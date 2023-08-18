Тур: 3. Стадион: Брита-Арена. Зрители: 10626
1:0
Конец матча
0'
1:0
22' ГолHyun-ju Lee
45' Желтая карточкаФехнер Джино
57' Желтая карточкаФроэзе Кианз
64' Желтая карточкаHyun-ju Lee
79' Желтая карточкаБурнич Дженис
90'+8
Ход матча
22'
1:0
45'
57'
64'
79'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 7
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 2
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
429 Количество передач 603
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
29
Гюнтер
Лассе
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
30
Фроэзе
Кианз
32
Бормут
Робин
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
-
30 Фроэзе КианзНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Россманн ТимНападающий
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Веен Висбаден
Карлсруэ
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Среднее время на гол
60
70
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.82
1.45
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
61
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|1
|0.33
|Гюнтер Лассе
|1
|0.33
|Hyun-ju Lee
|1
|0.33
|Фехнер Джино
|0
|0
|Хессер Робин
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванитцек Марвин
|2
|0.67
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.33
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0.33
|Бурнич Дженис
|1
|0.33
|Штиндль Ларс
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|1
|1
|Фехнер Джино
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|1
|0
|Пртайин Иван
|1
|0
|Карстенс Флориан
|1
|0
|Hyun-ju Lee
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Хайзе Филип
|1
|0
|Гондорф Жером
|1
|0
|Ванитцек Марвин
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Карлсруэ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
0
Веен Висбаден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Карлсруэ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Веен Висбаден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Карлсруэ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0
Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 2:0 Ольденбург - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Цвиккау 4:3 Рот-Вайсс Эссен - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:0 Фрайбург-2 - Веен Висбаден 4:2
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3
Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1
Результаты матчей
Веен Висбаден
Карлсруэ
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|3 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|3 (1)
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|3
|Шальке 04
|Теродде Симон
|2 (2)
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Санкт-Паули
|Метс Кароль
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Hasan Kurucay
|1 1
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 1
|Шальке 04
|Сиссе Ибраима II
|1 1