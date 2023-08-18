Мягко забросил в штрафную Соуза на ход Осула, но того опередил Уильямс и скинул мяч головой в руки Тёрнеру.

Лоу отобрал мяч на чужой половине поля и тут же забросил в штрафную на Траоре, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.

Дальний заброс исполнял Норвуд на ход Хамеру по правой бровке, но воврвемя вернулся в оборону Уильямс и отобрал мяч.

Убежал в контратаку на скорости Авонийи, ворвался в штрафную и оказался на газоне после подката от Игана. Судья не стал назначать пенальти.

Догнал мяч на правой бровке Орье и тут же прострелил в штрафную, где мог замыкать Уильямс, но в последний момент в подкате заблокировал выстрел Соуза.

На чужой половине поля получил по затылку локтем Джонсон от Лоу. Штрафной удар в пользу "леснико" назначил судья.

Навесил на дальнюю штангу со штрафного Гиббс-Уайт, но на выходе спокойно перехватил сферу Фодеринхэм.

С углового навесил Уильямс на ближнюю штангу, где головой пробил Маккена, но мяч упал сверху на сетку.

Диагональ исполнял Норвуд на правый фланг, куда забегал Осборн, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

Прорвался по центру к штрафной соперника Хамер и отдал поперек на Траоре, но тому пробить не позволил в подкате Боли.

С углового последовал навес в центр штрафной, но вышел из ворот Фодеринхэм и кулаком вынес снаряд за пределы поля.

На фланге получил по ногам Осула в подкате от Маккены. Штрафной удар будет в распоряжении игроков "Шеффилда".

Навесил со штрафного на линию вратарской Хамер, но здесь после серии рикошетов вынес сферу в сторону Уоролл.

Диагональным пасом Тёрнер искал на чужой половине поля Джонсона, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

Ахмедходжич проникающий пас исполнял по флангу на ход Хамеру, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.

17' Продавил соперника по флангу Орье и навесил на линию вратарской, но здесь Ахмедходжич не позволил пробить головой Авонийи.

16' Прорывался по центру к штрафной соперника Гиббс-Уайт и пробил с дальней дистанции, но в падении поймал мяч в руки голкипер.

15' Дальний заброс исполнял Робинсон на чужую половину поля, куда забегал Траоре, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

14' Долго катают мяч на своей половине поля "лесники", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

13' В силовой борьбе в центре поля оказался на газоне Осула. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

12' Подключился к атаке своей команды по флангу Джонсон и прострелил вдоль ворот, но мяч спокойно в аут смог вынести Иган.

11' Со штрафного подавал Гиббс-Уайт на дальнюю штангу, но прочитал эпизод Фодеринхэм и спокойно забрал мяч в свои руки.

10' Теперь уже Гиббс-Уайт грамотно подставился на чужой половине поля и заработал для своей команды перспективный стандарт.

9' В центре поля Джонсон получил по ногам в силовой борьбе против Лоу. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.