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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 26.
Росарио Сентраль
1:0
Первый тайм: 43'
Ривер Плейт
0'
1' Желтая карточка
Маммана Эмануэль
1:0
20' Гол
Велиз Алехо
40' Желтая карточка
Эррера Марсело II

Ход матча

1'
 
Маммана Эмануэль
20'
Велиз Алехо
(Кампас Хаминтон)
1:0
40'
 
Эррера Марсело II
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Ривер Плейт
2.95
3.80
6.70
Все Коэффициенты
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
6
Комар
Хуан
16
Alan
Rodriguez2
5
Francis
Mac
Allister
8
Alejo
Toledo
22
Laurtaro
Giaccone
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
9
Велиз
Алехо
33
Центурион
Эзекиль
15
Эррера
Марсело
II
2
Рохас
Роберт
23
Маммана
Эмануэль
30
Гомес
Элиас
22
Краневиттер
Матиас
31
Симон
Сантьяго
8
Палавесино
Агустин
26
Парадела
Хосе
36
Солари
Пабло
25
Рондон
Саломон
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Ривер Плейт

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

24 матча

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
2:2
ЛП
3:0
КДМЗ3
0:2
КДМЗ3
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
П
0:0
К
4:3
П
3:3
КА
0:2
П
2:0
КА
0:0
П
2:0
П
1:1
П
1:0
ПБ
0:0
НБ
1:1
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
2:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Среднее время на гол

67
62

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.33
0.96

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

67
93

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велиз Алехо 10 (1) 0.38
Victor Malcorra 5 (2) 0.19
Laurtaro Giaccone 4 0.15
Кампас Хаминтон 3 0.12
Jhonatan Candia 2 0.08
Damian Alberto Martinez 2 0.08
Carlos Quintana 2 (1) 0.08
Alan Rodriguez2 1 0.04
Francis Mac Allister 1 0.04
Комар Хуан 1 0.04
Tomas O'Connor 1 0.04
Инфантино Джино 1 0.04
Fabricio Oviedo 1 0.04
Facundo Mallo 0 0
Kevin Ortiz 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельтран Лукас 11 (3) 0.42
Фернандес Игнасио 5 0.19
Барко Эсекьель 5 (4) 0.19
Борха Мигель 5 (2) 0.19
Де ла Крус Николас 4 0.15
Солари Пабло 3 0.12
Рондон Саломон 3 (1) 0.12
Суарес Матиас 2 0.08
Парадела Хосе 2 0.08
Пирес Леандро 1 0.04
Альендро Родриго 1 0.04
Палавесино Агустин 1 0.04
Рохас Роберт 1 0.04
Каско Милтон 0 0
Перес Энцо 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0
Эррера Марсело II 0 0
Claudio Jeremias Echeverri 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 11 1
Damian Alberto Martinez 8 1
Facundo Mallo 9 0
Carlos Quintana 5 0
Francis Mac Allister 5 0
Кампас Хаминтон 4 0
Броун Хорхе 3 0
Монтойя Вальтер 3 0
Alan Rodriguez2 1 1
Victor Malcorra 2 0
Инфантино Джино 2 0
Luca Martinez Dupuy 2 0
Комар Хуан 1 0
Jhonatan Candia 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Велиз Алехо 1 0
Octavio Bianchi 1 0
Alejo Toledo 1 0
Ismael Cortez 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 7 0
Диас Энцо Эрнан 7 0
Фернандес Игнасио 5 1
Палавесино Агустин 4 1
Солари Пабло 5 0
Парадела Хосе 3 1
Каско Милтон 3 0
Пирес Леандро 3 0
Диас Пауло 3 0
Альендро Родриго 3 0
Борха Мигель 2 0
Барко Эсекьель 2 0
Де ла Крус Николас 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Гомес Элиас 0 1
Центурион Эзекиль 0 1
Майдана Джонатан 1 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Маммана Эмануэль 1 0
Рохас Роберт 1 0
Бельтран Лукас 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Ривер Плейт
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
5
Росарио Сентраль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Ривер Плейт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

7
23
Росарио Сентраль
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (9)
52% (13)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
44% (11)
8% (2)
Ривер Плейт
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
16% (4)
44% (11)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

17
3

Волевые поражения

11
28

Голы по времени матча

Забито

24
20
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
4
17%
3
15%
1-15
7
29%
29%
4
20%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
4
17%
7
35%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Забито

9
24
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 10
19 Не забивали 13
3
33%
4
17%
1-15
1
11%
4
17%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
1
11%
4
17%
61-75
1
11%
5
21%
76-90

Пропущено

18
6
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
17%
2
33%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
5
28%
2
33%
61-75
4
22%
1
17%
76-90

Забито

33
44
17 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 18
7 Не забивали 2
7
21%
7
16%
1-15
8
24%
8
18%
16-30
2
6%
4
9%
31-45
6
18%
6
14%
46-60
5
15%
7
16%
61-75
5
15%
12
27%
76-90

Пропущено

26
17
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
5
19%
3
18%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
5
19%
2
12%
46-60
7
27%
5
29%
29%
61-75
5
19%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0
Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0
Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Ривер Плейт

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
2
7 раз 28%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
3
5 раз 20%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
8
4
3
10
2.5
4
8
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
12
1
3
9
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
24
1
10
15
1.5
14
11
3
22
2.5
6
19
2
23
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:1 26 18 3 5 45 - 17 57
2.
Тальерес Кордоба
 25 14 6 5 39 - 20 48
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Дефенса и Хустисия
 26 12 8 6 36 - 21 44
5.
Росарио Сентраль
 1:0 26 11 10 5 34 - 26 43
6.
Ланус
 25 11 9 5 35 - 25 42
7.
Эстудиантес Ла Плата
 26 11 9 6 32 - 22 42
8.
Архентинос Хуниорс
 26 11 7 8 29 - 19 40
9.
Бока Хуниорс
 25 11 5 9 29 - 23 38
10.
Годой Крус
 25 10 8 7 33 - 28 38
11.
Бельграно
 26 10 5 11 20 - 26 35
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 25 8 10 7 22 - 21 34
13.
Барракас Сентраль
 25 8 10 7 25 - 28 34
14.
Атлетико Тукуман
 26 8 10 8 23 - 27 34
15.
Расинг Авельянеда
 25 8 9 8 32 - 32 33
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 8 10 19 - 25 29
18.
Институто Кордоба
 25 7 8 10 20 - 30 29
19.
Сармьенто
 26 7 8 11 23 - 26 29
20.
Тигре
 25 7 7 11 22 - 28 28
21.
Химнасия Ла-Плата
 25 7 7 11 21 - 35 28
22.
Индепендьенте Авельянеда
 26 6 10 10 23 - 30 28
23.
Банфилд
 25 6 8 11 19 - 32 26
24.
Велес Сарсфилд
 25 5 11 9 24 - 26 26
25.
Унион Санта-Фе
 25 5 11 9 17 - 25 26
26.
Колон
 25 4 13 8 19 - 28 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 25 5 3 17 16 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 1:0 14 10 4 0 25 - 8 34
2.
Ривер Плейт
 0:1 12 11 0 1 24 - 6 33
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
6.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
7.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
8.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 10 24
9.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
10.
Тальерес Кордоба
 13 7 3 3 16 - 8 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 6 5 1 12 - 4 23
12.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
13.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
14.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
15.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
16.
Расинг Авельянеда
 13 5 5 3 17 - 16 20
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
18.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
20.
Банфилд
 13 4 5 4 7 - 11 17
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 8 2 16 - 11 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
2.
Ривер Плейт
 0:1 14 7 3 4 21 - 11 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
8.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
10.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
11.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
12.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
13.
Годой Крус
 13 3 4 6 10 - 17 13
14.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
15.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
16.
Унион Санта-Фе
 13 2 6 5 7 - 13 12
17.
Атлетико Тукуман
 13 2 6 5 8 - 14 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
22.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
23.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
24.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
25.
Росарио Сентраль
 1:0 12 1 6 5 9 - 18 9
26.
Химнасия Ла-Плата
 13 2 3 8 9 - 24 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Ланус Лема Кристиан 2 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Ривер Плейт
2.95
3.80
6.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Росарио Сентраль 1:0 Ривер Плейт онлайн

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