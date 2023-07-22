Тур: 18. Стадион: Воркерс. Главный судья: Jianxin Du
0:0
Первый тайм: 21'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
27
Gang
Wang
28
Чендун
Чжан
26
Yang
Bai
43
Wenhao
Jiang
45
Адеми
Ариян
18
Hao
Fang
20
Ziming
Wang
28
Pengfei
Mou
24
Dong
Xu
32
Wei
Long
13
Табеку
Серж
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
43 Wenhao JiangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
-
18 Hao FangНападающий
-
20 Ziming WangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
34 Сень ХоуВратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
22 Дабао ЮйНападающий
-
29 Абреу ФабиуНападающий
-
-
39 Yaki Yan
-
-
44 Dezhi Duan
-
15 Tianyi Gao
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Табеку СержНападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
-
20 Синьли ПэнПолузащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
19 Wenjie SongПолузащитник
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
-
18 Ming Hu
-
23 Xu Sun
-
5 Yibo Sha
-
29 Chaoyang Liu
-
11 Xipeng Sun
-
Главный тренер: Antonio Gomez
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Циндао Чжуннэн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ziming Wang
|7
|0.39
|Кан Сан-У
|4 (1)
|0.22
|Liyn Yang
|4
|0.22
|Соуза Жосеф
|3
|0.17
|Чжанг Сичже
|2 (1)
|0.11
|Hao Fang
|2
|0.11
|Tianyi Gao
|1
|0.06
|Адеми Ариян
|1
|0.06
|Boxuan Feng
|1
|0.06
|Mohemati Naibijiang
|1
|0.06
|Пяо Чэн
|1
|0.06
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.06
|Yang Bai
|1
|0.06
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Дабао Юй
|0
|0
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|Dezhi Duan
|0
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|6 (2)
|0.33
|Кангва Эванс
|4
|0.22
|Wei Zhang I
|3
|0.17
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.11
|Сарич Элвис
|2 (1)
|0.11
|Чен Чуньсинь
|1
|0.06
|Chien-Ming Wang
|1
|0.06
|Wenjie Song
|1
|0.06
|Синьли Пэн
|1
|0.06
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Jiaqi Han
|4
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Ли Лэй
|3
|0
|Дабао Юй
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Чендун Чжан
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Yang Bai
|2
|0
|Адеми Ариян
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Boxuan Feng
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Hao Fang
|1
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|4
|1
|Сарич Элвис
|5
|0
|Jiashen Liu
|4
|0
|Dong Xu
|4
|0
|Jinbao Zhong
|3
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0
|Pengfei Mou
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Wei Zhang I
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Циндао Чжуннэн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
4
7
Бэйцзин Гоань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
5
14
Бэйцзин Гоань
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Циндао Чжуннэн
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
9
21
Голы по времени матча
Забито
20
7
9 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
10%
1
14%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
5
71%
61-75
5
25%
1
14%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
1
10%
2
15%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
2
20%
5
36%
76-90
Пропущено
13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
5
38%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
5
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Забито
30
21
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
3
10%
3
14%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
6
20%
1
5%
46-60
5
17%
8
38%
61-75
7
23%
6
29%
76-90
Пропущено
23
23
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
9%
1
4%
1-15
8
35%
4
17%
16-30
3
13%
6
26%
31-45
3
13%
7
30%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
3
13%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1
Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Циндао Чжуннэн - Хэнань Цзянье 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1
Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Циндао Чжуннэн
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 65%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Циндао Чжуннэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
36
54
36
27
36
18
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
116
512
710
314
215
314
116
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|4
|1
|35 - 14
|43
|2.
|0:1
|18
|10
|4
|4
|19 - 14
|34
|3.
|2:1
|18
|9
|6
|3
|28 - 19
|33
|4.
|0:0
|18
|7
|9
|2
|27 - 15
|30
|5.
|18
|6
|11
|1
|25 - 19
|29
|6.
|1:0
|18
|8
|4
|6
|31 - 29
|28
|7.
|0:0
|18
|6
|8
|4
|30 - 23
|26
|8.
|17
|5
|9
|3
|26 - 19
|24
|9.
|0:0
|18
|6
|5
|7
|25 - 24
|23
|10.
|18
|5
|6
|7
|21 - 29
|21
|11.
|0:0
|18
|4
|5
|9
|22 - 22
|17
|12.
|17
|4
|4
|9
|24 - 30
|16
|13.
|18
|3
|7
|8
|14 - 22
|16
|14.
|18
|2
|8
|8
|14 - 24
|14
|15.
|18
|3
|3
|12
|18 - 48
|12
|16.
|1:2
|18
|1
|9
|8
|14 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|10
|6
|3
|1
|16 - 10
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|18 - 10
|20
|3.
|0:1
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|4.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|5.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|6.
|0:0
|10
|4
|5
|1
|20 - 10
|17
|7.
|9
|3
|6
|0
|15 - 12
|15
|8.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|9.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|11.
|9
|2
|5
|2
|8 - 8
|11
|12.
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|15.
|1:2
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|16.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 4
|23
|2.
|0:1
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|4.
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|5.
|0:0
|11
|2
|7
|2
|11 - 11
|13
|6.
|2:1
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|9.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|9
|11.
|9
|1
|3
|5
|12 - 18
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|13.
|9
|0
|4
|5
|6 - 11
|4
|14.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 13
|3
|15.
|1:2
|9
|0
|3
|6
|6 - 13
|3
|16.
|8
|0
|2
|6
|7 - 27
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|13 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|11 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|9 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2