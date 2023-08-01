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Кубок Либертадорес
2023

Архентинос Хуниорс
1:0
Первый тайм: 28'
Флуминенсе
0'
1:0
14' Гол
Авалос Габриэль
16' Желтая карточка
Lucas Villalba
16' Желтая карточка
Мело Фелипе

Ход матча

14'
Авалос Габриэль
1:0
16'
Lucas Villalba
 
16'
 
Мело Фелипе
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Архентинос Хуниорс
Ничья
Флуминенсе
2.55
4.90
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Alexis
Arias
I
3
Luciano
Sanchez
29
Marco
Di
Cesare
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
27
Биттоло
Мариано
5
Редондо
Федерико
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
17
Franco
Moyano
32
Luciano
Gondou
9
Авалос
Габриэль
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
10
Гансо
Пауло
7
Андре
45
Vinicius
Lima
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
11
Keno
Архентинос Хуниорс
3-4-2-1
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Флуминенсе

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КЛ
2:4
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
3

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрера Хавьер 2 0.29
Leonardo Heredia 2 0.29
Lucas Villalba 1 0.14
Авалос Габриэль 1 0.14
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.14
Miguel Angel Torren 1 (1) 0.14
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 6 0.86
Ариас Джон 2 0.29
Vitor Mendes 1 0.14
Huan Nino2 1 0.14

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Villalba 4 1
Fabricio Dominguez 1 1
Santiago Gabriel Montiel 1 1
Kevin Mac Allister 2 0
Thiago Nuss 0 1
Авалос Габриэль 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Franco Moyano 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 2 0
Кано Херман 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Андре 1 0
Эскердинья Франсиско 1 0
Марсело Виера 1 0
Гансо Пауло 1 0
Браз Давид 1 0
Samuel VII 1 0
Vinicius Lima 1 0
Ариас Джон 1 0
Vitor Mendes 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Huan Nino2 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Архентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
7
Архентинос Хуниорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Флуминенсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

3
7

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0
Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Флуминенсе

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
1/8 финала
Архентинос Хуниорс
Флуминенсе
Ривер Плейт
Интернасьонал Порту Алегре
Боливар
Атлетико Паранаэнсе
Депортиво Перейра
Индепендьенте дель Валле
Насьональ Монтевидео
Бока Хуниорс
Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго
Олимпия Асунсьон
Атлетико Насьональ II
Расинг Авельянеда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Вальдес Бруно 2 1
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Архентинос Хуниорс
Ничья
Флуминенсе
2.55
4.90
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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