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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Ноттингем Форест
1:0
Первый тайм: 30'
Шеффилд Юнайтед
0'
1:0
3' Гол
Авонийи Тайво

Ход матча

3'
Авонийи Тайво
(Орье Серж)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 119
Ноттингем Форест 79% (94)
X 14.3% (17)
Шеффилд Юнайтед 6.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Шеффилд Юнайтед
2.25
4.80
9.60
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тёрнер
Мэтт
30
Боли
Вийи
4
Уорролл
Джо
26
Маккена
Скотт
24
Орье
Серж
28
Данило
Ларанжера
5
Мангаля
Орель
7
Уильямс
Неко
20
Джонсон
Бреннан
9
Авонийи
Тайво
10
Гиббс-Уайт
Морган
18
Фодеринхэм
Уэсли
15
Ахмедходжич
Анел
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
23
Осборн
Бен
3
Лоу
Макс
21
Винисиус
Соуза
16
Норвуд
Оливер
8
Хамер
Густаво
11
Траоре
Бени
32
Осула
Вильям
Ноттингем Форест
3-4-3
Шеффилд Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

15 матчей

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

Ч
1:2
Ч
1:2
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
2:1
К
3:1
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
0:0
Ч
0:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.63

Среднее время на гол

90
144

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.86

Среднее время на гол

80
105

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.07
0.73

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

84
122

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 2 1
Орье Серж 0 0
Эланга Энтони 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйна Ола 1 0
Мангаля Орель 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 1 0
Слимане Анис 1 0
Осула Вильям 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0
Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2
Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Уиган 1:0 Норвич - Шеффилд Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн 3:2 Сандерленд - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 0:1

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Вест Хэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фулхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брайтон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 2
Ньюкасл Исак Александр 2
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Ньюкасл Барнс Харви 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Вест Хэм Антонио Майкл 1
Астон Вилла Мартинес Эмилиано 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Навесил на дальнюю штангу со штрафного Гиббс-Уайт, но на выходе спокойно перехватил сферу Фодеринхэм.
  • 31'
    На чужой половине поля получил по затылку локтем Джонсон от Лоу. Штрафной удар в пользу "леснико" назначил судья.
  • 30'
    Догнал мяч на правой бровке Орье и тут же прострелил в штрафную, где мог замыкать Уильямс, но в последний момент в подкате заблокировал выстрел Соуза.
  • Судья
    29'
    Убежал в контратаку на скорости Авонийи, ворвался в штрафную и оказался на газоне после подката от Игана. Судья не стал назначать пенальти.
  • 28'
    Дальний заброс исполнял Норвуд на ход Хамеру по правой бровке, но воврвемя вернулся в оборону Уильямс и отобрал мяч.
  • 27'
    Лоу отобрал мяч на чужой половине поля и тут же забросил в штрафную на Траоре, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.
  • 26'
    Мягко забросил в штрафную Соуза на ход Осула, но того опередил Уильямс и скинул мяч головой в руки Тёрнеру.
  • 25'
    Ахмедходжич проникающий пас исполнял по флангу на ход Хамеру, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.
  • 24'
    Диагональным пасом Тёрнер искал на чужой половине поля Джонсона, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 23'
    Навесил со штрафного на линию вратарской Хамер, но здесь после серии рикошетов вынес сферу в сторону Уоролл.
  • 22'
    На фланге получил по ногам Осула в подкате от Маккены. Штрафной удар будет в распоряжении игроков "Шеффилда".
  • 21'
    С углового последовал навес в центр штрафной, но вышел из ворот Фодеринхэм и кулаком вынес снаряд за пределы поля.
  • 20'
    Прорвался по центру к штрафной соперника Хамер и отдал поперек на Траоре, но тому пробить не позволил в подкате Боли.
  • 19'
    Диагональ исполнял Норвуд на правый фланг, куда забегал Осборн, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
  • 18'
    С углового навесил Уильямс на ближнюю штангу, где головой пробил Маккена, но мяч упал сверху на сетку.
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    • 17'
      Продавил соперника по флангу Орье и навесил на линию вратарской, но здесь Ахмедходжич не позволил пробить головой Авонийи.
    • 16'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Гиббс-Уайт и пробил с дальней дистанции, но в падении поймал мяч в руки голкипер.
    • 15'
      Дальний заброс исполнял Робинсон на чужую половину поля, куда забегал Траоре, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 14'
      Долго катают мяч на своей половине поля "лесники", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
    • 13'
      В силовой борьбе в центре поля оказался на газоне Осула. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 12'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Джонсон и прострелил вдоль ворот, но мяч спокойно в аут смог вынести Иган.
    • 11'
      Со штрафного подавал Гиббс-Уайт на дальнюю штангу, но прочитал эпизод Фодеринхэм и спокойно забрал мяч в свои руки.
    • 10'
      Теперь уже Гиббс-Уайт грамотно подставился на чужой половине поля и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 9'
      В центре поля Джонсон получил по ногам в силовой борьбе против Лоу. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
    • 8'
      Далеко вбросил аут Робинсон в центр штрафной, где пробил в падении Осула, но мяч полетел точно в руки Тёрнеру.
    • 7'
      С угла поля навесил Норвуд в центр штрафной, но здесь головой вынес мяч обратно на фланг Уоролл.
    • 6'
      Прорывался по флангу на скорости Хамер и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 5'
      Дальний заброс Боли исполнял со своей половины поля на ход Гиббс-Уайту, но тому добраться до мяча помешал защитник.
    • Описание гола
      4'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Тайво Авонийи! Быстро открыли счет хозяева. Отобрал мяч на фланге Орье и тут же подал на дальнюю штангу, где верх выиграл Авонийи и головой вколотил снаряд точно под перекладину, без шансов для вратаря.
    • 3'
      По флангу забросил Уильямс на ход Авонийи, но тот не смог оторваться от Ахмедходжича и в итоге потерял мяч.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Шеффилда"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:0 Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    79.5% (97)
    Ничья
    13.9% (17)
    Шеффилд Юнайтед
    6.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.61% (52)
    Меньше
    54.39% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    57.02% (65)
    Нет
    42.98% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Ноттингем Форест
    33.6% (41)
    1:0 Ноттингем Форест
    30.3% (37)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    2:0 Ноттингем Форест
    6.6% (8)
    3:1 Ноттингем Форест
    2.5% (3)
    1:2 Шеффилд Юнайтед
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Шеффилд Юнайтед
    1.6% (2)
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