Тур: 26.
3:3
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаМаммана Эмануэль
1:0
20' ГолВелиз Алехо
40' Желтая карточкаЭррера Марсело II
1:1
50' ГолРондон Саломон
52' Желтая карточкаСимон Сантьяго
67' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
68' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
2:1
74' ГолВелиз Алехо
2:2
79' ГолСолари Пабло
3:2
85' ГолLuciano Ferreyra
88' Желтая карточкаКампас Хаминтон
90' Желтая карточкаLuciano Ferreyra
3:3
90' ГолСолари Пабло
90'+9
Ход матча
20'
1:0
50'
1:1
52'
74'
2:1
79'
2:2
85'
88'
90'
90'
3:3
90'
30
Гомес
Элиас
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Сильва КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Росарио Сентраль
Ривер Плейт
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед
24 матча
25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Среднее время на гол
67
62
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.33
0.96
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
67
93
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велиз Алехо
|11 (1)
|0.42
|Victor Malcorra
|5 (2)
|0.19
|Laurtaro Giaccone
|4
|0.15
|Кампас Хаминтон
|3
|0.12
|Jhonatan Candia
|2
|0.08
|Damian Alberto Martinez
|2
|0.08
|Carlos Quintana
|2 (1)
|0.08
|Alan Rodriguez2
|1
|0.04
|Francis Mac Allister
|1
|0.04
|Инфантино Джино
|1
|0.04
|Комар Хуан
|1
|0.04
|Tomas O'Connor
|1
|0.04
|Luciano Ferreyra
|1
|0.04
|Fabricio Oviedo
|1
|0.04
|Facundo Mallo
|0
|0
|Kevin Ortiz
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|0.42
|Солари Пабло
|5
|0.19
|Фернандес Игнасио
|5
|0.19
|Барко Эсекьель
|5 (4)
|0.19
|Борха Мигель
|5 (2)
|0.19
|Де ла Крус Николас
|4
|0.15
|Рондон Саломон
|4 (1)
|0.15
|Суарес Матиас
|2
|0.08
|Парадела Хосе
|2
|0.08
|Пирес Леандро
|1
|0.04
|Альендро Родриго
|1
|0.04
|Палавесино Агустин
|1
|0.04
|Рохас Роберт
|1
|0.04
|Каско Милтон
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
|Claudio Jeremias Echeverri
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|11
|1
|Damian Alberto Martinez
|9
|1
|Facundo Mallo
|9
|0
|Francis Mac Allister
|6
|0
|Carlos Quintana
|5
|0
|Кампас Хаминтон
|5
|0
|Броун Хорхе
|3
|0
|Монтойя Вальтер
|3
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|1
|Victor Malcorra
|2
|0
|Luciano Ferreyra
|2
|0
|Инфантино Джино
|2
|0
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Laurtaro Giaccone
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Octavio Bianchi
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
|Ismael Cortez
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|7
|0
|Диас Энцо Эрнан
|7
|0
|Фернандес Игнасио
|5
|1
|Палавесино Агустин
|4
|1
|Солари Пабло
|5
|0
|Парадела Хосе
|3
|1
|Каско Милтон
|3
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Эррера Марсело II
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Барко Эсекьель
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Гомес Элиас
|0
|1
|Центурион Эзекиль
|0
|1
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Ривер Плейт
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
7
8
Росарио Сентраль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Ривер Плейт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
7
23
Росарио Сентраль
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (10)
50% (13)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
42% (11)
12% (3)
Ривер Плейт
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
15% (4)
42% (11)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
17
3
Волевые поражения
14
31
Голы по времени матча
Забито
27
23
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
4
15%
3
13%
1-15
8
30%
30%
4
17%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
5
19%
9
39%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
3
27%
3
21%
76-90
Забито
9
24
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 14
3
33%
4
17%
1-15
1
11%
4
17%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
1
11%
4
17%
61-75
1
11%
5
21%
76-90
Пропущено
18
6
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
17%
2
33%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
5
28%
2
33%
61-75
4
22%
1
17%
76-90
Забито
36
47
18 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 18
7 Не забивали 2
7
19%
7
15%
1-15
9
25%
8
17%
16-30
2
6%
4
9%
31-45
6
17%
7
15%
46-60
6
17%
7
15%
61-75
6
17%
14
30%
30%
76-90
Пропущено
29
20
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
5
17%
3
15%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
2
7%
3
15%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
7
24%
6
30%
61-75
7
24%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0
Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0
Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Ривер Плейт
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
3
6 раз 23%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
86
84
410
48
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
131
39
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
251
1115
1511
422
719
224
125
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7