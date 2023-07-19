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Бетис
0:0
Первый тайм
Монако
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Монако
2.60
3.70
2.60
Все Коэффициенты
13
Араужу
Рикарду
20
Абнер
34
Висус
Рикардо
19
Луис
Фелипе
24
Руибаль
Айтор
14
Карвальо
Уилсон
16
Рока
Марк
4
Акуоку
Поль
7
Хуанми
Мигель
29
Крус
Хуан
I
9
Иглесиас
Борха
1
Маецки
Радослав
34
Матсима
Крислен
99
Оку
Иллан
3
Марипан
Гильермо
14
Якобс
Исмаил
37
Лемарешаль
Феликс
19
Фофана
Юссуф
2
Скардовелли
Вандерсон
17
Головин
Александр
44
Бен-Сегир
Салим
10
Бен-Йеддер
Виссам
Бетис
Монако

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1
Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1
Монако
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0
Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Без голов пока что в нашем матче.
  • 45'
    Головин решил пробить по воротам соперника с внушительной дистанции, но мяч полетел намного выше ворот. Севильский вратарь вынужден теперь выполнять удар от ворот.
  • Опасный момент
    44'
    Заброс прошёл на бен-Сегира, который нашёл силы для рывка, прорвавшись на правый край штрафной площади и сильно пробив низом, но Араужу успел среагировать и сложиться, совершив хорошее спасение.
  • 43'
    Игроки французской команды уже явно подустали, поэтому вынуждены сбивать ритм, дожидаясь скорого свистка на перерыв.
  • 42'
    Абнер подключился к атаке "Бетиса" по левому флангу, но после его диагональной подачи мяч был выбил вперёд защитниками "Монако".
  • 41'
    Стараются сейчас прибавить в движении севильцы и перевести игру на чужую половину поля. Монегаски пытаются противодействовать таким замыслам противника.
  • Судья
    40'
    Головин едва не сцепился с Иглесиасом после игрового единоборства, но к разгорячившимся парням подоспели другие футболисты, которые разняли россиянина с испанцем, погасив данный конфликт.
  • Опасный момент
    38'
    Снова бен-Йеддер угрожал воротам "Бетиса", на этот раз ногой после сольного прохода из полукружия штрафной площади, но мяч прошёл в полуметре мимо правой штанги.
  • Опасный момент
    37'
    С левого фланга Якобс выполнил навес в центр штрафной площади на голову бен-Йеддеру, который головой пробил достаточно плотно, но прямо в то место, где располагался вратарь, на удобной для него высоте.
  • Офсайд
    36'
    Бен-Сегир теперь забегал в свободную зону по правому краю атаки, но у него судьи зафиксировали небольшое положение "вне игры".
  • Судья
    35'
    Вертикальная передача прошла к правому углу вратарской площади на ход Головину, который убрал мяч от Араужу и упал. С общего плана было похоже на пенальти, но арбитр показал, что надо выполнять удар от ворот.
  • 34'
    Фофана решил пробить по воротам номинальных хозяев поля с дальней дистанции, но совсем неподготовленной была эта попытка - игровой снаряд улетел высоко в небо.
  • 33'
    Игроки "Монако" решили немного сбавить прессинг. Всё-таки им тоже надо периодически делать паузы, чтобы восстановить дыхание.
  • 32'
    Смогли сейчас севильцы зацепиться за мяч в центре поля и заработать штрафной удар. Пауза в игре даёт возможность хотя бы немного перевести дыхание.
  • 31'
    У букмекеров вероятность победы "Монако" в этой встрече поднялась почти до 50%, тогда как перед стартовым свистком составляла менее 40%.
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    • 30'
      Ади Хюттер фактически не отходит от кромки поля. Мануэль Пеллегрини же продолжает сидя наблюдать за игрой, несмотря на то, что у его команды совсем ничего не получается.
    • 29'
      У испанской команды уже давненько вообще ничего конструктивного не получается - не может она толком выйти за центральную линию поля с мячом.
    • Угловой
      28'
      Очередной угловой на левом фланге заработали французы. Подача от Головина последовала в гущу футболистов, но там сейчас выше всех выпрыгнул один из защитников "Бетиса".
    • 27'
      На левом фланге бен-Сегир и Скардовелли пытались придумать что-то интересное, но в итоге не смогли даже аут заработать для своей команды.
    • 26'
      Постепенно зреет гол в ворота "Бетиса", но удача пока что не на стороне Головина и компании. Думаю, что к концу первой половины игры мы должны увидеть первый гол в этой встрече.
    • Опасный момент
      25'
      Головин со стандарта от флажка подал во вратарскую площадь, но севильские защитники отбились. После этого тут же прошёл заброс обратно в штрафную площадку на бен-Йоддера, но тот с лёту пробил немного мимо створа ворот.
    • Угловой
      24'
      Якобс на левом фланге обыгрался с Головиным и попытался низом прострелить в штрафную площадку, но ближайшему защитнику удалось отбить мяч на угловой.
    • 23'
      Присел на стул Мануэль Пеллегрини. Видно, что энтренадор недоволен действиями своей команды в первом тайме. Обсудит он сейчас возможные тактические изменения с ассистентом.
    • Угловой
      22'
      После подачи углового испанцы отбились и провели контратаку на чужие ворота, но до логического завершения она не дошла - монегаски успели остановить её без фола.
    • Опасный момент
      21'
      Фофана внезапно сел на танк и прорвался по центральной оси в чужую штрафную площадку, продавив нескольких соперников, но после этого пальнул по центру ворот - Араужу парировал мяч перед собой, а далее Головин немного не успел на добивание.
    • 20'
      Запасные игроки "Монако", тем временем, травят друг другу анекдоты. Всем весело на скамейке. Тренеры пока что никого не выгоняют на разминку.
    • 19'
      По лицам немногочисленных болельщиков на трибунах видно, что им скучно. Интересно, есть ли в этом городишке сейчас более весёлые занятия?
    • 18'
      В одно касание решили разыграть комбинацию на своей половине поля монегаски, но мяч был упущен за боковую линию поля.
    • 17'
      Многие ожидали, что этот матч подарит много забитых голов, но пока что такой сценарий разглядеть сложно. Почти четверть игрового времени позади, а команды передвигаются в основном трусцой.
    • 16'
      Много ошибок команды допускают в середине поля в простых ситуациях, из-за чего контроль мяча часто переходит от команды к команде.
    • 15'
      Активно ведут себя у кромки поля тренеры и их ассистенты. Требуют они своих подопечных полностью соблюдать предматчевые инструкции.
    • 13'
      Постепенно у букмекеров котировки начали двигаться в пользу "Монако", который больше владеет мячом и идёт в атаку. Но в товарищеских матчах всё может меняться неожиданно в плане рисунка игры.
    • Угловой
      12'
      "Монако" в быстрой контратаке также заработал свой первый угловой на левом фланге, но также подал его без особой опасности для ворот соперника.
    • Угловой
      11'
      Севильцы в ответной атаке заработали угловой на левом фланге. От флажка подача пошла от Круса в район 11-метровой отметки, но там на месте были защитники "Монако".
    • Опасный момент
      10'
      Головин с левого фланга вошёл в штрафную площадь соперника, скинул мяч немного назад и в центр на Фофана, но тот в касание пробил немного неточно.
    • 9'
      Невысокий темп обе команды используют на старте встречи, но это неудивительно, учитывая, что из физическое состояние далеко от идеального. Недавно футболисты вышли из отпусков.
    • 7'
      Бен-Сегир с правого фланга попытался выполнить навесную подачу в штрафную площадку, но мяч срезался у него с ноги и ушёл за лицевую линию.
    • 6'
      Букмекеры перед этим матчем не видели фаворита матча, считая, что шансы на победу у обоих соперников приблизительно равны. Наименее вероятным они здесь считают ничейный исход.
    • Опасный момент
      5'
      Первую острую контратаку левым флангом разогнали монегаски, откуда подача прошла на дальнюю штангу на Скардовелли, который головой пробил в противоход вратарю, но в створ ворот не попал.
    • 4'
      Солнце светит в Бертон-апон-Тренте, но не слишком сильно печёт, так как постепенно приближается к горизонту.
    • 3'
      Немного активней встречу начали испанцы, который владеют мячом, но особой атакующей агрессии они проявлять не торопятся.
    • 2'
      На маленьком стадионе проходит эта встреча. Зрителей собралось совсем немного, хотя можно заметить несколько настоящих фанатов "Бетиса" в клубной атрибутике.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • А вот и, наконец, главные действующие лица.
    • Начало матча немного задерживается. Тренеры только сейчас вышли на поле. Вот-вот должны появиться и футболисты.
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором в Бертон-апон-Тренте испанский "Бетис" сыграет с французским "Монако". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Монако
    2.60
    3.70
    2.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бетис 0:0 Монако онлайн

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