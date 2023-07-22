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Китай: Суперлига
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Jianxin Du
Бэйцзин Гоань
2:0
Конец матча
Циндао Чжуннэн
0'
39' Желтая карточка
Ма Ксянгью
1:0
51' Гол
Адеми Ариян
56' Желтая карточка
Tianyi Gao
61' Желтая карточка
Синьли Пэн
70' Желтая карточка
Junshuai Liu
2:0
79' Гол
Кан Сан-У
90' Желтая карточка
Dong Xu
90'+6

Ход матча

39'
 
Ма Ксянгью
46'
Mohemati Naibijiang
Hao Fang
 
51'
Адеми Ариян
1:0
55'
Абреу Фабиу
Ziming Wang
 
55'
Tianyi Gao
Йеннарис Никлас
 
56'
Tianyi Gao
 
60'
 
Синьли Пэн
Ма Ксянгью
61'
 
Синьли Пэн
69'
 
Wenjie Song
Wei Long
69'
 
Цзю Янь
Chien-Ming Wang
70'
 
Junshuai Liu
70'
Boxuan Feng
Wenhao Jiang
 
79'
Кан Сан-У
(Абреу Фабиу)
2:0
86'
 
Yibo Sha
Aleksandar Andrejevic
86'
 
Chaoyang Liu
Junshuai Liu
87'
Yaki Yan
Кан Сан-У
 
90'
 
Dong Xu

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 493 Количество передач 287
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

1
Jiaqi
Han
27
Gang
Wang
28
Чендун
Чжан
26
Yang
Bai
43
Wenhao
Jiang
23
Йеннарис
Никлас
5
Соуза
Жосеф
45
Адеми
Ариян
18
Hao
Fang
20
Ziming
Wang
7
Кан
Сан-У
28
Pengfei
Mou
2
Wei
Zhang
I
31
Aleksandar
Andrejevic
4
Junshuai
Liu
24
Dong
Xu
32
Wei
Long
8
Ма
Ксянгью
7
Сарич
Элвис
25
Chien-Ming
Wang
9
Форбс
Браун
13
Табеку
Серж
Бэйцзин Гоань
4-3-3
Циндао Чжуннэн
4-3-3

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Циндао Чжуннэн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ziming Wang 7 0.39
Кан Сан-У 5 (1) 0.28
Liyn Yang 4 0.22
Соуза Жосеф 3 0.17
Адеми Ариян 2 0.11
Чжанг Сичже 2 (1) 0.11
Hao Fang 2 0.11
Tianyi Gao 1 0.06
Boxuan Feng 1 0.06
Mohemati Naibijiang 1 0.06
Пяо Чэн 1 0.06
Адегбенро Самуэль 1 0.06
Yang Bai 1 0.06
Gang Wang 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Дабао Юй 0 0
Абреу Фабиу 0 0
Нгадеу Майкл 0 0
Dezhi Duan 0 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 6 (2) 0.33
Кангва Эванс 4 0.22
Wei Zhang I 3 0.17
Aleksandar Andrejevic 2 0.11
Сарич Элвис 2 (1) 0.11
Чен Чуньсинь 1 0.06
Chien-Ming Wang 1 0.06
Wenjie Song 1 0.06
Синьли Пэн 1 0.06
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 4 0
Jiaqi Han 4 0
Соуза Жосеф 3 0
Ли Лэй 3 0
Дабао Юй 3 0
Чи Чжунго 3 0
Чендун Чжан 2 0
Gang Wang 2 0
Tianyi Gao 2 0
Yang Bai 2 0
Адеми Ариян 1 0
Кан Сан-У 1 0
Boxuan Feng 1 0
Hao Fang 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 5 1
Сарич Элвис 5 0
Dong Xu 5 0
Jiashen Liu 4 0
Jinbao Zhong 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Форбс Браун 2 0
Aleksandar Andrejevic 2 0
Pengfei Mou 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Синьли Пэн 1 0
Wei Zhang I 1 0
Wei Long 1 0
Ма Ксянгью 1 0
Кангва Эванс 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Циндао Чжуннэн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
7
Бэйцзин Гоань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

5
14
Бэйцзин Гоань
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Циндао Чжуннэн
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

9
21

Голы по времени матча

Забито

22
7
9 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
9%
1
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
3
14%
5
71%
61-75
6
27%
1
14%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
1
10%
3
20%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
2
20%
5
36%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
5
38%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
5
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Забито

32
21
12 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
3
9%
3
14%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
5
16%
1
5%
31-45
7
22%
1
5%
46-60
5
16%
8
38%
61-75
8
25%
6
29%
76-90

Пропущено

23
25
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
9%
1
4%
1-15
8
35%
4
16%
16-30
3
13%
6
24%
31-45
3
13%
8
32%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
3
13%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1
Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Циндао Чжуннэн - Хэнань Цзянье 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1 Далянь Ифан - Циндао Чжуннэн 1:1
Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Циндао Чжуннэн

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
2
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
5
4
3
7
2.5
2
7
3
7
3.5
1
8
2
8
4.5
1
8
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
11
7
6
12
1.5
7
11
3
15
2.5
2
16
3
15
3.5
1
17
2
16
4.5
1
17
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 18 13 4 1 35 - 14 43
2.
Шанхай Шеньхуа
 18 10 5 3 20 - 14 35
3.
Ченду Беттер Сити
 18 9 6 3 30 - 19 33
4.
Шаньдун Тайшань
 18 7 8 3 28 - 17 29
5.
Тянцзинь Тэда
 18 6 11 1 25 - 19 29
6.
Бэйцзин Гоань
 18 7 7 4 32 - 23 28
7.
Чанчунь Ятай
 18 7 5 6 31 - 30 26
8.
Чжэцзян Профессионал
 18 7 4 7 27 - 25 25
9.
Ухань Три Таунс
 17 5 9 3 26 - 19 24
10.
Шицзячжуан
 18 5 6 7 21 - 29 21
11.
Мэйчжоу Хакка
 17 4 4 9 24 - 30 16
12.
Циндао Чжуннэн
 18 4 4 10 22 - 24 16
13.
Хэнань Цзянье
 18 3 7 8 14 - 22 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 18 2 8 8 14 - 24 14
15.
Шэньчжэнь
 18 3 3 12 18 - 48 12
16.
Далянь Ифан
 18 1 9 8 14 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 10 6 3 1 18 - 10 21
2.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
3.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
4.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 10 - 6 18
5.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
7.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
8.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 15 - 12 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
Хэнань Цзянье
 9 2 5 2 8 - 8 11
12.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
16.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
6.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
10.
Шицзячжуан
 8 2 3 3 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 9 1 3 5 12 - 18 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 9 0 3 6 6 - 15 3
15.
Шэньчжэнь
 8 0 2 6 7 - 27 2
16.
Циндао Чжуннэн
 9 0 2 7 7 - 15 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 11 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (3)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
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