Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Йеннарис Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Бэйцзин Гоань

41' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Хорошую попытку сделал Сарич Элвис . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Сарич Элвис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Wei Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Wei Long выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Циндао Чжуннэн идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Циндао Чжуннэн идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Кан Сан-У навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Оооо... вот это был удар! Ван Ган должен был забить с этой позиции.

30' Хорошую попытку сделал Ван Ган . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Циндао Чжуннэн идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Йеннарис Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Dong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Сарич Элвис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Матч возобновлен

20' Чендун Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Wenhao Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Сарич Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Wenhao Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Кан Сан-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Циндао Чжуннэн идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

11' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Chien-Ming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

9' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

7' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Йеннарис Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру