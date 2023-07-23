Тур: 26.
2:0
Второй тайм: 68'
Ход матча
11'
55'
2:0
66'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Gaston
Togni
17
Jean
Rosso
33
Gabriel
Diaz
16
Мелано
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Gaston TogniНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 Tomas Ortiz
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Jean RossoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Gabriel DiazПолузащитник
-
16 Мелано ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
-
12 Thyago Ayala
-
28 Joaquin Gho
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Сармьенто
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.29
Среднее время на гол
38
70
Всего голов
14
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
2.1
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
42
75
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|12 (3)
|0.46
|Gaston Togni
|4
|0.15
|Солари Сантьяго
|4
|0.15
|Juan Bautista Miritello
|3 (1)
|0.12
|David Barbona
|2
|0.08
|Кардона Томас
|2
|0.08
|Facundo Gutierrez
|1
|0.04
|Dario Caceres
|1
|0.04
|Gabriel Alanis
|1
|0.04
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.04
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.04
|Nazareno Colombo
|1
|0.04
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|6 (2)
|0.23
|Мелано Лукас
|4
|0.15
|Javier Fabian Toledo
|4 (1)
|0.15
|Лисандро Лопес III
|3
|0.12
|Sergio Quiroga
|2
|0.08
|Manuel Monaco
|2 (1)
|0.08
|Gabriel Diaz
|1
|0.04
|Gonzalo Bettini
|1
|0.04
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гарсия Мануэль
|0
|0
|Jean Rosso
|0
|0
|Emanuel Hernandez
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|10
|0
|Facundo Gutierrez
|4
|2
|Agustin Sant'Anna
|7
|0
|Сото Алексис
|5
|1
|Nazareno Colombo
|6
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|4
|1
|Nicolas Fernandez I
|4
|0
|Малатини Хулиан
|4
|0
|Солари Сантьяго
|3
|0
|David Barbona
|3
|0
|Angel Benitez
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Кастеллани Гонсало
|1
|1
|Rodrigo Bogarin
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
|Facundo Schamine
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|8
|0
|Лисандро Лопес III
|7
|0
|Гарсия Мануэль
|5
|1
|Javier Fabian Toledo
|6
|0
|Инсаурральде Хуан
|4
|1
|Мартинес Фернардо
|5
|0
|Gonzalo Bettini
|4
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|1
|Sergio Quiroga
|3
|0
|Ayrton Cougo
|3
|0
|Franco Quinteros
|3
|0
|Sebastian Meza
|3
|0
|Manuel Monaco
|3
|0
|Мелано Лукас
|2
|0
|Капроф Хуан
|2
|0
|Emanuel Hernandez
|2
|0
|Israel Damonte
|0
|1
|Guido Mainero
|0
|1
|Донатти Алехандро
|1
|0
|Franco Sbutoni
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сармьенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
2
Дефенса и Хустисия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сармьенто
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
13
13
Дефенса и Хустисия
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Сармьенто
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
20
15
Голы по времени матча
Забито
17
7
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 20
1
6%
1
14%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
6
35%
1
14%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
3
18%
2
29%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
1
10%
76-90
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
3
20%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
6
40%
2
13%
61-75
3
20%
6
38%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
10%
5
38%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
3
23%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
32
23
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 13
4
13%
3
13%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
7
22%
3
13%
31-45
5
16%
3
13%
46-60
7
22%
3
13%
61-75
6
19%
8
35%
76-90
Пропущено
22
23
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
5
23%
5
22%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
5
23%
6
26%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
18%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2
Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0
Сармьенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Атлетико Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0
Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Чако Фор Эвер 0:0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Сармьенто
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
4:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
0
13 раз 52%
1
6 раз 24%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
75
58
48
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
58
66
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
1213
1114
619
223
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|3
|4
|45 - 16
|57
|2.
|25
|14
|6
|5
|39 - 20
|48
|3.
|26
|12
|10
|4
|23 - 11
|46
|4.
|2:0
|26
|12
|8
|6
|35 - 21
|44
|5.
|25
|11
|9
|5
|35 - 25
|42
|6.
|26
|11
|9
|6
|32 - 22
|42
|7.
|25
|10
|10
|5
|33 - 26
|40
|8.
|26
|11
|7
|8
|29 - 19
|40
|9.
|25
|11
|5
|9
|29 - 23
|38
|10.
|25
|10
|8
|7
|33 - 28
|38
|11.
|26
|10
|5
|11
|20 - 26
|35
|12.
|25
|8
|10
|7
|22 - 21
|34
|13.
|25
|8
|10
|7
|25 - 28
|34
|14.
|26
|8
|10
|8
|23 - 27
|34
|15.
|25
|8
|9
|8
|32 - 32
|33
|16.
|26
|9
|6
|11
|25 - 28
|33
|17.
|25
|7
|8
|10
|19 - 25
|29
|18.
|25
|7
|8
|10
|20 - 30
|29
|19.
|0:2
|26
|7
|8
|11
|23 - 25
|29
|20.
|25
|7
|7
|11
|22 - 28
|28
|21.
|25
|7
|7
|11
|21 - 35
|28
|22.
|26
|6
|10
|10
|23 - 30
|28
|23.
|25
|6
|8
|11
|19 - 32
|26
|24.
|25
|5
|11
|9
|24 - 26
|26
|25.
|25
|5
|11
|9
|17 - 25
|26
|26.
|25
|4
|13
|8
|19 - 28
|25
|27.
|26
|5
|7
|14
|17 - 29
|22
|28.
|25
|5
|3
|17
|16 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|24 - 6
|33
|2.
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|3.
|14
|8
|5
|1
|12 - 2
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|6.
|2:0
|14
|7
|5
|2
|20 - 11
|26
|7.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|8.
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|9.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|10.
|13
|7
|3
|3
|16 - 8
|24
|11.
|12
|6
|5
|1
|12 - 4
|23
|12.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|13.
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|14.
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|15.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|16.
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|17.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|18.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|19.
|13
|5
|2
|6
|9 - 9
|17
|20.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|21.
|13
|3
|8
|2
|16 - 11
|17
|22.
|0:2
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|25.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|27.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 10
|24
|3.
|2:0
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|6.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|8 - 18
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|14.
|0:2
|14
|3
|4
|7
|7 - 12
|13
|15.
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|16.
|13
|2
|6
|5
|7 - 13
|12
|17.
|13
|2
|6
|5
|8 - 14
|12
|18.
|14
|2
|6
|6
|8 - 15
|12
|19.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|20.
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|21.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|22.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|23.
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|24.
|12
|1
|6
|5
|6 - 12
|9
|25.
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|26.
|13
|2
|3
|8
|9 - 24
|9
|27.
|14
|2
|3
|9
|8 - 16
|9
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 7
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|10