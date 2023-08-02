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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Симович Новак
Генк
2:2
Итог после пенальти
1
4
Серветт
0'
3' Красная карточка
Кривелли Энцо
6' Желтая карточка
Кутеса Дерек
1:0
28' Пенальти
Ндайишимий Майк
1:1
36' Гол
Конья Тимоте
40' Желтая карточка
Дулин Давид
43' Желтая карточка
Бедья Крис
2:1
51' Гол
Арокодаре Толуваласе
2:2
63' Гол
Бедья Крис
69' Желтая карточка
Ндайишимий Майк
84' Желтая карточка
Севрен Йоан
89' Желтая карточка
Руй Стив
90' Желтая карточка
Конья Тимоте
103' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
109' Желтая карточка
Вуйоз Николя
1 4
2:3
Hussayn Touati
Грошовски Патрик
2:3
2:4
Гийемено Джереми
Куэста Карлос
3:4
3:5
Севрен Йоан
Арокодаре Толуваласе
3:5
3:6
Роделен Ронни

Ход матча

3'
 
Кривелли Энцо
6'
 
Кутеса Дерек
8'
Matias Galarza
Хейнен Бриан
 
28'
Ндайишимий Майк
1:0
36'
1:1
Конья Тимоте
40'
 
Дулин Давид
43'
 
Бедья Крис
46'
Артеага Херардо
Кайембе Йорис
 
51'
Арокодаре Толуваласе
(Ндайишимий Майк)
2:1
59'
 
Малл Джоэл
Фрик Джереми
63'
2:2
Бедья Крис
(Антунес Алексис)
69'
Ндайишимий Майк
 
69'
Аль-Эйт-Хадж Ануар
Эль-Ханнус Билаль
 
69'
Фадера Алию
Ндайишимий Майк
 
74'
 
Гийемено Джереми
Антунес Алексис
74'
 
Фофана Бубакар
Кутеса Дерек
84'
 
Севрен Йоан
86'
 
Hussayn Touati
Бедья Крис
89'
 
Руй Стив
90'
 
Конья Тимоте
103'
Пейнтсил Джозеф
 
106'
Мохаммед Азиз
Matias Galarza
 
106'
Christopher Bonsu Baah
Пейнтсил Джозеф
 
106'
 
Ондуа Гаэль
Конья Тимоте
109'
 
Вуйоз Николя
119'
 
Роделен Ронни
Вуйоз Николя
121'
2:3
Hussayn Touati
121'
Грошовски Патрик
2:3
121'
2:4
Гийемено Джереми
121'
Куэста Карлос
3:4
121'
3:5
Севрен Йоан
121'
Арокодаре Толуваласе
3:5
121'
3:6
Роделен Ронни
Пен
1:4

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 16 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 1
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 113
Генк 96.5% (109)
X 2.7% (3)
Серветт 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
2
Маккензи
Марк
46
Куэста
Карлос
18
Кайембе
Йорис
34
Эль-Ханнус
Билаль
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
11
Ндайишимий
Майк
28
Пейнтсил
Джозеф
99
Арокодаре
Толуваласе
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
10
Антунес
Алексис
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
27
Кривелли
Энцо
Генк
4-4-1-1
Серветт
4-4-2

История личных встреч

Генк
Серветт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 2 1
Ндайишимий Майк 1 (1) 0.5
Грошовски Патрик 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 1 0.5
Руй Стив 1 0.5
Конья Тимоте 1 0.5
Антунес Алексис 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейнтсил Джозеф 2 0
Куэста Карлос 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Ндайишимий Майк 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 2 0
Кривелли Энцо 0 1
Бедья Крис 1 0
Руй Стив 1 0
Кутеса Дерек 1 0
Конья Тимоте 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1
Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2
Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1

Результаты матчей

Генк
Серветт

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Генк
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Клаксвик Фредериксберг Арни 4
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 106'
      Матиас Галарца уходит с поля. Мохаммед Азиз выходит вместо него
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 103'
      Пейнтсил Джозеф получил желтую карточку от судьи
    • 98'
      Вутер Вранкен получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cegeka Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Генк 96.5% (109)
    X 2.7% (3)
    Серветт 0.9% (1)
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    Где смотреть матч Генк 2:2 Серветт онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Генк 2:2 Серветт

    Исход игры
    Генк
    96.5% (109)
    Ничья
    2.7% (3)
    Серветт
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.47% (67)
    Меньше
    38.53% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    64.22% (70)
    Нет
    35.78% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Генк
    51.3% (58)
    2:0 Генк
    21.2% (24)
    1:0 Генк
    13.3% (15)
    3:1 Генк
    6.2% (7)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
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