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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Ноттингем Форест
 
Позже
Шеффилд Юнайтед
Прогнозы 46
Ноттингем Форест 78.3% (36)
X 13% (6)
Шеффилд Юнайтед 8.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Шеффилд Юнайтед
2.25
3.55
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

15 матчей

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

Ч
1:2
Ч
1:2
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
2:1
К
3:1
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
0:0
Ч
0:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.63

Среднее время на гол

90
144

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.86

Среднее время на гол

80
105

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.07
0.73

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

84
122

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 1 1
Эланга Энтони 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйна Ола 1 0
Мангаля Орель 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 1 0
Слимане Анис 1 0
Осула Вильям 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0
Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2
Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Уиган 1:0 Норвич - Шеффилд Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн 3:2 Сандерленд - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 0:1

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брайтон
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Манчестер Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кристал Пэлас
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Челси
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ливерпуль
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Брентфорд
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Тоттенхэм
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Борнмут
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Вест Хэм
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Вулверхэмптон
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шеффилд Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эвертон
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лутон Таун
 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Астон Вилла
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Брайтон
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Манчестер Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арсенал
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Челси
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Борнмут
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брентфорд
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Эвертон
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фулхэм
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кристал Пэлас
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тоттенхэм
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Вест Хэм
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ливерпуль
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вулверхэмптон
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Ноттингем Форест
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Лутон Таун
 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Астон Вилла
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ньюкасл Исак Александр 2
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Ньюкасл Барнс Харви 1 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 1
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Вест Хэм Антонио Майкл 1
Астон Вилла Мартинес Эмилиано 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 54 минуты.

    Главный судья: Питер Банкс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Ноттингем Форест 78.3% (36)
    X 13% (6)
    Шеффилд Юнайтед 8.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    2.25
    3.55
    4.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    77.8% (35)
    Ничья
    13.3% (6)
    Шеффилд Юнайтед
    8.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.73% (21)
    Меньше
    52.27% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    61.36% (27)
    Нет
    38.64% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Ноттингем Форест
    33.3% (15)
    1:0 Ноттингем Форест
    26.7% (12)
    1:1 Ничья
    13.3% (6)
    2:0 Ноттингем Форест
    6.7% (3)
    3:1 Ноттингем Форест
    4.4% (2)
    1:2 Шеффилд Юнайтед
    4.4% (2)
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    Шеффилд Юнайтед
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