Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
ПСЖ
Гавр
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
12
Голов в среднем за матч
3
6
Среднее время на гол
30
15
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
1.33
4
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
22
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0
Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1
Гавр
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1
Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0 По - Гавр 0:1 Гавр - Сент-Этьен 2:2 Мец - Гавр 1:1 Гавр - Лаваль 2:1 Гренобль - Гавр 0:0 Гавр - Ньор 1:0 Сошо - Гавр 1:1 Гавр - Париж 0:0 Бордо - Гавр 1:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ - Гавр
Исход игры
ПСЖ
100% (6)
Ничья
0% (0)
Гавр
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (2)
Меньше
33.33% (1)
Обе команды забьют
Да
33.33% (1)
Нет
66.67% (2)
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