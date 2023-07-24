Тур: 26.
0:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаПас Николас
11' Желтая карточкаJose Florentin
72' Желтая карточкаMateo Del Blanco
84' Желтая карточкаМендез Начо
90'+5
Ход матча
5'
11'
72'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Мендез
Начо
10
Walter
Bou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Walter BouНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Abiel Osorio
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Kevin ZenonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
22 Luciano AuedПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Унион Санта-Фе
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Среднее время на гол
77
108
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.58
1.25
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.15
|Walter Bou
|3
|0.12
|Пратто Лукас
|3 (1)
|0.12
|Julian Fernandez
|3
|0.12
|Abiel Osorio
|2
|0.08
|Gianluca Prestianni
|2
|0.08
|Elias Cabrera
|1
|0.04
|Хара Леонардо
|1
|0.04
|Хианетти Лаутаро
|1
|0.04
|Ортега Франсиско
|1
|0.04
|Santiago Castro
|1
|0.04
|Jose Florentin
|1
|0.04
|Lenny Lobato
|0
|0
|Christian Ordonez
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Imanol Machuca
|4
|0.15
|Mauro Luna Diale
|2
|0.08
|Bryan Castrillon
|2
|0.08
|Jerome Domina
|2
|0.08
|Kevin Zenon
|2
|0.08
|Enzo Roldan
|1
|0.04
|Tomas Gonzalez
|1
|0.04
|Luciano Aued
|1
|0.04
|Yeison Gordillo
|1
|0.04
|Пирис Оскар
|1
|0.04
|Federico Vera
|0
|0
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Thiago Vecino
|0
|0
|Daniel Juarez
|0
|0
|Martin Ezequiel Canete
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|7
|1
|Хианетти Лаутаро
|5
|0
|Miguel Brizuela
|4
|0
|Гомес Валентин
|4
|0
|Abiel Osorio
|4
|0
|Gianluca Prestianni
|4
|0
|Дженсон Лукас
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Пратто Лукас
|3
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|3
|0
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Damian Fernandez
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Christian Ordonez
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Julian Fernandez
|1
|0
|Леонардо Буриан
|1
|0
|Roberto Garcia
|1
|0
|Lenny Lobato
|1
|0
|Santiago Castro
|1
|0
|Elias Cabrera
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yeison Gordillo
|8
|1
|Корвалан Клаудио
|8
|0
|Federico Vera
|8
|0
|Franco Calderon
|5
|1
|Mauro Luna Diale
|4
|1
|Imanol Machuca
|4
|1
|Пас Николас
|4
|0
|Luciano Aued
|3
|0
|Enzo Roldan
|3
|0
|Jerome Domina
|3
|0
|Пирис Оскар
|2
|0
|Mateo Del Blanco
|2
|0
|Tomas Gonzalez
|0
|1
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Thiago Vecino
|1
|0
|Francisco Gerometta
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Bryan Castrillon
|1
|0
|Marcos Mosqueira
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Унион Санта-Фе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
9
5
Велес Сарсфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Унион Санта-Фе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
4
9
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Унион Санта-Фе
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
10
Волевые поражения
13
14
Голы по времени матча
Забито
17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
2
29%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
5
29%
29%
1
14%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
4
24%
2
29%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
3
23%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
4
40%
61-75
3
38%
1
10%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
4
27%
4
33%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Забито
25
17
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
4
16%
4
24%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
6
24%
4
24%
46-60
3
12%
5
29%
29%
61-75
7
28%
3
18%
76-90
Пропущено
25
25
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
2
8%
2
8%
1-15
4
16%
6
24%
16-30
5
20%
5
20%
31-45
1
4%
5
20%
46-60
5
20%
2
8%
61-75
8
32%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 4:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0
Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Унион Санта-Фе
Точный счет
0:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%
Точный счет
0:0
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
7 раз 27%
1:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
13 раз 50%
1
10 раз 38%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
66
410
39
311
111
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
77
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
1313
521
323
323
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|18
|4
|4
|48 - 19
|58
|2.
|26
|14
|7
|5
|41 - 22
|49
|3.
|26
|12
|10
|4
|23 - 11
|46
|4.
|26
|12
|8
|6
|36 - 21
|44
|5.
|25
|11
|9
|5
|35 - 25
|42
|6.
|26
|11
|9
|6
|32 - 22
|42
|7.
|26
|10
|11
|5
|36 - 29
|41
|8.
|26
|11
|7
|8
|29 - 19
|40
|9.
|25
|11
|5
|9
|29 - 23
|38
|10.
|0:1
|26
|10
|8
|8
|33 - 29
|38
|11.
|26
|10
|5
|11
|20 - 26
|35
|12.
|25
|8
|10
|7
|22 - 21
|34
|13.
|25
|8
|10
|7
|25 - 28
|34
|14.
|26
|8
|10
|8
|23 - 27
|34
|15.
|25
|8
|9
|8
|32 - 32
|33
|16.
|26
|9
|6
|11
|25 - 28
|33
|17.
|25
|7
|8
|10
|19 - 25
|29
|18.
|25
|7
|8
|10
|20 - 30
|29
|19.
|26
|7
|8
|11
|23 - 26
|29
|20.
|1:0
|26
|7
|8
|11
|20 - 32
|29
|21.
|26
|7
|8
|11
|23 - 37
|29
|22.
|25
|7
|7
|11
|22 - 28
|28
|23.
|26
|6
|10
|10
|23 - 30
|28
|24.
|26
|5
|12
|9
|24 - 26
|27
|25.
|26
|5
|12
|9
|17 - 25
|27
|26.
|25
|4
|13
|8
|19 - 28
|25
|27.
|26
|5
|7
|14
|17 - 29
|22
|28.
|25
|5
|3
|17
|16 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|24 - 6
|33
|2.
|14
|9
|5
|0
|27 - 11
|32
|3.
|14
|8
|5
|1
|12 - 2
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|6.
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|7.
|0:1
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|8.
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|9.
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|10.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|11.
|12
|6
|5
|1
|12 - 4
|23
|12.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|13.
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|14.
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|15.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|16.
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|17.
|1:0
|14
|5
|5
|4
|8 - 11
|20
|18.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|19.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|20.
|14
|3
|9
|2
|16 - 11
|18
|21.
|13
|5
|2
|6
|9 - 9
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|25.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|27.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|6.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|8 - 18
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|7 - 13
|13
|14.
|0:1
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|15.
|14
|2
|7
|5
|7 - 13
|13
|16.
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|17.
|13
|2
|6
|5
|8 - 14
|12
|18.
|14
|2
|6
|6
|8 - 15
|12
|19.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|20.
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|21.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|22.
|14
|2
|4
|8
|11 - 26
|10
|23.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|24.
|1:0
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|25.
|12
|1
|6
|5
|6 - 12
|9
|26.
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|27.
|14
|2
|3
|9
|8 - 16
|9
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7