Опери пробил после подачи от углового флажка. Неточно, к сожалению.

Перевод на Хакими, Ашраф принял мяч, дальше обратно к защите. Перейра сегодня больше всех остальных касается мяча, это точно.

Подбирается Париж к чужой трети мелкими шагами, удар Асенсио в ближний, рядом, но кажется все контролировал Десма.

Ой! Десма чуть не привез, отдав мяч в своей штрафной, но там арбитр поднял флажок. Ли Кан-Ин во "вне игры".

Алиуи нарушил на Кюрзава после финта Зидана в исполнении Левена. Был мяч у ПСЖ, мог бы арбитр дать продолжить атаку.

Асенсио налево на Гарби, тот пошел в обыгрыш, но остановили его, упал Гарби на газон. "Фола нет" - говорит арбитр.

Заира-Эмери уронили метрах в 30 от ворот "Гавра". Будет стандарт.

Асенсио пробил головой после подачи со штрафного, крайне неточно. Будет удар от ворот.

Пас назад от защиты "Гавра", бежит на голкипера Угарте, но тут вряд ли были шансы у этого прессинга сработать.

Момент! Хакими выдал передачу в разрез на Асенсио, Марко пробил метров с 5, Десма потащил!

Свой прессинг показывает "Гавр", Хакими в дриблинг идет около своей штрафной, красиво выходит из ситуации Ашраф.

Небольшой активный отрезок показали команды, а теперь вернулось все на свои места. Контроль ПСЖ на поле.

Классный проход по левому краю, стеночка Фабиана с Асенсио, но все-таки прочитали защитники финальный прострел.

Подача "Гавра" со стандарта в штрафную, отрабатывает оборона ПСЖ, но угловому быть.

27' Передачу в разрез выдавал Гарби, заметил он забегание партнера, но пас отдал прямо в руки Артура Десмы.

26' Перехват ПСЖ в центральном круге, была возможность на контратаку, но Касимир Хосуэ здорово включается и догоняет, и, что самое важное, отбирает.

25' Фабиан слева, но приходится ему обратно отыгрывать, никак не могут парижане найти ту самую брешь в обороне оппонента.

24' Получается даже подача в штрафную с правого края у "Гавра", Санганте бился за мяч там, не пустили его.

23' Фол в центре поля, досталось Сумаре почти в самом круге. Позиционная атака будет у очевидных аутсайдеров сегодняшней встречи.

22' Ощущение, что поле чуть меньше, чем привычное, или это игроки "Гавра" просто очень узко обороняются.

21' В атаке нарушает Эбоног. Активно он себя показывает в чужих владениях.

19' Эбоног слишком сильно пробил с линии штрафной. Выше цели получилось, упущена возможность.

18' Перейра вновь в центре внимания, теперь в обороне, обгоняет форварда соперника.