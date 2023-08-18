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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 42621
Кайзерслаутерн
3:2
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
1:0
21' Пенальти
Краус Кевин II
1:1
47' Гол
Manuel Feil
1:2
62' Гол
Semih Sahin
2:2
68' Гол
Ахе Рагнар
73' Желтая карточка
Тачи Ричмонд
3:2
79' Гол
Циммер Жан
89' Желтая карточка
Риттер Марлон
90' Желтая карточка
Semih Sahin
90' Желтая карточка
Опоку Аарон
90'+8

Ход матча

21'
Краус Кевин II
1:0
47'
1:1
Manuel Feil
(Paul Stock)
56'
Опоку Аарон
Редондо Кенни
 
56'
Ахе Рагнар
Бойд Терренс
 
61'
Ганслик Даниэль
Тачи Ричмонд
 
62'
1:2
Semih Sahin
(Фагир Вахид)
68'
Ахе Рагнар
(Циммер Жан)
2:2
73'
Тачи Ричмонд
 
79'
Циммер Жан
(Ганслик Даниэль)
3:2
80'
 
Lukas Pinckert
Robin Fellhauer
80'
 
Luca Pascal Schnellbacher
Фагир Вахид
87'
 
Боямба Джозеф
Manuel Feil
89'
Риттер Марлон
 
89'
 
Якель Фредерик
Якобсен Торе
89'
Лобингер Лекс-Тигер
Риттер Марлон
 
90'
 
Semih Sahin
90'
Опоку Аарон
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 12
  • 8 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 303 Количество передач 474
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
5
Краус
Кевин
II
15
Пухач
Тымотеуш
8
Циммер
Жан
11
Редондо
Кенни
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
7
Риттер
Марлон
29
Тачи
Ричмонд
13
Бойд
Терренс
20
Nicolas
Kristof
14
Robin
Fellhauer
23
Сикингер
Карло
4
Конрад
Кевин
33
Maurice
Neubauer
31
Якобсен
Торе
8
Semih
Sahin
7
Manuel
Feil
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
29
Фагир
Вахид
Кайзерслаутерн
3-4-1-2
Эльвeрсберг
4-2-3-1

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Эльвeрсберг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
0:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 2 0.67
Циммер Жан 1 0.33
Краус Кевин II 1 (1) 0.33
Редондо Кенни 0 0
Ганслик Даниэль 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикингер Карло 1 0.33
Фагир Вахид 1 0.33
Коррейя Марсель 1 0.33
Manuel Feil 1 0.33
Semih Sahin 1 0.33
Paul Stock 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 2 1
Луте Андреас 0 1
Риттер Марлон 1 0
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Нихус Юлиан 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Semih Sahin 2 0
Якобсен Торе 1 0
Manuel Feil 1 0
Сикингер Карло 1 0
Jannik Rochelt 1 0
Paul Stock 1 0
Lukas Pinckert 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эльвeрсберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
4
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльвeрсберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
0
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4
Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2
Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2 Эльвeрсберг - Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 3:2 Ферль - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Галлешер 1:1

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Эльвeрсберг

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веен Висбаден
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Ганза
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Гамбург
 2 1 1 0 7 - 5 4
5.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Карлсруэ
 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Гройтер Фюрт
 2 1 0 1 6 - 2 3
10.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 5 3
11.
Кайзерслаутерн
 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Ганновер 96
 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Нюрнберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Падерборн
 2 0 1 1 1 - 6 1
16.
Эльвeрсберг
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Шальке 04
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
6.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Бенеш Ласло 3 (2)
Гамбург Глацель Роберт 3 (1)
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 3
Шальке 04 Теродде Симон 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Весь список
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