Тур: 2. Стадион: Cegeka Arena. Главный судья: Симович Новак
0'
3' Красная карточкаКривелли Энцо
6' Желтая карточкаКутеса Дерек
1:0
28' ПенальтиНдайишимий Майк
1:1
36' ГолКонья Тимоте
40' Желтая карточкаДулин Давид
43' Желтая карточкаБедья Крис
2:1
51' ГолАрокодаре Толуваласе
Ход матча
6'
28'
1:0
36'
1:1
40'
43'
51'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Бессон ЛеоВратарь
-
26 Эншо НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Issa Kaloga
-
30 Samba Diba
-
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Генк
Серветт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0.5
|Ндайишимий Майк
|1 (1)
|0.5
|Грошовски Патрик
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руй Стив
|1
|0.5
|Конья Тимоте
|1
|0.5
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Карлос
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|2
|0
|Кривелли Энцо
|0
|1
|Бедья Крис
|1
|0
|Кутеса Дерек
|1
|0
|Гийемено Джереми
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1
Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2
Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1
Результаты матчей
Генк
Серветт
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Генк
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Олимпия Любляна
|Элшник Тими
|3 (1)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|3
|Динамо Загреб
|Иванушец Лука
|3
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|3
|Шериф
|Нгом-Мбекели Жером
|3
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Генк 2:1 Серветт
Исход игры
Генк
96.5% (109)
Ничья
2.7% (3)
Серветт
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.47% (67)
Меньше
38.53% (42)
Обе команды забьют
Да
64.22% (70)
Нет
35.78% (39)
Популярный счёт
2:1 Генк
51.3% (58)
2:0 Генк
21.2% (24)
1:0 Генк
13.3% (15)
3:1 Генк
6.2% (7)
1:1 Ничья
2.7% (3)
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