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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 26.
Атлетико Тукуман
1:0
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
19' Пенальти
Marcelo Estigarribia2
22' Желтая карточка
Braian Guille
41' Желтая карточка
Nicolas Romero
45' Желтая карточка
Ayrton Costa
63' Желтая карточка
Marcelo Ortiz
68' Желтая карточка
Ramiro Ruiz
70' Желтая карточка
Sergio Ortiz
73' Желтая карточка
Joaquin Laso
86' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
90' Вторая желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Охеда Луис
90' Желтая карточка
Matias Gimenez Rojas
90'+12
1
Tomas
Marchiori
3
Marcelo
Ortiz
2
Bruno
Felix
Bianchi
20
Nicolas
Romero
39
Matias
Orihuela
24
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
5
Adrian
Sanchez
17
Braian
Guille
37
Mateo
Agustin
Coronel
19
Marcelo
Estigarribia2
33
Рей
Родриго
4
Javier
Ostachuk
2
Joaquin
Laso
13
Christian
Baez
79
Ayrton
Costa
30
Mateo
Barcia
28
Sergio
Ortiz
23
Марконе
Иван
14
Martin
Sarrafiore
29
Braian
Martinez
9
Каутеруссио
Мартин
Атлетико Тукуман
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Индепендьенте Авельянеда

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
0:1
К
0:1
ЛП
2:0
ЛП
0:1
КС
1:1
КС
1:0
С
0:1
С
4:2
С
0:2
К
1:2
КС
2:0
КС
1:0
ТМК
0:0
П
0:2
ПБ
1:3
ПБ
2:1
ПА
3:1
ПА
2:4

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1.11

Среднее время на гол

101
81

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.11
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

81
73

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 7 (1) 0.27
Marcelo Estigarribia2 6 (1) 0.23
Joaquin Pereyra1 1 0.04
Ramiro Ruiz 1 0.04
Cristian Menendez 1 (1) 0.04
Adrian Sanchez 1 0.04
Matias Orihuela 1 0.04
Marcelo Ortiz 1 0.04
Marcelo Gonzalez V 1 0.04
Bautista Kociubinski 1 0.04
Nicolas Romero 1 0.04
Guillermo Acosta 0 0
Bruno Felix Bianchi 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 11 (6) 0.42
Matias Gimenez Rojas 4 (1) 0.15
Braian Martinez 2 0.08
Mateo Barcia 1 0.04
Ayrton Costa 1 0.04
Sergio Ortiz 1 0.04
Javier Vallejo 1 0.04
Martin Sarrafiore 0 0
Luciano Gomez 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Romero 8 0
Guillermo Acosta 6 1
Joaquin Pereyra1 6 1
Bruno Felix Bianchi 5 1
Ди Франко Франсиско 4 0
Marcelo Ortiz 4 0
Renzo Tesuri 4 0
Adrian Sanchez 4 0
Marcelo Estigarribia2 4 0
Matias Orihuela 3 0
Braian Guille 3 0
Ramiro Ruiz 3 0
Bautista Kociubinski 3 0
Охеда Луис 2 0
Mateo Agustin Coronel 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 0 1
Francisco Flores 1 0
Cristian Menendez 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Marcelo Gonzalez V 1 0
Tomas Marchiori 1 0
Moises Brandan 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 10 0
Joaquin Laso 5 1
Mateo Barcia 5 1
Sergio Ortiz 6 0
Элисальде Эдгар 4 1
Sergio Barreto 4 1
Martin Sarrafiore 5 0
Марконе Иван 3 1
Перес Дамиан 3 1
Javier Vallejo 3 1
Matias Gimenez Rojas 4 0
Luciano Gomez 3 0
Javier Ostachuk 1 1
Christian Baez 2 0
Лопес Кевин 2 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Braian Martinez 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Ricardo Zielinski 1 0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

8
8
Атлетико Тукуман
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Индепендьенте Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

6
13
Атлетико Тукуман
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (13)
40% (10)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
52% (13)
40% (10)
Индепендьенте Авельянеда
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

14
21

Голы по времени матча

Забито

14
9
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 19
2
14%
3
33%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
5
38%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
0
0%
4
27%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
4
50%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

14
15
11 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
3
20%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
6
43%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Забито

22
24
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
2
9%
7
29%
29%
1-15
5
23%
2
8%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
4
18%
4
17%
76-90

Пропущено

27
28
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
3
11%
4
14%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
7
26%
5
18%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
5
19%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0
Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Рио-Куарто 1:3 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо Альмагро 1:3 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0
Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 52%
0
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%

Тоталы голов в матче

Атлетико Тукуман
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
6
1
12
1.5
1
12
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
17
8
4
21
1.5
6
19
1
24
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 25 18 3 4 45 - 16 57
2.
Тальерес Кордоба
 25 14 6 5 39 - 20 48
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Ланус
 25 11 9 5 35 - 25 42
5.
Эстудиантес Ла Плата
 26 11 9 6 32 - 22 42
6.
Дефенса и Хустисия
 25 11 8 6 33 - 21 41
7.
Росарио Сентраль
 25 10 10 5 33 - 26 40
8.
Архентинос Хуниорс
 26 11 7 8 29 - 19 40
9.
Бока Хуниорс
 25 11 5 9 29 - 23 38
10.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
11.
Бельграно
 26 10 5 11 20 - 26 35
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 25 8 10 7 22 - 21 34
13.
Барракас Сентраль
 25 8 10 7 25 - 28 34
14.
Атлетико Тукуман
 26 8 10 8 23 - 27 34
15.
Расинг Авельянеда
 25 8 9 8 32 - 32 33
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Сармьенто
 25 7 8 10 23 - 23 29
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 8 10 19 - 25 29
19.
Институто Кордоба
 25 7 8 10 20 - 30 29
20.
Тигре
 25 7 7 11 22 - 28 28
21.
Химнасия Ла-Плата
 25 7 7 11 21 - 35 28
22.
Индепендьенте Авельянеда
 26 6 10 10 23 - 30 28
23.
Банфилд
 25 6 8 11 19 - 32 26
24.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
25.
Унион Санта-Фе
 25 5 11 9 17 - 25 26
26.
Колон
 25 4 13 8 19 - 28 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 25 5 3 17 16 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
6.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
7.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 10 24
8.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
9.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 6 5 1 12 - 4 23
11.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 18 - 11 23
12.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
13.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
14.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
15.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
16.
Расинг Авельянеда
 13 5 5 3 17 - 16 20
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
8.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
10.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
11.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
12.
Сармьенто
 13 3 4 6 7 - 10 13
13.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
14.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
15.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
16.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
17.
Атлетико Тукуман
 13 2 6 5 8 - 14 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
22.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
23.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
24.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
25.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
26.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Весь список
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