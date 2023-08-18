Тур: 3. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион. Зрители: 42621
3:2
Конец матча
0'
1:0
21' ПенальтиКраус Кевин II
1:1
47' ГолManuel Feil
1:2
62' ГолSemih Sahin
2:2
68' ГолАхе Рагнар
73' Желтая карточкаТачи Ричмонд
3:2
79' ГолЦиммер Жан
89' Желтая карточкаРиттер Марлон
90' Желтая карточкаSemih Sahin
90' Желтая карточкаОпоку Аарон
90'+8
Ход матча
21'
1:0
47'
1:1
62'
1:2
68'
2:2
73'
79'
3:2
89'
90'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 12
-
8 Удары в створ 9
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
303 Количество передач 474
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
13
Бойд
Терренс
31
Якобсен
Торе
21
Paul
Stock
29
Фагир
Вахид
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондНападающий
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
-
21 Цук ХендрикПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Фагир ВахидНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
-
26 Зикер АрнеЗащитник
-
35 Антонич НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Эльвeрсберг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|2
|0.67
|Циммер Жан
|1
|0.33
|Краус Кевин II
|1 (1)
|0.33
|Редондо Кенни
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикингер Карло
|1
|0.33
|Фагир Вахид
|1
|0.33
|Коррейя Марсель
|1
|0.33
|Manuel Feil
|1
|0.33
|Semih Sahin
|1
|0.33
|Paul Stock
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|2
|1
|Луте Андреас
|0
|1
|Риттер Марлон
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Нихус Юлиан
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Semih Sahin
|2
|0
|Якобсен Торе
|1
|0
|Manuel Feil
|1
|0
|Сикингер Карло
|1
|0
|Jannik Rochelt
|1
|0
|Paul Stock
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эльвeрсберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
4
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльвeрсберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
0
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4
Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2
Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2 Эльвeрсберг - Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 3:2 Ферль - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Галлешер 1:1
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Эльвeрсберг
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|3 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|3 (1)
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|3
|Шальке 04
|Теродде Симон
|2 (2)
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Санкт-Паули
|Метс Кароль
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Hasan Kurucay
|1 1
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 1
|Шальке 04
|Сиссе Ибраима II
|1 1