Тур: 18. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Memetjan Ahmat
0:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
14'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
31
Bin
Gu
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
20
Ляо
Лишэн
10
Мойсес
Лима
9
Кризан
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
12 Jinfeng Lai
-
-
15 Haoxiang Jin
-
-
21 Shengpan Ji
-
26 Jie Yin
-
-
39 Yudong Wang
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
9 КризанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
2 Lei TongЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
37 Цзи СянЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
24 Jinghang HuПолузащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
31 Jianfei Zhao
-
34 Feifan Jia
-
19 Guowen Sun
-
29 Chen Pu
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Шаньдун Тайшань
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
0.6
Среднее время на гол
45
150
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
1.8
0
Среднее время на гол
50
0
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.83
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
49
180
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|9
|0.5
|Di Gao
|4
|0.22
|Куасси Жан
|3 (1)
|0.17
|Леонардо Родригес
|3
|0.17
|Андрияшевич Франко
|2
|0.11
|Junsheng Yao
|1
|0.06
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.06
|Zheng'ao Sun
|1
|0.06
|Ulrich Ewolo
|1
|0.06
|Tixiang Li
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Н'Думбу Александр
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
|Jin Cheng
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|6
|0.33
|Феллайни Маруан
|5
|0.28
|Chen Pu
|5
|0.28
|Мойсес Лима
|2
|0.11
|Лю Биньбинь
|2
|0.11
|Жадсон II
|2
|0.11
|Fernandinho V
|1
|0.06
|Zhengyu Huang
|1
|0.06
|Ляо Лишэн
|1
|0.06
|Guowen Sun
|1
|0.06
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Yuanyi Li
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|4
|2
|Xin Yue
|3
|1
|Лён Нок-Хан
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Поссиньоло Лукас
|3
|0
|Dongsheng Wang
|3
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Цзяци Чжан
|2
|0
|Junsheng Yao
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tixiang Li
|1
|0
|Di Gao
|1
|0
|Zheng'ao Sun
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|5
|0
|Жадсон II
|1
|2
|Yuanyi Li
|4
|0
|Мойсес Лима
|3
|0
|Кризан
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Цзи Сян
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Fernandinho V
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Lei Tong
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
|Guowen Sun
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
10
Чжэцзян Профессионал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Шаньдун Тайшань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
11
15
Чжэцзян Профессионал
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Шаньдун Тайшань
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
12
25
Голы по времени матча
Забито
12
12
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
6
50%
1
8%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
3
30%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
14%
2
13%
1-15
4
29%
3
20%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
5
36%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
14%
2
13%
76-90
Пропущено
13
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
8%
1
20%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
2
15%
2
40%
76-90
Забито
26
27
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
2
8%
2
7%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
2
8%
8
30%
30%
31-45
7
27%
3
11%
46-60
6
23%
4
15%
61-75
4
15%
5
19%
76-90
Пропущено
23
15
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
3
13%
4
27%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
3
13%
3
20%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
6
26%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1
Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Шаньдун Тайшань
Точный счет
0:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
8 раз 47%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
52
35
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
54
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
152
98
710
314
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|4
|1
|35 - 14
|43
|2.
|0:1
|18
|10
|4
|4
|19 - 14
|34
|3.
|2:1
|18
|9
|6
|3
|28 - 19
|33
|4.
|0:0
|18
|7
|9
|2
|27 - 15
|30
|5.
|18
|6
|11
|1
|25 - 19
|29
|6.
|1:0
|18
|8
|4
|6
|31 - 29
|28
|7.
|0:0
|18
|6
|8
|4
|30 - 23
|26
|8.
|17
|5
|9
|3
|26 - 19
|24
|9.
|0:0
|18
|6
|5
|7
|25 - 24
|23
|10.
|18
|5
|6
|7
|21 - 29
|21
|11.
|0:0
|18
|4
|5
|9
|22 - 22
|17
|12.
|17
|4
|4
|9
|24 - 30
|16
|13.
|18
|3
|7
|8
|14 - 22
|16
|14.
|18
|2
|8
|8
|14 - 24
|14
|15.
|18
|3
|3
|12
|18 - 48
|12
|16.
|1:2
|18
|1
|9
|8
|14 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|10
|6
|3
|1
|16 - 10
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|18 - 10
|20
|3.
|0:1
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|4.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|5.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|6.
|0:0
|10
|4
|5
|1
|20 - 10
|17
|7.
|9
|3
|6
|0
|15 - 12
|15
|8.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|9.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|11.
|9
|2
|5
|2
|8 - 8
|11
|12.
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|15.
|1:2
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|16.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 4
|23
|2.
|0:1
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|4.
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|5.
|0:0
|11
|2
|7
|2
|11 - 11
|13
|6.
|2:1
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|9.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|9
|11.
|9
|1
|3
|5
|12 - 18
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|13.
|9
|0
|4
|5
|6 - 11
|4
|14.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 13
|3
|15.
|1:2
|9
|0
|3
|6
|6 - 13
|3
|16.
|8
|0
|2
|6
|7 - 27
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|13 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|11 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|9 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|8 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2