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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 26.
Дефенса и Хустисия
2:0
Второй тайм: 68'
Сармьенто
0'
1:0
11' Гол
Nicolas Tripicchio
2:0
55' Гол
David Barbona
66' Желтая карточка
Emiliano Mendez
23
Болонья
Энрике
2
Малатини
Хулиан
4
Nicolas
Tripicchio
25
Кардона
Томас
26
Dario
Caceres
8
Julian
Alejo
Lopez
5
Facundo
Gutierrez
27
Солари
Сантьяго
19
David
Barbona
29
Nicolas
Fernandez
I
11
Gaston
Togni
1
Девекки
Хосе
31
Harrinson
Mancilla
2
Инсаурральде
Хуан
6
Franco
Sbutoni
25
Gonzalo
Bettini
17
Jean
Rosso
29
Гарсия
Мануэль
30
Manuel
Monaco
33
Gabriel
Diaz
16
Мелано
Лукас
7
Лисандро
Лопес
III
Дефенса и Хустисия
4-3-3
Сармьенто
3-5-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Сармьенто

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
2:1
ЛП
4:2
ЛП
3:1
П
1:0
П
2:1
ПБ
2:0
ПБ
2:4
ПБ
2:2
ПБ
1:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

2.33
1.29

Среднее время на гол

38
70

Всего голов

14
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

2.1
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

42
75

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 12 (3) 0.46
Gaston Togni 4 0.15
Солари Сантьяго 4 0.15
Juan Bautista Miritello 3 (1) 0.12
David Barbona 2 0.08
Кардона Томас 2 0.08
Facundo Gutierrez 1 0.04
Dario Caceres 1 0.04
Gabriel Alanis 1 0.04
Nicolas Tripicchio 1 0.04
Rodrigo Bogarin 1 0.04
Nazareno Colombo 1 0.04
Agustin Sant'Anna 0 0
Сото Алексис 0 0
Lautaro Tomas Escalante 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 (2) 0.23
Мелано Лукас 4 0.15
Javier Fabian Toledo 4 (1) 0.15
Лисандро Лопес III 3 0.12
Sergio Quiroga 2 0.08
Manuel Monaco 2 (1) 0.08
Gabriel Diaz 1 0.04
Gonzalo Bettini 1 0.04
Мартинес Фернардо 0 0
Гарсия Мануэль 0 0
Jean Rosso 0 0
Emanuel Hernandez 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 10 0
Facundo Gutierrez 4 2
Agustin Sant'Anna 7 0
Сото Алексис 5 1
Nazareno Colombo 6 0
Lautaro Tomas Escalante 4 1
Nicolas Fernandez I 4 0
Малатини Хулиан 4 0
Солари Сантьяго 3 0
David Barbona 3 0
Angel Benitez 3 0
Julian Alejo Lopez 3 0
Кастеллани Гонсало 1 1
Rodrigo Bogarin 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Минго Сантьяго Рамос 0 1
Gabriel Alanis 1 0
Dario Caceres 1 0
Edwin Mosquera 1 0
Facundo Schamine 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 8 0
Лисандро Лопес III 7 0
Гарсия Мануэль 5 1
Javier Fabian Toledo 6 0
Инсаурральде Хуан 4 1
Мартинес Фернардо 5 0
Gonzalo Bettini 4 0
Harrinson Mancilla 2 1
Sergio Quiroga 3 0
Ayrton Cougo 3 0
Franco Quinteros 3 0
Sebastian Meza 3 0
Manuel Monaco 3 0
Мелано Лукас 2 0
Капроф Хуан 2 0
Emanuel Hernandez 2 0
Israel Damonte 0 1
Guido Mainero 0 1
Донатти Алехандро 1 0
Franco Sbutoni 1 0
Luciano Gondou 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сармьенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
2
Дефенса и Хустисия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сармьенто
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

13
13
Дефенса и Хустисия
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Сармьенто
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

20
15

Голы по времени матча

Забито

17
7
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 20
1
6%
1
14%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
6
35%
1
14%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
3
18%
2
29%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
1
10%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
3
20%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
6
40%
2
13%
61-75
3
20%
6
38%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
10%
5
38%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
3
23%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

32
23
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 13
4
13%
3
13%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
7
22%
3
13%
31-45
5
16%
3
13%
46-60
7
22%
3
13%
61-75
6
19%
8
35%
76-90

Пропущено

22
23
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
5
23%
5
22%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
5
23%
6
26%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
18%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2
Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0
Сармьенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Атлетико Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0
Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Чако Фор Эвер 0:0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Сармьенто

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
4:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
0
13 раз 52%
1
6 раз 24%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
5
5
8
1.5
4
8
1
12
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
8
6
6
1.5
2
11
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
12
13
11
14
1.5
6
19
2
23
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 25 18 3 4 45 - 16 57
2.
Тальерес Кордоба
 25 14 6 5 39 - 20 48
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Дефенса и Хустисия
 2:0 26 12 8 6 35 - 21 44
5.
Ланус
 25 11 9 5 35 - 25 42
6.
Эстудиантес Ла Плата
 26 11 9 6 32 - 22 42
7.
Росарио Сентраль
 25 10 10 5 33 - 26 40
8.
Архентинос Хуниорс
 26 11 7 8 29 - 19 40
9.
Бока Хуниорс
 25 11 5 9 29 - 23 38
10.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
11.
Бельграно
 26 10 5 11 20 - 26 35
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 25 8 10 7 22 - 21 34
13.
Барракас Сентраль
 25 8 10 7 25 - 28 34
14.
Атлетико Тукуман
 26 8 10 8 23 - 27 34
15.
Расинг Авельянеда
 25 8 9 8 32 - 32 33
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 8 10 19 - 25 29
18.
Институто Кордоба
 25 7 8 10 20 - 30 29
19.
Сармьенто
 0:2 26 7 8 11 23 - 25 29
20.
Тигре
 25 7 7 11 22 - 28 28
21.
Химнасия Ла-Плата
 25 7 7 11 21 - 35 28
22.
Индепендьенте Авельянеда
 26 6 10 10 23 - 30 28
23.
Банфилд
 25 6 8 11 19 - 32 26
24.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
25.
Унион Санта-Фе
 25 5 11 9 17 - 25 26
26.
Колон
 25 4 13 8 19 - 28 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 25 5 3 17 16 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 13 9 4 0 24 - 8 31
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
6.
Дефенса и Хустисия
 2:0 14 7 5 2 20 - 11 26
7.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
8.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 10 24
9.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
10.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 6 5 1 12 - 4 23
12.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
13.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
14.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
15.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
16.
Расинг Авельянеда
 13 5 5 3 17 - 16 20
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 0:2 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Ривер Плейт
 13 7 3 3 21 - 10 24
3.
Дефенса и Хустисия
 2:0 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
8.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
10.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
11.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
12.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
13.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
14.
Сармьенто
 0:2 14 3 4 7 7 - 12 13
15.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
16.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
17.
Атлетико Тукуман
 13 2 6 5 8 - 14 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
22.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
23.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
24.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
25.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
26.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Ланус Лема Кристиан 2 7
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 11'
    Гастон Тоньи сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Николас Трипичио бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Сармьенто
1.81
6.70
43.00
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Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 2:0 Сармьенто онлайн

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