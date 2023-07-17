Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2
Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0
Рексем
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Торки - Рексем 1:1 Рексем - Борэм Вуд 3:1 Рексем - Йовил Таун 3:0 Барнет - Рексем 0:0
Рексем - Ноттс Каунти 3:2 Галифакс - Рексем 3:1 Рексем - Олдхэм Атлетик 5:1 Рексем - Йорк Сити 3:0 Бромли - Рексем 1:2 Рексем - Саутенд 1:0 Дагенем энд Редбридж - Рексем 0:4 Мэйденхэд Юнайтед - Рексем 2:2 Рексем - Честерфилд 2:1 Рексем - Доркинг Уондерерс 3:1 Рексем - Сканторп 2:0 Олдершот Таун - Рексем 3:4 Рексем - Уокинг 2:2 Рексем - Уэлдстон 3:1 Шеффилд Юнайтед - Рексем 3:1 Олтринхэм - Рексем 1:2
Прогнозы на матч Челси - Рексем
Исход игры
Челси
100% (13)
Ничья
0% (0)
Рексем
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (6)
Меньше
53.85% (7)
Обе команды забьют
Да
7.69% (1)
Нет
92.31% (12)
Популярный счёт
2:0 Челси
38.5% (5)
3:0 Челси
23.1% (3)
1:0 Челси
15.4% (2)
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