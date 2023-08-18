Тур: 19.
0'
19' Желтая карточкаAlex Douglas
22' Красная карточкаMiguel Sandberg
1:0
28' ГолLucas Hedlund
2:0
29' ГолМилованович Вилльям
45' Желтая карточкаБрандт Йеспер
3:0
45' Гол в свои воротаHerman Magnusson
58' Желтая карточкаLucas Hedlund
4:0
74' ГолLucas Hedlund
77' Желтая карточкаDaniel Ask
90' Желтая карточкаYoann Fellrath
90'+3
Ход матча
19'
22'
28'
29'
45'
45'
3:0
58'
74'
77'
84'
90'
30
Хадая
Элиас
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
99 Emir Bosnic
-
-
-
17 Mark Gorgos
-
29 Lukas Lehto
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Троне ФилипНападающий
-
-
-
-
-
19 Adam Padovan
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Утсиктенс
Вестерос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
54
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|11
|0.58
|Albin Skoglund
|6
|0.32
|Erik Westermark
|3
|0.16
|Мартинссон Фредрик
|2
|0.11
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.11
|Allan Mohideen
|2
|0.11
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.11
|Бом Карл
|1
|0.05
|Sebastian Lagerlund
|1
|0.05
|Ландстен Карл
|1
|0.05
|Милованович Вилльям
|1
|0.05
|Emir Bosnic
|1
|0.05
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Брандт Йеспер
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (1)
|0.42
|Йоханссон Саймон
|5
|0.26
|Jaheem Burke
|4
|0.21
|Гефверт Симон
|2
|0.11
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0.11
|Эдлунд Олле
|2
|0.11
|Max Larsson
|2
|0.11
|Miguel Sandberg
|2
|0.11
|Patric Aaslund
|1
|0.05
|Троне Филип
|1
|0.05
|Гамбош Мартин
|1
|0.05
|Диабате Ибрахим
|1
|0.05
|Anders Hellblom
|1
|0.05
|Daniel Ask
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|5
|1
|Albin Skoglund
|6
|0
|Брандт Йеспер
|4
|0
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Lucas Hedlund
|4
|0
|Erik Westermark
|2
|1
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Мартинссон Фредрик
|3
|0
|Yoann Fellrath
|3
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Emir Bosnic
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jabir Abdihakim Ali
|3
|0
|Троне Филип
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Patric Aaslund
|2
|0
|Miguel Sandberg
|0
|1
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Anders Hellblom
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Umit Aras
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Вестерос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
2
4
Утсиктенс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Вестерос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
13
13
Утсиктенс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
5% (1)
42% (8)
Вестерос
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
15
17
Голы по времени матча
Забито
21
20
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
2
10%
2
10%
1-15
5
24%
4
20%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
3
14%
6
30%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
4
19%
4
20%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
13
13
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
6
46%
4
31%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
50%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
34
33
12 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
2
6%
3
9%
1-15
6
18%
5
15%
16-30
4
12%
3
9%
31-45
9
26%
10
30%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
7
21%
7
21%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
1
7%
4
29%
31-45
3
21%
5
36%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
2
14%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1
Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2
Вестерос
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2
Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен 5:2
Результаты матчей
Утсиктенс
Вестерос
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 5%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
45
46
36
46
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
45
73
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
154
118
118
613
514
415
118
217
- — Выход в Аллсвенскан
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|1 5