Огрызнулись контратакой бакинцы, в ходе которой Салданья ворвался на правый край штрафной площади и мощно пробивал в ближний верхний угол, но мяч просвистел над целью.

Решили на последних минутах первого тайма спартаковцы большими силами отойти на свою половину поля, чтобы поиграть на контратаках перед уходом на перерыв.

Зобнин по центральной оси промчался вперёд и нанёс удар по воротам метров с 28, но всё прекрасно видел Бркич, так что справился с мячом намертво, лишив возможности Мелёшина сработать на добивании.

Пасуются теперь спартаковцы поперёк поля на своей половине, стараясь заставить бакинцев побегать без мяча, но сил у тех осталось немного, так что особого прессинга мы не видим.

В контратаке "Нефтчи" Салданья заработал для своей команды штрафной удар метрах в 28 от ворот "Спартака". Махмудов со стандарта нанёс удар, пытаясь перебросить "стенку", но это у него не удалось.

Хлусевич по левому флангу протащил мяч несколько десятков метров, обогнав одного соперника, но при попытке сместиться в центр мяч у него из-под ног был выбит.

Мозес обострил игру, выполнив классную скидку на Зобнина, но после этого не успел увернуться от удара в одно касание от Романа, что обернулось сбитым дыханием.

Угловой на правом фланге разыграли "красно-белые", в итоге доставив мяч в полукружие штрафной площади на Хлусевича, который пробивал в правый нижний угол, но немного промахнулся.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Павел Мелёшин!!! С левого фланга прошла передача в штрафную площадку на Промеса, который выдал тонкий скрытый пас на Мелёшина, а тот уже практически в упор сумел пробить Бркича.

Озобич сразу в середине поля достаточно грубо нарушил правила, за что арбитр не стал его прощать, выписав предупреждение.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Квинси Промес!!! Пас на левый край штрафной площади прошёл на Зиньковского, который выиграл силовую борьбу у Матиаса, со второй попытки отдал пас в центр на Промеса, а голландец на паузе уложил Бркича и отправил мяч в сетку.

Очень хорош в первом тайме "Спартак". Похоже, что Гильермо Абаскаль успел подготовить свою команду к старту нового сезона. Заслуженно "красно-белые" в этой встрече побеждают.

Промес протащил мяч к полукружию штрафной площади, выполнил скидку немного назад и правее на Зиньковского, который пробил в дальний нижний угол ворот, но немного промахнулся.

"Нефтчи" только сейчас на экваторе первого тайма повёл свою первую позиционную атаку, большими силами перейдя центральную линию. Приведёт ли это к чему-то интересному?

Нет, ничего интересного не произошло - мяч был потерян. У спартаковцев не было возможности повести быструю контратаку, так что они просто пасуются поперёк поля.

Зобнин с дальней дистанции нанёс удар по воротам, но слабовато получилось - Бркич легко поймал игровой снаряд. Промес явно недоволен действиями партнёра по команде.

В контратаке гостей Озобич отдал пас на Лебона, который в борьбе с защитником врывался на левый край штрафной площади, но пробить ему не позволили. Максименко после этого успешно отработал на выходе, не позволив мячу уйти на угловой.

Ни на минуту не замолкает фан-сектор "Спартака". Давненько не было такой атмосферы на матчах "красно-белых". Жаль, что в РПЛ фанатские секторы продолжат пустовать.

Мозес получил повреждение в единоборстве с Паскуалем в середине поля. Но вроде бы ничего серьёзного, так что нигериец сможет продолжить встречу без медицинского вмешательства.

Левым флангом свою позиционную атаку попытались развить бакинцы, но не вышло. В итоге было решено перевести вектор на противоположный фланг, откуда навес пошёл в центр штрафной площади, но там на высоте были спартаковские защитники.

В контратаке "Спартака" Хлусевич выдал тонкий пас на левый край штрафной площади на Промеса, который не глядя пасовал в центр, надеясь, что там будет Мелёшин и поразит пустые ворота, но Павла там почему-то не оказалось.

У Дуарте снова возникли какие-то проблемы, из-за которых он был вынужден обратиться за пределы поля к медикам.

21' Мозес прорвался в атаку по левому флангу, обыграв двух соперников, но в центр ему сместиться не позволили. Выполнил Виктор пас на Хлусевича, но тот далеко отпустил от себя игровой снаряд, потеряв его.

20' Махмудов уверенно отработал корпусом в своей штрафной площади в борьбе с Мелёшиным. Спартаковский нападающий до конца вёл борьбу, но смог отметиться только нарушением правил.

19' После подачи с правого фланга на дальний край штрафной площади Хлусевич пробивал по воротам с лёту, но попал в соперника. Мяч срикошетил на Мозеса, который такое попытался нанести удар, но и ему поставили блокшот.

18' Тревожный звоночек для "Спартака". Нельзя так уж сильно увлекаться собственными атаками, забывая об обеспечении безопасности собственных тылов.

17' ОПАСНО! Внезапно обрезались спартаковцы и Лебон практически с центра поля выскакивал на рандеву с Максименко, но слишком далеко пробросил мяч правее мимо вратаря, в итоге с трудом достав игровой снаряд у лицевой линии, а удара по воротам так и не последовало.

16' Дуарте получил повреждение поясницы в одном из игровых единоборств. Арбитру пришлось прерывать игру и приглашать в помощь спортсмену медицинскую бригаду.

15' На левом фланге угловой на левом фланге разыграли "красно-белые" накоротке, после чего последовала диагональная полача в штрафную площадку, но до мяча никто не добрался, так что Бркич получил круглый подарок.

14' ОПАСНО! Промес прорвался на левый край штрафной площади соперника, после чего пробивал по воротам с левой ноги, но Бркич вовремя ринулся навстречу, сократив угол обстрела, опять выручив свою команду.

13' Зиньковский с правого фланга сместился в центр и наносил дальний удар по воротам, но выстрел на себя сумел принять один из азербайджанских защитников.

12' Мозес по левому краю разогнал новую атаку москвичей, сыграл ближе к центру к линии штрафной площади на Мелёшина, но последний не лучшим образом показал себя в обработке.

11' Очень непросто бакинцам даже выходить дальше своей трети поля с мячом, не говоря уже о чём-то большем. Очень убедительно пока что смотрится на поле "Спартак".

10' Достаточно эффективно в дебюте встречи действует "Спартак" в дебюте встречи, но пока что не хватает качественного завершающего удара, который заставил бы капитулировать Ивана Бркича.

9' Денисов подключился к атаке по правому флангу, выполнил прострел в штрафную площадку на Промеса, которому пришлось пробивать с левой ноги метров с семи, но Бркичу удалось выручить свою команду.

8' Оба тренера внимательно наблюдают за игрой у кромки поля, несмотря на дождь, периодически делая подсказки жестами своим подопечным. "Спартак" продолжает вести игру первым номером.

7' Сайеф глубоко опустился на свою половину поля, завладев мячом. Попытался против него в отборе отыграть Мозес, но со стороны нигерийца было зафиксировано нарушение правил.

6' Активный Мозес теперь сам решил пробить по воротам "Нефтчи" из-за пределов штрафной площади, но получилось недостаточно сильно, так что Бркич сумел справиться с мячом намертво.

5' ОПАСНО! Мозес протащил мяч на левый край штрафной площади, коротко сыграл на Зиньковского, который пробил по воротам низом - Бркич парировал мяч на Зобнина, но тому пробить с угла вратарской площади не позволили.

4' Салданья по правому флангу попытался разогнать первую быструю атаку "Нефтчи", сумев пройти двух соперников, но третий сумел в чистом подкате отбить мяч за боковую линию.

3' На стартовых минутах матча никто не пытается демонстрировать максимальные скорости. Решили обе команды потратить время на разведку. Мячом пока что владеют спартаковцы.

2' Порядка 20 тысяч болельщиков на трибунах. Идёт дождь, объявлено штормовое предупреждение, но матч состоится при любом условии. Да и на трибунах достаточно комфортно, так как они находятся под крышей.