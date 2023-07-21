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ПСЖ
0:0
Первый тайм
Гавр

Ход матча

40'
1:0
Прогнозы 64
ПСЖ 96.9% (62)
X 0% (0)
Гавр 3.1% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Гавр
1.55
7.00
8.95
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Новости LiveResult
ПСЖ
Гавр

История личных встреч

ПСЖ
Гавр

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:9
Л1
3:0
Л1
1:3

Голы

Всего голов

3
12

Голов в среднем за матч

3
6

Среднее время на гол

30
15

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

1.33
4

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
22

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0
Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1
Гавр
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1
Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0 По - Гавр 0:1 Гавр - Сент-Этьен 2:2 Мец - Гавр 1:1 Гавр - Лаваль 2:1 Гренобль - Гавр 0:0 Гавр - Ньор 1:0 Сошо - Гавр 1:1 Гавр - Париж 0:0 Бордо - Гавр 1:2
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Уходим на перерыв. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Асенсио налево на Гарби, тот пошел в обыгрыш, но остановили его, упал Гарби на газон. "Фола нет" - говорит арбитр.
  • Фол, нарушение
    42'
    Алиуи нарушил на Кюрзава после финта Зидана в исполнении Левена. Был мяч у ПСЖ, мог бы арбитр дать продолжить атаку. 
  • Офсайд
    40'
    Ой! Десма чуть не привез, отдав мяч в своей штрафной, но там арбитр поднял флажок. Ли Кан-Ин во "вне игры". 
  • 39'
    Подбирается Париж к чужой трети мелкими шагами, удар Асенсио в ближний, рядом, но кажется все контролировал Десма. 
  • 38'
    Перевод на Хакими, Ашраф принял мяч, дальше обратно к защите. Перейра сегодня больше всех остальных касается мяча, это точно. 
  • Угловой
    37'
    Опери пробил после подачи от углового флажка. Неточно, к сожалению. 
  • 36'
    Подача "Гавра" со стандарта в штрафную, отрабатывает оборона ПСЖ, но угловому быть. 
  • 35'
    Классный проход по левому краю, стеночка Фабиана с Асенсио, но все-таки прочитали защитники финальный прострел. 
  • 34'
    Небольшой активный отрезок показали команды, а теперь вернулось все на свои места. Контроль ПСЖ на поле. 
  • 32'
    Свой прессинг показывает "Гавр", Хакими в дриблинг идет около своей штрафной, красиво выходит из ситуации Ашраф. 
  • Опасный момент
    31'
    Момент! Хакими выдал передачу в разрез на Асенсио, Марко пробил метров с 5, Десма потащил!
  • 30'
    Пас назад от защиты "Гавра", бежит на голкипера Угарте, но тут вряд ли были шансы у этого прессинга сработать. 
  • 29'
    Асенсио пробил головой после подачи со штрафного, крайне неточно. Будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Заира-Эмери уронили метрах в 30 от ворот "Гавра". Будет стандарт. 
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    • 27'
      Передачу в разрез выдавал Гарби, заметил он забегание партнера, но пас отдал прямо в руки Артура Десмы. 
    • 26'
      Перехват ПСЖ в центральном круге, была возможность на контратаку, но Касимир Хосуэ здорово включается и догоняет, и, что самое важное, отбирает. 
    • 25'
      Фабиан слева, но приходится ему обратно отыгрывать, никак не могут парижане найти ту самую брешь в обороне оппонента. 
    • 24'
      Получается даже подача в штрафную с правого края у "Гавра", Санганте бился за мяч там, не пустили его. 
    • 23'
      Фол в центре поля, досталось Сумаре почти в самом круге. Позиционная атака будет у очевидных аутсайдеров сегодняшней встречи. 
    • 22'
      Ощущение, что поле чуть меньше, чем привычное, или это игроки "Гавра" просто очень узко обороняются. 
    • Фол, нарушение
      21'
      В атаке нарушает Эбоног. Активно он себя показывает в чужих владениях.
    • 19'
      Эбоног слишком сильно пробил с линии штрафной. Выше цели получилось, упущена возможность. 
    • 18'
      Перейра вновь в центре внимания, теперь в обороне, обгоняет форварда соперника. 
    • 17'
      Перейра отдает передачу, дальше на Хакими диагональ, не получается у Ашрафа точного паса в центр. 
    • 16'
      Руис Фабиан слева, ищет возможности, пока большими силами "Гавр" оборонется.
    • 15'
      Хакими подключился на фланге, но продвинуть вперед мяч не сумел, пришлось назад отыгрывать марокканскому футболисту. 
    • 14'
      Классная передача в разрез по правому флангу от Парижа, чуть-чуть мяч не дошел. 
    • 13'
      Гарби выдает на линию штрафной, хорошо комбинируют, пока без завершения. 
    • 11'
      Парижане поджимают соперника, все ближе подходя к штрафной соперника. 
    • 10'
      Гарби издали пробил, слишком сильно получилось, мяч улетел выше цели. 
    • 9'
      Него отрабатывает на своем фланге обороны, однако легко ПСЖ возвращает себе владение. 
    • Угловой
      8'
      Ответный корнер номинальных гостей, тут тоже не так успешно все, ПСЖ перехватывает сферу. 
    • Угловой
      7'
      Подача от флажка, справляется оборона "Гавра", удара не состоялось. 
    • 5'
      Хакими прострелил с правого фланга, защита выбила на угловой, от греха подальше. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Перехват "Гавра" и тут же фол в центре поля. Эбоног разыгрывает штрафной. 
    • 3'
      Хакими у нас на переднем плане трансляции, в основном через него контроль мяча идет у парижан. 
    • 2'
      ПСЖ начинает встречу с уверенного контроля мяча на своей половине. Довольно ожидаемо. 
    • Первый тайм начался
      Матч начался. 
    • До матча
    • Приветствую всех на контрольном матче ПСЖ - "Гавр". Ситуация у парижан непростая, команда потеряла Лионеля Месси, и совсем скоро может потерять Килиана Мбаппе, однако в чемпионате Франции клуб все еще останется главным претендентом на чемпионство. 

      А "Гавр", в свою очередь, отдельно интересует всех российских болельщиков трансфером Далера Кузяева. Сегодня ожидаем увидеть его в деле. 
      Для вас будет работать Константин Лицин. 
    Прогнозы 64
    ПСЖ 96.9% (62)
    X 0% (0)
    Гавр 3.1% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Гавр
    1.55
    7.00
    8.95
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Где смотреть матч ПСЖ 0:0 Гавр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Гавр

    Исход игры
    ПСЖ
    96.9% (62)
    Ничья
    0% (0)
    Гавр
    3.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.26% (32)
    Меньше
    40.74% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    29.63% (16)
    Нет
    70.37% (38)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    29.7% (19)
    3:0 ПСЖ
    15.6% (10)
    3:1 ПСЖ
    14.1% (9)
    1:0 ПСЖ
    4.7% (3)
    5:1 ПСЖ
    3.1% (2)
    2:1 ПСЖ
    3.1% (2)
    4:0 ПСЖ
    3.1% (2)
    5:0 ПСЖ
    3.1% (2)
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