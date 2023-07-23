Тур: 26.
1:0
Конец матча
0'
1:0
19' ПенальтиMarcelo Estigarribia2
22' Желтая карточкаBraian Guille
41' Желтая карточкаNicolas Romero
45' Желтая карточкаAyrton Costa
63' Желтая карточкаMarcelo Ortiz
68' Желтая карточкаRamiro Ruiz
70' Желтая карточкаSergio Ortiz
73' Желтая карточкаJoaquin Laso
86' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
90' Вторая желтая карточкаBruno Felix Bianchi
90' Желтая карточкаОхеда Луис
90' Желтая карточкаMatias Gimenez Rojas
90'+12
Ход матча
19'
22'
41'
45'
63'
68'
70'
73'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Renzo
Tesuri
33
Рей
Родриго
79
Ayrton
Costa
30
Mateo
Barcia
28
Sergio
Ortiz
23
Марконе
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
-
30 Mateo BarciaПолузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Индепендьенте Авельянеда
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.89
1.11
Среднее время на гол
101
81
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.11
1.22
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
81
73
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Agustin Coronel
|7 (1)
|0.27
|Marcelo Estigarribia2
|6 (1)
|0.23
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.04
|Ramiro Ruiz
|1
|0.04
|Cristian Menendez
|1 (1)
|0.04
|Adrian Sanchez
|1
|0.04
|Matias Orihuela
|1
|0.04
|Marcelo Ortiz
|1
|0.04
|Marcelo Gonzalez V
|1
|0.04
|Bautista Kociubinski
|1
|0.04
|Nicolas Romero
|1
|0.04
|Guillermo Acosta
|0
|0
|Bruno Felix Bianchi
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|11 (6)
|0.42
|Matias Gimenez Rojas
|4 (1)
|0.15
|Braian Martinez
|2
|0.08
|Mateo Barcia
|1
|0.04
|Ayrton Costa
|1
|0.04
|Sergio Ortiz
|1
|0.04
|Javier Vallejo
|1
|0.04
|Martin Sarrafiore
|0
|0
|Luciano Gomez
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Romero
|8
|0
|Guillermo Acosta
|6
|1
|Joaquin Pereyra1
|6
|1
|Bruno Felix Bianchi
|5
|1
|Ди Франко Франсиско
|4
|0
|Marcelo Ortiz
|4
|0
|Renzo Tesuri
|4
|0
|Adrian Sanchez
|4
|0
|Marcelo Estigarribia2
|4
|0
|Matias Orihuela
|3
|0
|Braian Guille
|3
|0
|Ramiro Ruiz
|3
|0
|Bautista Kociubinski
|3
|0
|Охеда Луис
|2
|0
|Mateo Agustin Coronel
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|0
|1
|Francisco Flores
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Marcelo Gonzalez V
|1
|0
|Tomas Marchiori
|1
|0
|Moises Brandan
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|10
|0
|Joaquin Laso
|5
|1
|Mateo Barcia
|5
|1
|Sergio Ortiz
|6
|0
|Элисальде Эдгар
|4
|1
|Sergio Barreto
|4
|1
|Martin Sarrafiore
|5
|0
|Марконе Иван
|3
|1
|Перес Дамиан
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Matias Gimenez Rojas
|4
|0
|Luciano Gomez
|3
|0
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Christian Baez
|2
|0
|Лопес Кевин
|2
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Braian Martinez
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
|Ricardo Zielinski
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
8
8
Атлетико Тукуман
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Индепендьенте Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
6
13
Атлетико Тукуман
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (13)
40% (10)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
52% (13)
40% (10)
Индепендьенте Авельянеда
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
14
21
Голы по времени матча
Забито
14
9
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 19
2
14%
3
33%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
5
38%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
0
0%
4
27%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
4
50%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
14
15
11 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
3
20%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
6
43%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
2
14%
4
27%
76-90
Забито
22
24
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
2
9%
7
29%
29%
1-15
5
23%
2
8%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
4
18%
4
17%
76-90
Пропущено
27
28
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
3
11%
4
14%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
7
26%
5
18%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
5
19%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0
Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Рио-Куарто 1:3 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо Альмагро 1:3 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0
Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 52%
0
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
Тоталы голов в матче
Атлетико Тукуман
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
39
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
76
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
178
421
619
124
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10