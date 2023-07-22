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Китай: Суперлига
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Memetjan Ahmat
Чжэцзян Профессионал
0:0
Первый тайм: 21'
Шаньдун Тайшань
0'
14' Желтая карточка
Феллайни Маруан

Ход матча

14'
 
Феллайни Маруан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Чжэцзян Профессионал
Ничья
Шаньдун Тайшань
4.70
3.80
2.13
Все Коэффициенты
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
4
Zheng'ao
Sun
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
8
Н'Думбу
Александр
6
Junsheng
Yao
31
Bin
Gu
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
35
Zhengyu
Huang
20
Ляо
Лишэн
32
Fernandinho
V
10
Мойсес
Лима
9
Кризан
25
Феллайни
Маруан
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Шаньдун Тайшань

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

С
2:1
К
2:1
С
2:0
С
1:0
К
2:0
К
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
0.6

Среднее время на гол

45
150

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

1.8
0

Среднее время на гол

50
0

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.83
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

49
180

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 9 0.5
Di Gao 4 0.22
Куасси Жан 3 (1) 0.17
Леонардо Родригес 3 0.17
Андрияшевич Франко 2 0.11
Junsheng Yao 1 0.06
Поссиньоло Лукас 1 0.06
Zheng'ao Sun 1 0.06
Ulrich Ewolo 1 0.06
Tixiang Li 0 0
Bin Gu 0 0
Xin Yue 0 0
Н'Думбу Александр 0 0
Yu Dong 0 0
Jin Cheng 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 6 0.33
Феллайни Маруан 5 0.28
Chen Pu 5 0.28
Мойсес Лима 2 0.11
Лю Биньбинь 2 0.11
Жадсон II 2 0.11
Fernandinho V 1 0.06
Zhengyu Huang 1 0.06
Ляо Лишэн 1 0.06
Guowen Sun 1 0.06
Чжэн Чжэн 0 0
Yuanyi Li 0 0
Лю Ян 0 0
Tong Wang1 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 4 2
Xin Yue 3 1
Лён Нок-Хан 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Поссиньоло Лукас 3 0
Dongsheng Wang 3 0
Н'Думбу Александр 2 0
Леонардо Родригес 2 0
Цзяци Чжан 2 0
Junsheng Yao 2 0
Bo Zhao 2 0
Tixiang Li 1 0
Di Gao 1 0
Zheng'ao Sun 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 5 0
Жадсон II 1 2
Yuanyi Li 4 0
Мойсес Лима 3 0
Кризан 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Лю Ян 1 0
Цзи Сян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Fernandinho V 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Lei Tong 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Guowen Sun 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
10
Чжэцзян Профессионал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Шаньдун Тайшань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

11
15
Чжэцзян Профессионал
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Шаньдун Тайшань
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

12
25

Голы по времени матча

Забито

12
12
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
6
50%
1
8%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
3
30%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
14%
2
13%
1-15
4
29%
3
20%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
5
36%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
14%
2
13%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
8%
1
20%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
2
15%
2
40%
76-90

Забито

26
27
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
2
8%
2
7%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
2
8%
8
30%
30%
31-45
7
27%
3
11%
46-60
6
23%
4
15%
61-75
4
15%
5
19%
76-90

Пропущено

23
15
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
3
13%
4
27%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
3
13%
3
20%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
6
26%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1
Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Шаньдун Тайшань

Точный счет

0:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
8 раз 47%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
2
3
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
4
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
2
9
8
1.5
7
10
3
14
2.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 18 13 4 1 35 - 14 43
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:1 18 10 4 4 19 - 14 34
3.
Ченду Беттер Сити
 2:1 18 9 6 3 28 - 19 33
4.
Шаньдун Тайшань
 0:0 18 7 9 2 27 - 15 30
5.
Тянцзинь Тэда
 18 6 11 1 25 - 19 29
6.
Чанчунь Ятай
 1:0 18 8 4 6 31 - 29 28
7.
Бэйцзин Гоань
 0:0 18 6 8 4 30 - 23 26
8.
Ухань Три Таунс
 17 5 9 3 26 - 19 24
9.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 18 6 5 7 25 - 24 23
10.
Шицзячжуан
 18 5 6 7 21 - 29 21
11.
Циндао Чжуннэн
 0:0 18 4 5 9 22 - 22 17
12.
Мэйчжоу Хакка
 17 4 4 9 24 - 30 16
13.
Хэнань Цзянье
 18 3 7 8 14 - 22 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 18 2 8 8 14 - 24 14
15.
Шэньчжэнь
 18 3 3 12 18 - 48 12
16.
Далянь Ифан
 1:2 18 1 9 8 14 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 2:1 10 6 3 1 16 - 10 21
2.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
3.
Шанхай Шеньхуа
 0:1 9 5 3 1 10 - 6 18
4.
Шаньдун Тайшань
 0:0 7 5 2 0 16 - 4 17
5.
Чанчунь Ятай
 1:0 9 5 2 2 17 - 14 17
6.
Бэйцзин Гоань
 0:0 10 4 5 1 20 - 10 17
7.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 15 - 12 15
8.
Циндао Чжуннэн
 0:0 9 4 2 3 15 - 9 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 9 4 1 4 12 - 10 13
10.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
Хэнань Цзянье
 9 2 5 2 8 - 8 11
12.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Далянь Ифан
 1:2 9 1 6 2 8 - 9 9
16.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:1 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Шаньдун Тайшань
 0:0 11 2 7 2 11 - 11 13
6.
Ченду Беттер Сити
 2:1 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Чанчунь Ятай
 1:0 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Бэйцзин Гоань
 0:0 8 2 3 3 10 - 13 9
10.
Шицзячжуан
 8 2 3 3 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 9 1 3 5 12 - 18 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Циндао Чжуннэн
 0:0 9 0 3 6 7 - 13 3
15.
Далянь Ифан
 1:2 9 0 3 6 6 - 13 3
16.
Шэньчжэнь
 8 0 2 6 7 - 27 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 11 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 9 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 7 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
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    Лучшие коэффициенты
    Чжэцзян Профессионал
    Ничья
    Шаньдун Тайшань
    4.70
    3.80
    2.13
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