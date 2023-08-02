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Кубок Либертадорес
2023

Архентинос Хуниорс
1:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
1:0
14' Гол
Авалос Габриэль
16' Желтая карточка
Lucas Villalba
16' Желтая карточка
Мело Фелипе
49' Желтая карточка
Marco Di Cesare
58' Красная карточка
Марсело Виера
76' Красная карточка
Alexis Arias I
85' Желтая карточка
Ариас Джон
1:1
87' Гол
Samuel VII
90'+9
25
Alexis
Arias
I
3
Luciano
Sanchez
29
Marco
Di
Cesare
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
27
Биттоло
Мариано
5
Редондо
Федерико
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
17
Franco
Moyano
32
Luciano
Gondou
9
Авалос
Габриэль
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
10
Гансо
Пауло
7
Андре
45
Vinicius
Lima
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
11
Keno
Архентинос Хуниорс
3-4-2-1
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Флуминенсе

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КЛ
2:4
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
3

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрера Хавьер 2 0.29
Leonardo Heredia 2 0.29
Lucas Villalba 1 0.14
Авалос Габриэль 1 0.14
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.14
Miguel Angel Torren 1 (1) 0.14
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 6 0.86
Ариас Джон 2 0.29
Samuel VII 1 0.14
Vitor Mendes 1 0.14
Huan Nino2 1 0.14

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Villalba 5 1
Fabricio Dominguez 1 1
Santiago Gabriel Montiel 1 1
Kevin Mac Allister 2 0
Alexis Arias I 0 1
Thiago Nuss 0 1
Авалос Габриэль 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Franco Moyano 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 3 0
Марсело Виера 1 1
Кано Херман 2 0
Ариас Джон 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Андре 1 0
Эскердинья Франсиско 1 0
Гансо Пауло 1 0
Браз Давид 1 0
Samuel VII 1 0
Vinicius Lima 1 0
Vitor Mendes 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Huan Nino2 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
1
Архентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
7
Архентинос Хуниорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Флуминенсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0
Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Архентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Флуминенсе

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
1 Флуминенсе
Ривер Плейт
Интернасьонал Порту Алегре
Боливар
Атлетико Паранаэнсе
Депортиво Перейра
Индепендьенте дель Валле
Насьональ Монтевидео
Бока Хуниорс
Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго
Олимпия Асунсьон
Атлетико Насьональ II
Расинг Авельянеда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Вальдес Бруно 2 1
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Весь список
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