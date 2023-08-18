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Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 10626
Веен Висбаден
1:0
Конец матча
Карлсруэ
0'
1:0
22' Гол
Hyun-ju Lee
45' Желтая карточка
Фехнер Джино
57' Желтая карточка
Фроэзе Кианз
64' Желтая карточка
Hyun-ju Lee
79' Желтая карточка
Бурнич Дженис
90'+8

Ход матча

22'
Hyun-ju Lee
(Фехнер Джино)
1:0
45'
Фехнер Джино
 
46'
Рибле Нико
Гюнтер Лассе
 
56'
 
Зивзивадзе Буду
Брозински Даниэль
57'
Фроэзе Кианз
 
64'
Hyun-ju Lee
 
67'
Ковачевич Франко
Фроэзе Кианз
 
67'
Гоппел Теймен
Мокенхаупт Саша
 
70'
 
Бурнич Дженис
Йенсен Леон
70'
 
Матанович Игорь
Шлойзенер Фабиан
75'
Йонжич Антонио
Hyun-ju Lee
 
79'
 
Бурнич Дженис
83'
Якобсен Бьярке
Фехнер Джино
 
87'
 
Байфус Марцель
Бормут Робин
87'
 
Россманн Тим
Херольд Дэвид

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 2
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 429 Количество передач 603
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
17
Карстенс
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
29
Гюнтер
Лассе
7
Хессер
Робин
6
Фехнер
Джино
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
30
Фроэзе
Кианз
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
20
Херольд
Дэвид
18
Брозински
Даниэль
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
6
Йенсен
Леон
13
Штиндль
Ларс
24
Шлойзенер
Фабиан
Веен Висбаден
3-4-1-2
Карлсруэ
4-1-2-1-2

История личных встреч

Веен Висбаден
Карлсруэ

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
0:1
Б2
1:2
Б3
2:0
Б3
2:5
Б3
1:1
Б3
2:1
ТМС
3:0
Б3
2:4
Б3
4:0
К
0:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.82
1.45

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
61

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 1 0.33
Гюнтер Лассе 1 0.33
Hyun-ju Lee 1 0.33
Фехнер Джино 0 0
Хессер Робин 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванитцек Марвин 2 0.67
Зивзивадзе Буду 1 0.33
Шлойзенер Фабиан 1 0.33
Бурнич Дженис 1 0.33
Штиндль Ларс 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 1 1
Фехнер Джино 2 0
Фроэзе Кианз 1 0
Пртайин Иван 1 0
Карстенс Флориан 1 0
Hyun-ju Lee 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурнич Дженис 2 0
Хайзе Филип 1 0
Гондорф Жером 1 0
Ванитцек Марвин 1 0
Небель Пауль 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Карлсруэ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Веен Висбаден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Карлсруэ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Веен Висбаден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Карлсруэ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0
Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 2:0 Ольденбург - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Цвиккау 4:3 Рот-Вайсс Эссен - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:0 Фрайбург-2 - Веен Висбаден 4:2
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3
Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Арминия 4:2 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1

Результаты матчей

Веен Висбаден
Карлсруэ

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веен Висбаден
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Ганза
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Гамбург
 2 1 1 0 7 - 5 4
5.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Карлсруэ
 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Гройтер Фюрт
 2 1 0 1 6 - 2 3
10.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 5 3
11.
Кайзерслаутерн
 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Ганновер 96
 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Нюрнберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Падерборн
 2 0 1 1 1 - 6 1
16.
Эльвeрсберг
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Шальке 04
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
6.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Бенеш Ласло 3 (2)
Гамбург Глацель Роберт 3 (1)
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 3
Шальке 04 Теродде Симон 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Фехнер Джино получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Фехнер Джино сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Hyun-Ju Lee бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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