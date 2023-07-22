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Китай: Суперлига
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Memetjan Ahmat
Чжэцзян Профессионал
2:1
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
13' Желтая карточка
Феллайни Маруан
21' Желтая карточка
Мойсес Лима
21' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас
32' Желтая карточка
Zhengyu Huang
1:0
69' Пенальти
Мушекви Няша
1:1
78' Пенальти
Кризан
86' Желтая карточка
Dongsheng Wang
2:1
90' Гол
Цзяци Чжан
90'+10

Ход матча

13'
 
Феллайни Маруан
21'
 
Мойсес Лима
21'
Поссиньоло Лукас
 
32'
 
Zhengyu Huang
38'
Ablikim Abdusalam
Куасси Жан
 
46'
 
Chen Pu
Zhengyu Huang
53'
Dongsheng Wang
Bin Gu
 
53'
Цзяци Чжан
Junsheng Yao
 
56'
 
Лю Биньбинь
Лю Ян
56'
 
Цзи Сян
Tong Wang1
56'
 
Hailong Li
Fernandinho V
69'
Мушекви Няша
1:0
78'
1:1
Кризан
86'
Dongsheng Wang
 
87'
Di Gao
Tixiang Li
 
90'
Цзяци Чжан
(Н'Думбу Александр)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
4
Zheng'ao
Sun
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
8
Н'Думбу
Александр
6
Junsheng
Yao
31
Bin
Gu
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
35
Zhengyu
Huang
20
Ляо
Лишэн
32
Fernandinho
V
10
Мойсес
Лима
9
Кризан
25
Феллайни
Маруан
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Шаньдун Тайшань

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

С
2:1
К
2:1
С
2:0
С
1:0
К
2:0
К
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
0.6

Среднее время на гол

45
150

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

1.8
0

Среднее время на гол

50
0

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.83
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

49
180

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 10 (1) 0.56
Di Gao 4 0.22
Куасси Жан 3 (1) 0.17
Леонардо Родригес 3 0.17
Андрияшевич Франко 2 0.11
Junsheng Yao 1 0.06
Цзяци Чжан 1 0.06
Поссиньоло Лукас 1 0.06
Zheng'ao Sun 1 0.06
Ulrich Ewolo 1 0.06
Tixiang Li 0 0
Bin Gu 0 0
Н'Думбу Александр 0 0
Xin Yue 0 0
Yu Dong 0 0
Jin Cheng 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 7 (1) 0.39
Феллайни Маруан 5 0.28
Chen Pu 5 0.28
Мойсес Лима 2 0.11
Лю Биньбинь 2 0.11
Жадсон II 2 0.11
Fernandinho V 1 0.06
Zhengyu Huang 1 0.06
Ляо Лишэн 1 0.06
Guowen Sun 1 0.06
Чжэн Чжэн 0 0
Yuanyi Li 0 0
Лю Ян 0 0
Tong Wang1 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 4 2
Xin Yue 3 1
Поссиньоло Лукас 4 0
Dongsheng Wang 4 0
Лён Нок-Хан 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Н'Думбу Александр 2 0
Леонардо Родригес 2 0
Цзяци Чжан 2 0
Junsheng Yao 2 0
Bo Zhao 2 0
Tixiang Li 1 0
Di Gao 1 0
Zheng'ao Sun 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 5 0
Жадсон II 1 2
Yuanyi Li 4 0
Мойсес Лима 4 0
Кризан 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Лю Ян 1 0
Цзи Сян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Fernandinho V 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Lei Tong 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Guowen Sun 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
11
Чжэцзян Профессионал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Шаньдун Тайшань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

11
15
Чжэцзян Профессионал
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Шаньдун Тайшань
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

12
26

Голы по времени матча

Забито

14
13
2 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
7
50%
1
8%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
18%
3
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
5
45%
3
25%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
2
14%
2
13%
1-15
4
29%
3
20%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
5
36%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
14%
2
13%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
8%
1
20%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
2
15%
2
40%
76-90

Забито

28
28
9 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
2
7%
2
7%
1-15
5
18%
5
18%
16-30
2
7%
8
29%
31-45
7
25%
3
11%
46-60
7
25%
4
14%
61-75
5
18%
6
21%
76-90

Пропущено

24
17
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
3
13%
4
24%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
7
29%
29%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1
Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:1
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Шаньдун Тайшань

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
9 раз 50%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
5
2
3
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
2
5
4
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
2
10
8
1.5
7
11
3
15
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 18 13 4 1 35 - 14 43
2.
Шанхай Шеньхуа
 18 10 5 3 20 - 14 35
3.
Ченду Беттер Сити
 18 9 6 3 30 - 19 33
4.
Шаньдун Тайшань
 18 7 8 3 28 - 17 29
5.
Тянцзинь Тэда
 18 6 11 1 25 - 19 29
6.
Бэйцзин Гоань
 18 7 7 4 32 - 23 28
7.
Чанчунь Ятай
 18 7 5 6 31 - 30 26
8.
Чжэцзян Профессионал
 18 7 4 7 27 - 25 25
9.
Ухань Три Таунс
 17 5 9 3 26 - 19 24
10.
Шицзячжуан
 18 5 6 7 21 - 29 21
11.
Мэйчжоу Хакка
 17 4 4 9 24 - 30 16
12.
Циндао Чжуннэн
 18 4 4 10 22 - 24 16
13.
Хэнань Цзянье
 18 3 7 8 14 - 22 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 18 2 8 8 14 - 24 14
15.
Шэньчжэнь
 18 3 3 12 18 - 48 12
16.
Далянь Ифан
 18 1 9 8 14 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 10 6 3 1 18 - 10 21
2.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
3.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
4.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 10 - 6 18
5.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
7.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
8.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 15 - 12 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
Хэнань Цзянье
 9 2 5 2 8 - 8 11
12.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
16.
Ухань Три Таунс
 7 1 5 1 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
6.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
10.
Шицзячжуан
 8 2 3 3 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 9 1 3 5 12 - 18 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 9 0 3 6 6 - 15 3
15.
Шэньчжэнь
 8 0 2 6 7 - 27 2
16.
Циндао Чжуннэн
 9 0 2 7 7 - 15 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 11 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (3)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 8 (1)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
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