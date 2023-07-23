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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 26.
Атлетико Тукуман
1:0
Первый тайм: 37'
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
19' Пенальти
Marcelo Estigarribia2
22' Желтая карточка
Braian Guille

Ход матча

19'
Marcelo Estigarribia2
1:0
22'
Braian Guille
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
2.60
3.75
9.50
Все Коэффициенты
1
Tomas
Marchiori
3
Marcelo
Ortiz
2
Bruno
Felix
Bianchi
20
Nicolas
Romero
39
Matias
Orihuela
24
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
5
Adrian
Sanchez
17
Braian
Guille
37
Mateo
Agustin
Coronel
19
Marcelo
Estigarribia2
33
Рей
Родриго
4
Javier
Ostachuk
2
Joaquin
Laso
13
Christian
Baez
79
Ayrton
Costa
30
Mateo
Barcia
28
Sergio
Ortiz
23
Марконе
Иван
14
Martin
Sarrafiore
29
Braian
Martinez
9
Каутеруссио
Мартин
Атлетико Тукуман
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Индепендьенте Авельянеда

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
0:1
К
0:1
ЛП
2:0
ЛП
0:1
КС
1:1
КС
1:0
С
0:1
С
4:2
С
0:2
К
1:2
КС
2:0
КС
1:0
ТМК
0:0
П
0:2
ПБ
1:3
ПБ
2:1
ПА
3:1
ПА
2:4

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1.11

Среднее время на гол

101
81

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.11
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

81
73

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 7 (1) 0.27
Marcelo Estigarribia2 6 (1) 0.23
Joaquin Pereyra1 1 0.04
Ramiro Ruiz 1 0.04
Cristian Menendez 1 (1) 0.04
Adrian Sanchez 1 0.04
Matias Orihuela 1 0.04
Marcelo Ortiz 1 0.04
Marcelo Gonzalez V 1 0.04
Bautista Kociubinski 1 0.04
Nicolas Romero 1 0.04
Guillermo Acosta 0 0
Bruno Felix Bianchi 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 11 (6) 0.42
Matias Gimenez Rojas 4 (1) 0.15
Braian Martinez 2 0.08
Mateo Barcia 1 0.04
Ayrton Costa 1 0.04
Sergio Ortiz 1 0.04
Javier Vallejo 1 0.04
Martin Sarrafiore 0 0
Luciano Gomez 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 6 1
Joaquin Pereyra1 6 1
Nicolas Romero 7 0
Bruno Felix Bianchi 4 0
Ди Франко Франсиско 4 0
Renzo Tesuri 4 0
Adrian Sanchez 4 0
Marcelo Estigarribia2 4 0
Matias Orihuela 3 0
Marcelo Ortiz 3 0
Bautista Kociubinski 3 0
Braian Guille 2 0
Mateo Agustin Coronel 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Ramiro Ruiz 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 0 1
Francisco Flores 1 0
Cristian Menendez 1 0
Охеда Луис 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Marcelo Gonzalez V 1 0
Tomas Marchiori 1 0
Moises Brandan 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 9 0
Mateo Barcia 5 1
Joaquin Laso 4 1
Элисальде Эдгар 4 1
Sergio Barreto 4 1
Sergio Ortiz 5 0
Martin Sarrafiore 5 0
Марконе Иван 3 1
Перес Дамиан 3 1
Javier Vallejo 3 1
Luciano Gomez 3 0
Matias Gimenez Rojas 3 0
Javier Ostachuk 1 1
Christian Baez 2 0
Лопес Кевин 2 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Braian Martinez 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Ricardo Zielinski 1 0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

8
8
Атлетико Тукуман
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Индепендьенте Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

6
13
Атлетико Тукуман
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (13)
40% (10)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
52% (13)
40% (10)
Индепендьенте Авельянеда
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

14
21

Голы по времени матча

Забито

14
9
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 19
2
14%
3
33%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
5
38%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
0
0%
4
27%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
4
50%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

14
15
11 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
3
20%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
6
43%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Забито

22
24
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
2
9%
7
29%
29%
1-15
5
23%
2
8%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
4
18%
4
17%
76-90

Пропущено

27
28
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
3
11%
4
14%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
7
26%
5
18%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
5
19%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0
Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Рио-Куарто 1:3 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо Альмагро 1:3 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0
Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 52%
0
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%

Тоталы голов в матче

Атлетико Тукуман
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
6
1
12
1.5
1
12
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
17
8
4
21
1.5
6
19
1
24
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 25 18 3 4 45 - 16 57
2.
Тальерес Кордоба
 25 14 6 5 39 - 20 48
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Ланус
 25 11 9 5 35 - 25 42
5.
Эстудиантес Ла Плата
 26 11 9 6 32 - 22 42
6.
Дефенса и Хустисия
 25 11 8 6 33 - 21 41
7.
Росарио Сентраль
 25 10 10 5 33 - 26 40
8.
Архентинос Хуниорс
 26 11 7 8 29 - 19 40
9.
Бока Хуниорс
 25 11 5 9 29 - 23 38
10.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
11.
Бельграно
 26 10 5 11 20 - 26 35
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 25 8 10 7 22 - 21 34
13.
Барракас Сентраль
 25 8 10 7 25 - 28 34
14.
Атлетико Тукуман
 1:0 26 8 10 8 23 - 27 34
15.
Расинг Авельянеда
 25 8 9 8 32 - 32 33
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Сармьенто
 25 7 8 10 23 - 23 29
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 8 10 19 - 25 29
19.
Институто Кордоба
 25 7 8 10 20 - 30 29
20.
Тигре
 25 7 7 11 22 - 28 28
21.
Химнасия Ла-Плата
 25 7 7 11 21 - 35 28
22.
Индепендьенте Авельянеда
 0:1 26 6 10 10 23 - 30 28
23.
Банфилд
 25 6 8 11 19 - 32 26
24.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
25.
Унион Санта-Фе
 25 5 11 9 17 - 25 26
26.
Колон
 25 4 13 8 19 - 28 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 25 5 3 17 16 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
6.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
7.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 10 24
8.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
9.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 6 5 1 12 - 4 23
11.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
12.
Атлетико Тукуман
 1:0 13 6 4 3 15 - 13 22
13.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
14.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
15.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
16.
Расинг Авельянеда
 13 5 5 3 17 - 16 20
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 0:1 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
8.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
10.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
11.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
12.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
13.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
14.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
15.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
16.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
17.
Атлетико Тукуман
 1:0 13 2 6 5 8 - 14 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 0:1 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
22.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
23.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
24.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
25.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
26.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
2.60
3.75
9.50
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Где смотреть матч Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда онлайн

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