрафной площади на голову бен-Йеддеру, который головой пробил достаточно плотно, но прямо в то место, где располагался вратарь, на удобной для него высоте.

Снова бен-Йеддер угрожал воротам "Бетиса", на этот раз ногой после сольного прохода из полукружия штрафной площади, но мяч прошёл в полуметре мимо правой штанги.

30' Ади Хюттер фактически не отходит от кромки поля. Мануэль Пеллегрини же продолжает сидя наблюдать за игрой, несмотря на то, что у его команды совсем ничего не получается.

29' У испанской команды уже давненько вообще ничего конструктивного не получается - не может она толком выйти за центральную линию поля с мячом.

28' Очередной угловой на левом фланге заработали французы. Подача от Головина последовала в гущу футболистов, но там сейчас выше всех выпрыгнул один из защитников "Бетиса".

27' На левом фланге бен-Сегир и Скардовелли пытались придумать что-то интересное, но в итоге не смогли даже аут заработать для своей команды.

26' Постепенно зреет гол в ворота "Бетиса", но удача пока что не на стороне Головина и компании. Думаю, что к концу первой половины игры мы должны увидеть первый гол в этой встрече.

25' Головин со стандарта от флажка подал во вратарскую площадь, но севильские защитники отбились. После этого тут же прошёл заброс обратно в штрафную площадку на бен-Йоддера, но тот с лёту пробил немного мимо створа ворот.

24' Якобс на левом фланге обыгрался с Головиным и попытался низом прострелить в штрафную площадку, но ближайшему защитнику удалось отбить мяч на угловой.

23' Присел на стул Мануэль Пеллегрини. Видно, что энтренадор недоволен действиями своей команды в первом тайме. Обсудит он сейчас возможные тактические изменения с ассистентом.

22' После подачи углового испанцы отбились и провели контратаку на чужие ворота, но до логического завершения она не дошла - монегаски успели остановить её без фола.