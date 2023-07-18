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История личных встреч

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0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Результаты последних матчей

Все звёзды МЛС
(11 матчей)
36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 поражений
Все звёзды МЛС - Атлетико М 0:3 Все звёзды МЛС - Ювентус 1:1 Все звёзды МЛС - Реал Мадрид 1:1 Все звёзды МЛС - Арсенал 1:2
Все звёзды МЛС - Тоттенхэм 2:1 Все звёзды МЛС - Бавария 2:1 Все звёзды МЛС - Рома 1:3 Все звёзды МЛС - Челси 3:2 Все звёзды МЛС - Челси 3:2 Все звёзды МЛС - Манчестер Юнайтед 0:4 Все звёзды МЛС - Манчестер Юнайтед 2:5
Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3
Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3
  • Текстовая онлайн трансляция матча Все звёзды МЛС - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2023, осталось 2 дня 1 час 35 минут.



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