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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Симович Новак
Генк
2:1
Второй тайм: 55'
Серветт
0'
3' Красная карточка
Кривелли Энцо
6' Желтая карточка
Кутеса Дерек
1:0
28' Пенальти
Ндайишимий Майк
1:1
36' Гол
Конья Тимоте
40' Желтая карточка
Дулин Давид
43' Желтая карточка
Бедья Крис
2:1
51' Гол
Арокодаре Толуваласе

Ход матча

3'
 
Кривелли Энцо
6'
 
Кутеса Дерек
8'
Matias Galarza
Хейнен Бриан
 
28'
Ндайишимий Майк
1:0
36'
1:1
Конья Тимоте
40'
 
Дулин Давид
43'
 
Бедья Крис
46'
Артеага Херардо
Кайембе Йорис
 
51'
Арокодаре Толуваласе
(Ндайишимий Майк)
2:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 113
Генк 96.5% (109)
X 2.7% (3)
Серветт 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Серветт
1.55
4.90
5.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
2
Маккензи
Марк
46
Куэста
Карлос
18
Кайембе
Йорис
34
Эль-Ханнус
Билаль
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
11
Ндайишимий
Майк
28
Пейнтсил
Джозеф
99
Арокодаре
Толуваласе
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
10
Антунес
Алексис
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
27
Кривелли
Энцо
Генк
4-4-1-1
Серветт
4-4-2

История личных встреч

Генк
Серветт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 1 0.5
Ндайишимий Майк 1 (1) 0.5
Грошовски Патрик 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руй Стив 1 0.5
Конья Тимоте 1 0.5

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Карлос 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 2 0
Кривелли Энцо 0 1
Бедья Крис 1 0
Кутеса Дерек 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Антунес Алексис 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1
Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2
Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1

Результаты матчей

Генк
Серветт

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Генк
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Карабах Джиджа Редон 5
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 3
Динамо Загреб Иванушец Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Слован Братислава Куцка Юрай 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Бедья Крис получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Дулин Давид получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cegeka Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Генк 96.5% (109)
X 2.7% (3)
Серветт 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Серветт
1.55
4.90
5.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Генк 2:1 Серветт онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Генк 2:1 Серветт

Исход игры
Генк
96.5% (109)
Ничья
2.7% (3)
Серветт
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.47% (67)
Меньше
38.53% (42)
Обе команды забьют
Да
64.22% (70)
Нет
35.78% (39)
Популярный счёт
2:1 Генк
51.3% (58)
2:0 Генк
21.2% (24)
1:0 Генк
13.3% (15)
3:1 Генк
6.2% (7)
1:1 Ничья
2.7% (3)
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