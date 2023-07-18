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История личных встреч
Все звёзды МЛС
Арсенал
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Результаты последних матчей
Все звёзды МЛС
(11 матчей)
36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 поражений
Все звёзды МЛС - Атлетико М 0:3 Все звёзды МЛС - Ювентус 1:1 Все звёзды МЛС - Реал Мадрид 1:1 Все звёзды МЛС - Арсенал 1:2
Все звёзды МЛС - Тоттенхэм 2:1 Все звёзды МЛС - Бавария 2:1 Все звёзды МЛС - Рома 1:3 Все звёзды МЛС - Челси 3:2 Все звёзды МЛС - Челси 3:2 Все звёзды МЛС - Манчестер Юнайтед 0:4 Все звёзды МЛС - Манчестер Юнайтед 2:5
Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3
Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3
Прогнозы на матч Все звёзды МЛС - Арсенал
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