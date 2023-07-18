  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Спартак Москва
2:0
Первый тайм: 45'
Нефтчи
0'
1:0
34' Гол
Мелёшин Павел
35' Желтая карточка
Озобич Филип
2:0
37' Гол
Промес Квинси

Ход матча

34'
Мелёшин Павел
(Промес Квинси)
1:0
35'
 
Озобич Филип
37'
Промес Квинси
(Зиньковский Антон)
2:0
Прогнозы 213
Спартак Москва 82.2% (175)
X 10.8% (23)
Нефтчи 7% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Нефтчи
1.40
6.80
7.60
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
98
Максименко
Александр
82
Хлусевич
Даниил
4
Дуарте
Алексис
68
Литвинов
Руслан
97
Денисов
Даниил
47
Зобнин
Роман
35
Мартинс
Кристофер
8
Мозес
Виктор
17
Зиньковский
Антон
10
Промес
Квинси
70
Мелёшин
Павел
1
Бркич
Иван
7
Алиев
Азер
3
Хакверди
Хокат
Матиас
Юри
26
Булудов
Омар
8
Махмудов
Эмин
14
Паскуаль
Эдди
11
Лебон
Келан
10
Озобич
Филип
5
Сайеф
Кеннет
9
Салданья
Спартак Москва
Нефтчи

История личных встреч

Спартак Москва
Нефтчи

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0
Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1
Нефтчи
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нефтчи - Фенербахче 0:1 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Зенит - Нефтчи 3:1 Нефтчи - Габала 0:1
Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Кяпаз - Нефтчи 1:3 Нефтчи - Шамахы 1:1 Туран Товуз - Нефтчи 4:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Нефтчи - Туран 2:0 Сабаил - Нефтчи 1:1 Туран - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Габала 1:2 Сумгаит - Нефтчи 0:4 Зира - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Кяпаз 2:2 Шамахы - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Туран Товуз 4:0 Карабах - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Сабаил 3:0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Спартак" уверенно переигрывает "Нефтчи". Отдыхаем...
  • Фол, нарушение
    45'
    В контратаке "Нефтчи" Салданья заработал для своей команды штрафной удар метрах в 28 от ворот "Спартака". Махмудов со стандарта нанёс удар, пытаясь перебросить "стенку", но это у него не удалось.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    Пасуются теперь спартаковцы поперёк поля на своей половине, стараясь заставить бакинцев побегать без мяча, но сил у тех осталось немного, так что особого прессинга мы не видим.
  • Опасный момент
    43'
    Зобнин по центральной оси промчался вперёд и нанёс удар по воротам метров с 28, но всё прекрасно видел Бркич, так что справился с мячом намертво, лишив возможности Мелёшина сработать на добивании.
  • 42'
    Решили на последних минутах первого тайма спартаковцы большими силами отойти на свою половину поля, чтобы поиграть на контратаках перед уходом на перерыв.
  • Опасный момент
    41'
    Огрызнулись контратакой бакинцы, в ходе которой Салданья ворвался на правый край штрафной площади и мощно пробивал в ближний верхний угол, но мяч просвистел над целью.
  • Опасный момент
    40'
    Промес протащил мяч к полукружию штрафной площади, выполнил скидку немного назад и правее на Зиньковского, который пробил в дальний нижний угол ворот, но немного промахнулся.
  • 39'
    Очень хорош в первом тайме "Спартак". Похоже, что Гильермо Абаскаль успел подготовить свою команду к старту нового сезона. Заслуженно "красно-белые" в этой встрече побеждают.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Квинси Промес!!!
    Пас на левый край штрафной площади прошёл на Зиньковского, который выиграл силовую борьбу у Матиаса, со второй попытки отдал пас в центр на Промеса, а голландец на паузе уложил Бркича и отправил мяч в сетку.
  • Желтая карточка
    36'
    Озобич сразу в середине поля достаточно грубо нарушил правила, за что арбитр не стал его прощать, выписав предупреждение.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Павел Мелёшин!!!
    С левого фланга прошла передача в штрафную площадку на Промеса, который выдал тонкий скрытый пас на Мелёшина, а тот уже практически в упор сумел пробить Бркича.
  • Опасный момент
    34'
    Угловой на правом фланге разыграли "красно-белые", в итоге доставив мяч в полукружие штрафной площади на Хлусевича, который пробивал в правый нижний угол, но немного промахнулся.
  • Травма, повреждение
    33'
    Мозес обострил игру, выполнив классную скидку на Зобнина, но после этого не успел увернуться от удара в одно касание от Романа, что обернулось сбитым дыханием.
  • 32'
    Хлусевич по левому флангу протащил мяч несколько десятков метров, обогнав одного соперника, но при попытке сместиться в центр мяч у него из-под ног был выбит.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      31'
      У Дуарте снова возникли какие-то проблемы, из-за которых он был вынужден обратиться за пределы поля к медикам.
    • Опасный момент
      30'
      В контратаке "Спартака" Хлусевич выдал тонкий пас на левый край штрафной площади на Промеса, который не глядя пасовал в центр, надеясь, что там будет Мелёшин и поразит пустые ворота, но Павла там почему-то не оказалось.
    • 29'
      Левым флангом свою позиционную атаку попытались развить бакинцы, но не вышло. В итоге было решено перевести вектор на противоположный фланг, откуда навес пошёл в центр штрафной площади, но там на высоте были спартаковские защитники.
    • Травма, повреждение
      28'
      Мозес получил повреждение в единоборстве с Паскуалем в середине поля. Но вроде бы ничего серьёзного, так что нигериец сможет продолжить встречу без медицинского вмешательства.
    • 27'
      Ни на минуту не замолкает фан-сектор "Спартака". Давненько не было такой атмосферы на матчах "красно-белых". Жаль, что в РПЛ фанатские секторы продолжат пустовать.
    • 26'
      В контратаке гостей Озобич отдал пас на Лебона, который в борьбе с защитником врывался на левый край штрафной площади, но пробить ему не позволили. Максименко после этого успешно отработал на выходе, не позволив мячу уйти на угловой.
    • Опасный момент
      25'
      Зобнин с дальней дистанции нанёс удар по воротам, но слабовато получилось - Бркич легко поймал игровой снаряд. Промес явно недоволен действиями партнёра по команде.
    • 24'
      Отмечаем, что одень динамично перемещаются спартаковские полузащитники, постоянно меняясь друг с другом позициями, стремясь таким образом запутать соперников.
    • 23'
      Нет, ничего интересного не произошло - мяч был потерян. У спартаковцев не было возможности повести быструю контратаку, так что они просто пасуются поперёк поля.
    • 22'
      "Нефтчи" только сейчас на экваторе первого тайма повёл свою первую позиционную атаку, большими силами перейдя центральную линию. Приведёт ли это к чему-то интересному?
    • 21'
      Мозес прорвался в атаку по левому флангу, обыграв двух соперников, но в центр ему сместиться не позволили. Выполнил Виктор пас на Хлусевича, но тот далеко отпустил от себя игровой снаряд, потеряв его.
    • Фол, нарушение
      20'
      Махмудов уверенно отработал корпусом в своей штрафной площади в борьбе с Мелёшиным. Спартаковский нападающий до конца вёл борьбу, но смог отметиться только нарушением правил.
    • 19'
      После подачи с правого фланга на дальний край штрафной площади Хлусевич пробивал по воротам с лёту, но попал в соперника. Мяч срикошетил на Мозеса, который такое попытался нанести удар, но и ему поставили блокшот.
    • 18'
      Тревожный звоночек для "Спартака". Нельзя так уж сильно увлекаться собственными атаками, забывая об обеспечении безопасности собственных тылов.
    • Опасный момент
      17'
      ОПАСНО! Внезапно обрезались спартаковцы и Лебон практически с центра поля выскакивал на рандеву с Максименко, но слишком далеко пробросил мяч правее мимо вратаря, в итоге с трудом достав игровой снаряд у лицевой линии, а удара по воротам так и не последовало.
    • Травма, повреждение
      16'
      Дуарте получил повреждение поясницы в одном из игровых единоборств. Арбитру пришлось прерывать игру и приглашать в помощь спортсмену медицинскую бригаду.
    • Угловой
      15'
      На левом фланге угловой на левом фланге разыграли "красно-белые" накоротке, после чего последовала диагональная полача в штрафную площадку, но до мяча никто не добрался, так что Бркич получил круглый подарок.
    • Опасный момент
      14'
      ОПАСНО! Промес прорвался на левый край штрафной площади соперника, после чего пробивал по воротам с левой ноги, но Бркич вовремя ринулся навстречу, сократив угол обстрела, опять выручив свою команду.
    • 13'
      Зиньковский с правого фланга сместился в центр и наносил дальний удар по воротам, но выстрел на себя сумел принять один из азербайджанских защитников.
    • 12'
      Мозес по левому краю разогнал новую атаку москвичей, сыграл ближе к центру к линии штрафной площади на Мелёшина, но последний не лучшим образом показал себя в обработке.
    • 11'
      Очень непросто бакинцам даже выходить дальше своей трети поля с мячом, не говоря уже о чём-то большем. Очень убедительно пока что смотрится на поле "Спартак".
    • 10'
      Достаточно эффективно в дебюте встречи действует "Спартак" в дебюте встречи, но пока что не хватает качественного завершающего удара, который заставил бы капитулировать Ивана Бркича.
    • Опасный момент
      9'
      Денисов подключился к атаке по правому флангу, выполнил прострел в штрафную площадку на Промеса, которому пришлось пробивать с левой ноги метров с семи, но Бркичу удалось выручить свою команду.
    • 8'
      Оба тренера внимательно наблюдают за игрой у кромки поля, несмотря на дождь, периодически делая подсказки жестами своим подопечным. "Спартак" продолжает вести игру первым номером.
    • Фол, нарушение
      7'
      Сайеф глубоко опустился на свою половину поля, завладев мячом. Попытался против него в отборе отыграть Мозес, но со стороны нигерийца было зафиксировано нарушение правил.
    • Опасный момент
      6'
      Активный Мозес теперь сам решил пробить по воротам "Нефтчи" из-за пределов штрафной площади, но получилось недостаточно сильно, так что Бркич сумел справиться с мячом намертво.
    • Опасный момент
      5'
      ОПАСНО! Мозес протащил мяч на левый край штрафной площади, коротко сыграл на Зиньковского, который пробил по воротам низом - Бркич парировал мяч на Зобнина, но тому пробить с угла вратарской площади не позволили.
    • 4'
      Салданья по правому флангу попытался разогнать первую быструю атаку "Нефтчи", сумев пройти двух соперников, но третий сумел в чистом подкате отбить мяч за боковую линию.
    • 3'
      На стартовых минутах матча никто не пытается демонстрировать максимальные скорости. Решили обе команды потратить время на разведку. Мячом пока что владеют спартаковцы.
    • 2'
      Порядка 20 тысяч болельщиков на трибунах. Идёт дождь, объявлено штормовое предупреждение, но матч состоится при любом условии. Да и на трибунах достаточно комфортно, так как они находятся под крышей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Наконец-то судьи вывели из подтрибунного помещения футболистов. Болельщики на трибунах тут же ожили. Много сегодня публики на трибунах, включая организованных фанатов "Спартака", которые не ходят на официальные матчи, бойкотируя Fan ID.
    • Команды ещё не вышли на поле. Старт матча задерживается.
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором московский "Спартак" сыграет дома с бакинским "Нефтчи". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 213
    Спартак Москва 82.2% (175)
    X 10.8% (23)
    Нефтчи 7% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Нефтчи
    1.40
    6.80
    7.60
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Где смотреть матч Спартак Москва 2:0 Нефтчи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 2:0 Нефтчи

    Исход игры
    Спартак Москва
    82.2% (175)
    Ничья
    10.8% (23)
    Нефтчи
    7% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.91% (52)
    Меньше
    44.09% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    62.37% (58)
    Нет
    37.63% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    16.9% (36)
    2:0 Спартак Москва
    13.1% (28)
    3:1 Спартак Москва
    4.7% (10)
    1:0 Спартак Москва
    3.3% (7)
    1:1 Ничья
    2.8% (6)
    2:2 Ничья
    1.4% (3)
    2:3 Нефтчи
    0.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Спартак Москва
    Нефтчи
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     