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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 26.
Велес Сарсфилд
0:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
5' Желтая карточка
Пас Николас
11' Желтая карточка
Jose Florentin
72' Желтая карточка
Mateo Del Blanco
84' Желтая карточка
Мендез Начо
90'+5
22
Леонардо
Буриан
29
Хара
Леонардо
17
Хианетти
Лаутаро
31
Гомес
Валентин
4
Roberto
Garcia
5
Ортега
Франсиско
7
Jose
Florentin
21
Мендез
Начо
42
Gianluca
Prestianni
9
Santiago
Castro
10
Walter
Bou
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
32
Пас
Николас
5
Пирис
Оскар
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
34
Kevin
Zenon
8
Enzo
Roldan
6
Yeison
Gordillo
7
Mauro
Luna
Diale
18
Mariano
Meynier
30
Jerome
Domina
Велес Сарсфилд
5-3-2
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Унион Санта-Фе

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
4:1
С
0:3
С
0:2
С
0:2
П
2:1
П
1:0
П
1:1
П
2:0
ПА
3:3
ПА
0:1

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.58
1.25

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.15
Walter Bou 3 0.12
Пратто Лукас 3 (1) 0.12
Julian Fernandez 3 0.12
Abiel Osorio 2 0.08
Gianluca Prestianni 2 0.08
Elias Cabrera 1 0.04
Хара Леонардо 1 0.04
Хианетти Лаутаро 1 0.04
Ортега Франсиско 1 0.04
Santiago Castro 1 0.04
Jose Florentin 1 0.04
Lenny Lobato 0 0
Christian Ordonez 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Imanol Machuca 4 0.15
Mauro Luna Diale 2 0.08
Bryan Castrillon 2 0.08
Jerome Domina 2 0.08
Kevin Zenon 2 0.08
Enzo Roldan 1 0.04
Tomas Gonzalez 1 0.04
Luciano Aued 1 0.04
Yeison Gordillo 1 0.04
Пирис Оскар 1 0.04
Federico Vera 0 0
Корвалан Клаудио 0 0
Thiago Vecino 0 0
Daniel Juarez 0 0
Martin Ezequiel Canete 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 7 1
Хианетти Лаутаро 5 0
Miguel Brizuela 4 0
Гомес Валентин 4 0
Abiel Osorio 4 0
Gianluca Prestianni 4 0
Дженсон Лукас 2 1
Годин Диего 3 0
Пратто Лукас 3 0
Tomas Ezequiel Guidara 3 0
Ортега Франсиско 1 1
Damian Fernandez 2 0
Мендез Начо 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Christian Ordonez 2 0
Хара Леонардо 1 0
Julian Fernandez 1 0
Леонардо Буриан 1 0
Roberto Garcia 1 0
Lenny Lobato 1 0
Santiago Castro 1 0
Elias Cabrera 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yeison Gordillo 8 1
Корвалан Клаудио 8 0
Federico Vera 8 0
Franco Calderon 5 1
Mauro Luna Diale 4 1
Imanol Machuca 4 1
Пас Николас 4 0
Luciano Aued 3 0
Enzo Roldan 3 0
Jerome Domina 3 0
Пирис Оскар 2 0
Mateo Del Blanco 2 0
Tomas Gonzalez 0 1
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Thiago Vecino 1 0
Francisco Gerometta 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Kevin Zenon 1 0
Bryan Castrillon 1 0
Marcos Mosqueira 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Унион Санта-Фе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

9
5
Велес Сарсфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Унион Санта-Фе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

4
9
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Унион Санта-Фе
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
10

Волевые поражения

13
14

Голы по времени матча

Забито

17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
2
29%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
5
29%
29%
1
14%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
4
24%
2
29%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
3
23%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
4
40%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
4
27%
4
33%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Забито

25
17
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
4
16%
4
24%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
6
24%
4
24%
46-60
3
12%
5
29%
29%
61-75
7
28%
3
18%
76-90

Пропущено

25
25
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
2
8%
2
8%
1-15
4
16%
6
24%
16-30
5
20%
5
20%
31-45
1
4%
5
20%
46-60
5
20%
2
8%
61-75
8
32%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 4:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0
Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Унион Санта-Фе

Точный счет

0:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%

Точный счет

0:0
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
7 раз 27%
1:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
13 раз 50%
1
10 раз 38%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
6
6
4
10
1.5
3
9
3
11
2.5
1
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
7
1
11
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
13
13
5
21
1.5
3
23
3
23
2.5
1
25
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 26 18 4 4 48 - 19 58
2.
Тальерес Кордоба
 26 14 7 5 41 - 22 49
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Дефенса и Хустисия
 26 12 8 6 36 - 21 44
5.
Ланус
 25 11 9 5 35 - 25 42
6.
Эстудиантес Ла Плата
 26 11 9 6 32 - 22 42
7.
Росарио Сентраль
 26 10 11 5 36 - 29 41
8.
Архентинос Хуниорс
 26 11 7 8 29 - 19 40
9.
Бока Хуниорс
 25 11 5 9 29 - 23 38
10.
Годой Крус
 0:1 26 10 8 8 33 - 29 38
11.
Бельграно
 26 10 5 11 20 - 26 35
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 25 8 10 7 22 - 21 34
13.
Барракас Сентраль
 25 8 10 7 25 - 28 34
14.
Атлетико Тукуман
 26 8 10 8 23 - 27 34
15.
Расинг Авельянеда
 25 8 9 8 32 - 32 33
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 8 10 19 - 25 29
18.
Институто Кордоба
 25 7 8 10 20 - 30 29
19.
Сармьенто
 26 7 8 11 23 - 26 29
20.
Банфилд
 1:0 26 7 8 11 20 - 32 29
21.
Химнасия Ла-Плата
 26 7 8 11 23 - 37 29
22.
Тигре
 25 7 7 11 22 - 28 28
23.
Индепендьенте Авельянеда
 26 6 10 10 23 - 30 28
24.
Велес Сарсфилд
 26 5 12 9 24 - 26 27
25.
Унион Санта-Фе
 26 5 12 9 17 - 25 27
26.
Колон
 25 4 13 8 19 - 28 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 25 5 3 17 16 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
6.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
7.
Годой Крус
 0:1 12 7 4 1 23 - 11 25
8.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
9.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 10 24
10.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 6 5 1 12 - 4 23
12.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
13.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
14.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
15.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
16.
Расинг Авельянеда
 13 5 5 3 17 - 16 20
17.
Банфилд
 1:0 14 5 5 4 8 - 11 20
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
19.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
2.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
8.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
10.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
11.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
12.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
13.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
14.
Годой Крус
 0:1 14 3 4 7 10 - 18 13
15.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
16.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
17.
Атлетико Тукуман
 13 2 6 5 8 - 14 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
22.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
23.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
24.
Банфилд
 1:0 12 2 3 7 12 - 21 9
25.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
26.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 11'
    Jose Florentin получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Пас Николас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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