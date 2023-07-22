Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Кан Сан-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Циндао Чжуннэн идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

11' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Chien-Ming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

9' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

7' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Йеннарис Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру