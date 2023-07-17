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Челси
 
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Рексем
Прогнозы 13
Челси 100% (13)
X 0% (0)
Рексем 0% (0)
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Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2
Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0
Рексем
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Торки - Рексем 1:1 Рексем - Борэм Вуд 3:1 Рексем - Йовил Таун 3:0 Барнет - Рексем 0:0
Рексем - Ноттс Каунти 3:2 Галифакс - Рексем 3:1 Рексем - Олдхэм Атлетик 5:1 Рексем - Йорк Сити 3:0 Бромли - Рексем 1:2 Рексем - Саутенд 1:0 Дагенем энд Редбридж - Рексем 0:4 Мэйденхэд Юнайтед - Рексем 2:2 Рексем - Честерфилд 2:1 Рексем - Доркинг Уондерерс 3:1 Рексем - Сканторп 2:0 Олдершот Таун - Рексем 3:4 Рексем - Уокинг 2:2 Рексем - Уэлдстон 3:1 Шеффилд Юнайтед - Рексем 3:1 Олтринхэм - Рексем 1:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Рексем от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2023, осталось 2 дня 18 часов 29 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 38.5% пользователей.
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    • Прогнозы 13
    Челси 100% (13)
    X 0% (0)
    Рексем 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Челси - Рексем онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Рексем

    Исход игры
    Челси
    100% (13)
    Ничья
    0% (0)
    Рексем
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (6)
    Меньше
    53.85% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    7.69% (1)
    Нет
    92.31% (12)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    38.5% (5)
    3:0 Челси
    23.1% (3)
    1:0 Челси
    15.4% (2)
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