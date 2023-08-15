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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Рубин
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 57
Рубин 31.6% (18)
X 33.3% (19)
Крылья Советов 35.1% (20)
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Рубин
Ничья
Крылья Советов
2.50
3.80
2.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рубин
Крылья Советов

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

29 матчей

51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.9%
51.7%
10.4%
11 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.9%
48.3%
13.8%
11 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
0:5
ТМК
5:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

35
14

Голов в среднем за матч

1.94
1.27

Среднее время на гол

46
70

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.09
0.83

Среднее время на гол

82
108

Всего голов

47
29

Голов в среднем за матч

1.62
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 2 0.5
Даку Мирлинд 1 0.25
Иву Угучукву 1 0.25
Зотов Александр 0 0
Рожков Илья 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 2 (1) 0.5
Салтыков Никита 2 0.5
Ежов Роман 1 (1) 0.25
Рассказов Николай 1 0.25
Карпицкий Егор 1 0.25
Бейл Гленн 1 0.25
Костанца Фернандо 1 0.25
Хубулов Владимир 1 0.25
Бабкин Сергей 1 0.25
Витюгов Максим 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 2 0
Иву Угучукву 2 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Апшацев Марат 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 2 0
Бейл Гленн 1 0
Рахманович Амер 1 0
Ежов Роман 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Хубулов Владимир 1 0

Результаты матчей

Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
1
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Крылья Советов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
8
Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Крылья Советов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
9

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1
Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3
Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2

Результаты матчей

Рубин
Крылья Советов

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Рубин
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 7 9
5.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
6.
Зенит
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
8.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Ахмат
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Сочи
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
13.
Балтика
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Рубин
 Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
16.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
7.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
14.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Оренбург Перес Матиас 3
Урал Гильерме Шеттине 1 1
Сочи Алвес Марсело 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2023, осталось 2 дня 9 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Рубин 31.6% (18)
    X 33.3% (19)
    Крылья Советов 35.1% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Крылья Советов
    2.50
    3.80
    2.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - Крылья Советов

    Исход игры
    Рубин
    30.4% (17)
    Ничья
    33.9% (19)
    Крылья Советов
    35.7% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.17% (26)
    Меньше
    45.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    85.42% (41)
    Нет
    14.58% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.8% (15)
    1:2 Крылья Советов
    23.2% (13)
    2:1 Рубин
    17.9% (10)
    1:0 Рубин
    7.1% (4)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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    Крылья Советов
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