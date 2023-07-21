Ход матча
40'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Навас КейлорВратарь
- Защитник
-
34 Нхага СерифЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Экитике УгоНападающий
-
37 Хусни ИлиесНападающий
- Нападающий
-
-
-
73 Н'Дур Шер
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
-
11 Него ЛоикЗащитник
-
10 Алиуи НабильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Мбемба НоланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Сумаре ИссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
-
28 Нассим ШадлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Конфес АлуаПолузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Коне МохамедЗащитник
-
Главный тренер: Элснер Лука
История личных встреч
ПСЖ
Гавр
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
12
Голов в среднем за матч
3
6
Среднее время на гол
30
15
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
1.33
4
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
22
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0
Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1
Гавр
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1
Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0 По - Гавр 0:1 Гавр - Сент-Этьен 2:2 Мец - Гавр 1:1 Гавр - Лаваль 2:1 Гренобль - Гавр 0:0 Гавр - Ньор 1:0 Сошо - Гавр 1:1 Гавр - Париж 0:0 Бордо - Гавр 1:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Гавр
Исход игры
ПСЖ
96.9% (62)
Ничья
0% (0)
Гавр
3.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.26% (32)
Меньше
40.74% (22)
Обе команды забьют
Да
29.63% (16)
Нет
70.37% (38)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
29.7% (19)
3:0 ПСЖ
15.6% (10)
3:1 ПСЖ
14.1% (9)
1:0 ПСЖ
4.7% (3)
5:1 ПСЖ
3.1% (2)
2:1 ПСЖ
3.1% (2)
4:0 ПСЖ
3.1% (2)
5:0 ПСЖ
3.1% (2)
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