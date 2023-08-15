Тур: 5. Стадион: Ак Барс Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Рубин
Крылья Советов
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
29 матчей
51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.9%
51.7%
10.4%
11 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.9%
48.3%
13.8%
11 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
14
Голов в среднем за матч
1.94
1.27
Среднее время на гол
46
70
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.09
0.83
Среднее время на гол
82
108
Всего голов
47
29
Голов в среднем за матч
1.62
1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|2
|0.5
|Даку Мирлинд
|1
|0.25
|Иву Угучукву
|1
|0.25
|Зотов Александр
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|2 (1)
|0.5
|Салтыков Никита
|2
|0.5
|Ежов Роман
|1 (1)
|0.25
|Рассказов Николай
|1
|0.25
|Карпицкий Егор
|1
|0.25
|Бейл Гленн
|1
|0.25
|Костанца Фернандо
|1
|0.25
|Хубулов Владимир
|1
|0.25
|Бабкин Сергей
|1
|0.25
|Витюгов Максим
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|2
|0
|Иву Угучукву
|2
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
|Рахмоналиев Умарали
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|2
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Рахманович Амер
|1
|0
|Ежов Роман
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
1
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Крылья Советов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
8
Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Крылья Советов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
9
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1
Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3
Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2
Результаты матчей
Рубин
Крылья Советов
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Рубин
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 7
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
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|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|Спартак Москва
|Бонгонда Тео
|3 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (1)
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Оренбург
|Перес Матиас
|3
|Урал
|Гильерме Шеттине
|1 1
|Сочи
|Алвес Марсело
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин - Крылья Советов
Исход игры
Рубин
30.4% (17)
Ничья
33.9% (19)
Крылья Советов
35.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
54.17% (26)
Меньше
45.83% (22)
Обе команды забьют
Да
85.42% (41)
Нет
14.58% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.8% (15)
1:2 Крылья Советов
23.2% (13)
2:1 Рубин
17.9% (10)
1:0 Рубин
7.1% (4)
2:2 Ничья
3.6% (2)
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