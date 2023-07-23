Тур: 26.
1:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
19'
22'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Renzo
Tesuri
33
Рей
Родриго
79
Ayrton
Costa
30
Mateo
Barcia
28
Sergio
Ortiz
23
Марконе
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
-
30 Mateo BarciaПолузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Индепендьенте Авельянеда
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.89
1.11
Среднее время на гол
101
81
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.11
1.22
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
81
73
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Agustin Coronel
|7 (1)
|0.27
|Marcelo Estigarribia2
|6 (1)
|0.23
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.04
|Ramiro Ruiz
|1
|0.04
|Cristian Menendez
|1 (1)
|0.04
|Adrian Sanchez
|1
|0.04
|Matias Orihuela
|1
|0.04
|Marcelo Ortiz
|1
|0.04
|Marcelo Gonzalez V
|1
|0.04
|Bautista Kociubinski
|1
|0.04
|Nicolas Romero
|1
|0.04
|Guillermo Acosta
|0
|0
|Bruno Felix Bianchi
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|11 (6)
|0.42
|Matias Gimenez Rojas
|4 (1)
|0.15
|Braian Martinez
|2
|0.08
|Mateo Barcia
|1
|0.04
|Ayrton Costa
|1
|0.04
|Sergio Ortiz
|1
|0.04
|Javier Vallejo
|1
|0.04
|Martin Sarrafiore
|0
|0
|Luciano Gomez
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|6
|1
|Joaquin Pereyra1
|6
|1
|Nicolas Romero
|7
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|0
|Ди Франко Франсиско
|4
|0
|Renzo Tesuri
|4
|0
|Adrian Sanchez
|4
|0
|Marcelo Estigarribia2
|4
|0
|Matias Orihuela
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|3
|0
|Bautista Kociubinski
|3
|0
|Braian Guille
|2
|0
|Mateo Agustin Coronel
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Ramiro Ruiz
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|0
|1
|Francisco Flores
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Охеда Луис
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Marcelo Gonzalez V
|1
|0
|Tomas Marchiori
|1
|0
|Moises Brandan
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|9
|0
|Mateo Barcia
|5
|1
|Joaquin Laso
|4
|1
|Элисальде Эдгар
|4
|1
|Sergio Barreto
|4
|1
|Sergio Ortiz
|5
|0
|Martin Sarrafiore
|5
|0
|Марконе Иван
|3
|1
|Перес Дамиан
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Luciano Gomez
|3
|0
|Matias Gimenez Rojas
|3
|0
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Christian Baez
|2
|0
|Лопес Кевин
|2
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Braian Martinez
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
|Ricardo Zielinski
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
8
8
Атлетико Тукуман
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Индепендьенте Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
6
13
Атлетико Тукуман
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (13)
40% (10)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
52% (13)
40% (10)
Индепендьенте Авельянеда
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
14
21
Голы по времени матча
Забито
14
9
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 19
2
14%
3
33%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
5
38%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
0
0%
4
27%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
4
50%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
14
15
11 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
3
20%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
6
43%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
2
14%
4
27%
76-90
Забито
22
24
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
2
9%
7
29%
29%
1-15
5
23%
2
8%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
4
18%
4
17%
76-90
Пропущено
27
28
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
3
11%
4
14%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
7
26%
5
18%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
5
19%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0
Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Рио-Куарто 1:3 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо Альмагро 1:3 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0
Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 52%
0
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
Тоталы голов в матче
Атлетико Тукуман
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
39
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
76
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
178
421
619
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|3
|4
|45 - 16
|57
|2.
|25
|14
|6
|5
|39 - 20
|48
|3.
|26
|12
|10
|4
|23 - 11
|46
|4.
|25
|11
|9
|5
|35 - 25
|42
|5.
|26
|11
|9
|6
|32 - 22
|42
|6.
|25
|11
|8
|6
|33 - 21
|41
|7.
|25
|10
|10
|5
|33 - 26
|40
|8.
|26
|11
|7
|8
|29 - 19
|40
|9.
|25
|11
|5
|9
|29 - 23
|38
|10.
|25
|10
|8
|7
|33 - 28
|38
|11.
|26
|10
|5
|11
|20 - 26
|35
|12.
|25
|8
|10
|7
|22 - 21
|34
|13.
|25
|8
|10
|7
|25 - 28
|34
|14.
|1:0
|26
|8
|10
|8
|23 - 27
|34
|15.
|25
|8
|9
|8
|32 - 32
|33
|16.
|26
|9
|6
|11
|25 - 28
|33
|17.
|25
|7
|8
|10
|23 - 23
|29
|18.
|25
|7
|8
|10
|19 - 25
|29
|19.
|25
|7
|8
|10
|20 - 30
|29
|20.
|25
|7
|7
|11
|22 - 28
|28
|21.
|25
|7
|7
|11
|21 - 35
|28
|22.
|0:1
|26
|6
|10
|10
|23 - 30
|28
|23.
|25
|6
|8
|11
|19 - 32
|26
|24.
|25
|5
|11
|9
|24 - 26
|26
|25.
|25
|5
|11
|9
|17 - 25
|26
|26.
|25
|4
|13
|8
|19 - 28
|25
|27.
|26
|5
|7
|14
|17 - 29
|22
|28.
|25
|5
|3
|17
|16 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|24 - 6
|33
|2.
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|3.
|14
|8
|5
|1
|12 - 2
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|6.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|7.
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|8.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|9.
|13
|7
|3
|3
|16 - 8
|24
|10.
|12
|6
|5
|1
|12 - 4
|23
|11.
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|12.
|1:0
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|13.
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|14.
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|15.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|16.
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|17.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|18.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|19.
|13
|5
|2
|6
|9 - 9
|17
|20.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|21.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|25.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|27.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|6.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|8 - 18
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|7 - 10
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|15.
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|16.
|13
|2
|6
|5
|7 - 13
|12
|17.
|1:0
|13
|2
|6
|5
|8 - 14
|12
|18.
|0:1
|14
|2
|6
|6
|8 - 15
|12
|19.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|20.
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|21.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|22.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|23.
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|24.
|12
|1
|6
|5
|6 - 12
|9
|25.
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|26.
|13
|2
|3
|8
|9 - 24
|9
|27.
|14
|2
|3
|9
|8 - 16
|9
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10