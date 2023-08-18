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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 19.
Утсиктенс
4:0
Конец матча
Вестерос
0'
19' Желтая карточка
Alex Douglas
22' Красная карточка
Miguel Sandberg
1:0
28' Гол
Lucas Hedlund
2:0
29' Гол
Милованович Вилльям
45' Желтая карточка
Брандт Йеспер
3:0
45' Гол в свои ворота
Herman Magnusson
58' Желтая карточка
Lucas Hedlund
4:0
74' Гол
Lucas Hedlund
77' Желтая карточка
Daniel Ask
90' Желтая карточка
Yoann Fellrath
90'+3
30
Хадая
Элиас
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
21
Мартинссон
Фредрик
22
Predrag
Randjelovic
II
23
Пекальски
Иво
7
Милованович
Вилльям
6
Erik
Westermark
9
Lucas
Hedlund
10
Albin
Skoglund
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
22
Patric
Aaslund
6
Йоханссон
Саймон
33
Miguel
Sandberg
17
Диабате
Ибрахим
Утсиктенс
3-5-2
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Утсиктенс
Вестерос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:0
С
0:2
С
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
54

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 11 0.58
Albin Skoglund 6 0.32
Erik Westermark 3 0.16
Мартинссон Фредрик 2 0.11
Wilhelm Nilsson 2 0.11
Allan Mohideen 2 0.11
Erik Gunnarsson2 2 0.11
Бом Карл 1 0.05
Sebastian Lagerlund 1 0.05
Ландстен Карл 1 0.05
Милованович Вилльям 1 0.05
Emir Bosnic 1 0.05
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Брандт Йеспер 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 8 (1) 0.42
Йоханссон Саймон 5 0.26
Jaheem Burke 4 0.21
Гефверт Симон 2 0.11
Нсабиумва Фредерик 2 0.11
Эдлунд Олле 2 0.11
Max Larsson 2 0.11
Miguel Sandberg 2 0.11
Patric Aaslund 1 0.05
Троне Филип 1 0.05
Гамбош Мартин 1 0.05
Диабате Ибрахим 1 0.05
Anders Hellblom 1 0.05
Daniel Ask 0 0
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 5 1
Albin Skoglund 6 0
Брандт Йеспер 4 0
Predrag Randjelovic II 4 0
Lucas Hedlund 4 0
Erik Westermark 2 1
Фальцетас Александр 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Мартинссон Фредрик 3 0
Yoann Fellrath 3 0
Хадая Элиас 2 0
Emir Bosnic 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Allan Mohideen 1 0
Mark Gorgos 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jabir Abdihakim Ali 3 0
Троне Филип 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Alex Douglas 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Patric Aaslund 2 0
Miguel Sandberg 0 1
Нсабиумва Фредерик 1 0
Daniel Ask 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Anders Hellblom 1 0
Herman Magnusson 1 0
Umit Aras 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Вестерос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

2
4
Утсиктенс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Вестерос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

13
13
Утсиктенс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
5% (1)
42% (8)
Вестерос
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

15
17

Голы по времени матча

Забито

21
20
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
2
10%
2
10%
1-15
5
24%
4
20%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
3
14%
6
30%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
4
19%
4
20%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

13
13
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
6
46%
4
31%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
50%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

34
33
12 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
2
6%
3
9%
1-15
6
18%
5
15%
16-30
4
12%
3
9%
31-45
9
26%
10
30%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
7
21%
7
21%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
1
7%
4
29%
31-45
3
21%
5
36%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
2
14%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1
Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2
Вестерос
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2
Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен 5:2

Результаты матчей

Утсиктенс
Вестерос

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 5%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
4
5
4
6
2.5
3
6
4
6
3.5
1
8
2
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
7
3
2
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
15
4
11
8
1.5
11
8
6
13
2.5
5
14
4
15
3.5
1
18
2
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 19 14 3 2 41 - 13 45
2.
Вестерос
 19 13 3 3 32 - 15 42
3.
Эстер
 19 10 3 6 38 - 26 33
4.
ГАИС
 19 9 6 4 31 - 14 33
5.
Гефле
 18 7 4 7 23 - 24 25
6.
Эстерсунд
 18 6 7 5 25 - 20 25
7.
Йёнчёпинг
 18 6 6 6 29 - 32 24
8.
Треллеборг
 18 6 4 8 24 - 31 22
9.
Сирианска Эскильстуна
 19 5 7 7 17 - 24 22
10.
Ландскруна
 18 6 3 9 20 - 28 21
11.
Браге
 18 6 3 9 20 - 29 21
12.
Эребру
 18 4 9 5 19 - 21 21
13.
Сундсвалль
 19 5 5 9 25 - 37 20
14.
Эргрюте
 18 4 6 8 20 - 27 18
15.
Хельсинборг
 18 4 5 9 17 - 23 17
16.
Сковде АИК
 18 3 4 11 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 8 1 1 27 - 8 25
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
ГАИС
 10 5 2 3 18 - 9 17
5.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Браге
 9 5 1 3 14 - 12 16
7.
Эстер
 9 5 0 4 18 - 10 15
8.
Эребру
 10 3 6 1 10 - 4 15
9.
Ландскруна
 9 4 2 3 12 - 11 14
10.
Треллеборг
 9 4 1 4 12 - 15 13
11.
Эстерсунд
 9 3 4 2 16 - 13 13
12.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
13.
Эргрюте
 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Сковде АИК
 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Сундсвалль
 10 2 3 5 13 - 20 9
16.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 10 7 0 3 18 - 12 21
2.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 9 3 2 4 12 - 17 11
7.
Хельсинборг
 9 2 3 4 9 - 11 9
8.
Треллеборг
 9 2 3 4 12 - 16 9
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
10.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
11.
Эргрюте
 9 2 2 5 7 - 14 8
12.
Йёнчёпинг
 9 1 5 3 13 - 20 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Браге
 9 1 2 6 6 - 17 5
16.
Сковде АИК
 10 1 1 8 5 - 21 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Браге Зеттерстрём Александр 1 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Herman Magnusson уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 45'
      Брандт Йеспер получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Мартинссон Фредрик сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Милованович Вилльям бьет в цель!
    • 28'
      Мартинссон Фредрик сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Lucas Hedlund бьет в цель!
    • 22'
      УДАЛЕНИЕ! - Miguel Sandberg увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 19'
      Alex Douglas получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Утсиктенс 4:0 Вестерос онлайн

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