  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Бетис
 
Позже
Монако
Прогнозы 5
Бетис 20% (1)
X 60% (3)
Монако 20% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Монако
2.49
3.95
2.60
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1
Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1
Монако
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0
Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2023, осталось 13 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 3 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 5
    Бетис 20% (1)
    X 60% (3)
    Монако 20% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Монако
    2.49
    3.95
    2.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бетис - Монако онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис - Монако

    Исход игры
    Бетис
    20% (1)
    Ничья
    60% (3)
    Монако
    20% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (1)
    Меньше
    75% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (3)
    Нет
    25% (1)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бетис
    Монако
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     