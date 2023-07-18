2:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
34'
1:0
35'
37'
Прогноз на матч от Liveresult
47
Зобнин
Роман
26
Булудов
Омар
11
Лебон
Келан
10
Озобич
Филип
9
Салданья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
87 Зорин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Булудов ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лебон КеланПолузащитник
-
10 Озобич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
9 СалданьяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Джафаров РзаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Салахлы АзерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ябер АтасПолузащитник
-
27 Юсифли ФаридПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Муту Адриан
История личных встреч
Спартак Москва
Нефтчи
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0
Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1
Нефтчи
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нефтчи - Фенербахче 0:1 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Зенит - Нефтчи 3:1 Нефтчи - Габала 0:1
Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Кяпаз - Нефтчи 1:3 Нефтчи - Шамахы 1:1 Туран Товуз - Нефтчи 4:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Нефтчи - Туран 2:0 Сабаил - Нефтчи 1:1 Туран - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Габала 1:2 Сумгаит - Нефтчи 0:4 Зира - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Кяпаз 2:2 Шамахы - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Туран Товуз 4:0 Карабах - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Сабаил 3:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва 2:0 Нефтчи
Исход игры
Спартак Москва
82.2% (175)
Ничья
10.8% (23)
Нефтчи
7% (15)
Тотал 2.5
Больше
55.91% (52)
Меньше
44.09% (41)
Обе команды забьют
Да
62.37% (58)
Нет
37.63% (35)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
16.9% (36)
2:0 Спартак Москва
13.1% (28)
3:1 Спартак Москва
4.7% (10)
1:0 Спартак Москва
3.3% (7)
1:1 Ничья
2.8% (6)
2:2 Ничья
1.4% (3)
2:3 Нефтчи
0.9% (2)
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