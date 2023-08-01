1:0
Первый тайм: 28'
Ход матча
14'
1:0
16'
16'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
10
Гансо
Пауло
7
Андре
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Thiago Nuss
-
-
10 Gaston Veron
-
-
12 Juan Cardozo
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ариас ДжонНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
11 KenoНападающий
- Запасные игроки
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
4 МарлонЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 LeleНападающий
- Нападающий
-
22 Pedro Rangel
-
23 Guga3
-
40 Diogo VII
-
20 Daniel XII
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Флуминенсе
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
3
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрера Хавьер
|2
|0.29
|Leonardo Heredia
|2
|0.29
|Lucas Villalba
|1
|0.14
|Авалос Габриэль
|1
|0.14
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0.14
|Miguel Angel Torren
|1 (1)
|0.14
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|6
|0.86
|Ариас Джон
|2
|0.29
|Vitor Mendes
|1
|0.14
|Huan Nino2
|1
|0.14
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Villalba
|4
|1
|Fabricio Dominguez
|1
|1
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|1
|Kevin Mac Allister
|2
|0
|Thiago Nuss
|0
|1
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|2
|0
|Кано Херман
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Андре
|1
|0
|Эскердинья Франсиско
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Гансо Пауло
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Samuel VII
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Ариас Джон
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|Huan Nino2
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Архентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
7
Архентинос Хуниорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Флуминенсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
3
7
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0
Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Флуминенсе
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
24
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Вальдес Бруно
|2 1
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2