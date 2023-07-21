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ПСЖ
 
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Гавр
Прогнозы 3
ПСЖ 100% (3)
X 0% (0)
Гавр 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Гавр
1.33
6.40
9.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

ПСЖ
Гавр

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:9
Л1
3:0
Л1
1:3

Голы

Всего голов

3
12

Голов в среднем за матч

3
6

Среднее время на гол

30
15

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

1.33
4

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
22

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0
Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1
Гавр
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1
Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0 По - Гавр 0:1 Гавр - Сент-Этьен 2:2 Мец - Гавр 1:1 Гавр - Лаваль 2:1 Гренобль - Гавр 0:0 Гавр - Ньор 1:0 Сошо - Гавр 1:1 Гавр - Париж 0:0 Бордо - Гавр 1:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Гавр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2023, осталось 6 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 3
    ПСЖ 100% (3)
    X 0% (0)
    Гавр 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Гавр
    1.33
    6.40
    9.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ПСЖ - Гавр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ - Гавр

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (6)
    Ничья
    0% (0)
    Гавр
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (2)
    Меньше
    33.33% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (1)
    Нет
    66.67% (2)
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    ПСЖ
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