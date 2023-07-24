Тур: 26.
2:1
Второй тайм: 54'
0'
1:0
3' ГолБустос Науэль
2:0
18' ГолБенавидес Гастон Америко
22' Желтая карточкаFelipe Sanchez
2:1
39' ГолErik Ramirez
42' Желтая карточкаВильягра Родриго
Ход матча
3'
18'
22'
39'
42'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
-
41 Tomas Olmos
-
46 Matias Gomez
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik RamirezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
39 Zago Zegarra
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Romero
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Химнасия Ла-Плата
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
2.4
0.75
Среднее время на гол
37
120
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
81
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|14
|0.54
|Бустос Науэль
|7
|0.27
|Гарро Родриго
|4
|0.15
|Валойес Диего
|4 (1)
|0.15
|Ramon Sosa
|4
|0.15
|Пиццини Франсиско
|3
|0.12
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.04
|Каталан Матиас
|1
|0.04
|Jose Romero
|1
|0.04
|Juan Portillo
|1
|0.04
|Франко Алан
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|5 (1)
|0.19
|Alan Lescano
|3
|0.12
|Erik Ramirez
|2
|0.08
|Ivo Mammini
|2
|0.08
|Benjamin Dominguez
|2
|0.08
|Сольдано Франко
|1
|0.04
|Leonardo Morales
|1
|0.04
|Maximiliano Comba
|1
|0.04
|Franco Torres
|1
|0.04
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0.04
|Guillermo Enrique
|1
|0.04
|Leandro Contin
|1
|0.04
|Rodrigo Castillo
|1
|0.04
|Agustin Bolivar
|0
|0
|Муро Томас
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|4
|1
|Вильягра Родриго
|5
|0
|Ортегоса Диего
|5
|0
|Juan Rodriguez2
|5
|0
|Майкл Сантос
|3
|0
|Каталан Матиас
|3
|0
|Валойес Диего
|3
|0
|Бустос Науэль
|3
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|3
|0
|Гарро Родриго
|3
|0
|Мартино Анджело
|1
|1
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Valentin Depietri
|2
|0
|Ramon Sosa
|2
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирамон Игнасио
|8
|1
|Felipe Sanchez
|7
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|6
|0
|Leonardo Morales
|5
|0
|Erik Ramirez
|4
|0
|Alan Lescano
|4
|0
|Guillermo Enrique
|2
|1
|Tomas Durso
|3
|0
|Matias Melluso
|3
|0
|Franco Torres
|1
|1
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Matias Bazzi
|2
|0
|Alexis Steimbach
|2
|0
|Санчес Николас
|1
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Сольдано Франко
|1
|0
|Agustin Bolivar
|1
|0
|Augustin Ramirez
|1
|0
|Bruno Palazzo
|1
|0
|Antonio Napolitano
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Rodrigo Castillo
|1
|0
|Diego Mastrangelo
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Химнасия Ла-Плата
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
4
5
Тальерес Кордоба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Химнасия Ла-Плата
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
22
11
Тальерес Кордоба
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Химнасия Ла-Плата
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
26
16
Голы по времени матча
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
4
24%
2
20%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
5
29%
29%
2
20%
61-75
1
6%
1
10%
76-90
Пропущено
7
23
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
2
29%
3
13%
31-45
2
29%
7
30%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
43%
5
22%
76-90
Забито
23
12
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
7
30%
2
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
6
50%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
3
25%
4
36%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Забито
40
22
17 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 12
19 Забивали первыми 8
4 Не забивали 11
11
28%
4
18%
1-15
5
13%
2
9%
16-30
1
3%
4
18%
31-45
6
15%
3
14%
46-60
9
23%
2
9%
61-75
8
20%
7
32%
76-90
Пропущено
19
34
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
1
5%
1
3%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
6
32%
5
15%
31-45
5
26%
9
26%
46-60
3
16%
6
18%
61-75
4
21%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1
Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2
Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
0:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
2 раза 8%
0
12 раз 48%
1
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
84
58
39
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
58
66
211
48
112
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
1312
1114
520
619
223
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|18
|4
|4
|48 - 19
|58
|2.
|2:1
|26
|15
|6
|5
|41 - 21
|51
|3.
|26
|12
|10
|4
|23 - 11
|46
|4.
|26
|12
|8
|6
|36 - 21
|44
|5.
|25
|11
|9
|5
|35 - 25
|42
|6.
|26
|11
|9
|6
|32 - 22
|42
|7.
|26
|10
|11
|5
|36 - 29
|41
|8.
|26
|11
|7
|8
|29 - 19
|40
|9.
|25
|11
|5
|9
|29 - 23
|38
|10.
|25
|10
|8
|7
|33 - 28
|38
|11.
|26
|10
|5
|11
|20 - 26
|35
|12.
|25
|8
|10
|7
|22 - 21
|34
|13.
|25
|8
|10
|7
|25 - 28
|34
|14.
|26
|8
|10
|8
|23 - 27
|34
|15.
|25
|8
|9
|8
|32 - 32
|33
|16.
|26
|9
|6
|11
|25 - 28
|33
|17.
|25
|7
|8
|10
|19 - 25
|29
|18.
|25
|7
|8
|10
|20 - 30
|29
|19.
|26
|7
|8
|11
|23 - 26
|29
|20.
|25
|7
|7
|11
|22 - 28
|28
|21.
|1:2
|26
|7
|7
|12
|22 - 37
|28
|22.
|26
|6
|10
|10
|23 - 30
|28
|23.
|0:0
|26
|5
|12
|9
|24 - 26
|27
|24.
|0:0
|26
|5
|12
|9
|17 - 25
|27
|25.
|25
|6
|8
|11
|19 - 32
|26
|26.
|25
|4
|13
|8
|19 - 28
|25
|27.
|26
|5
|7
|14
|17 - 29
|22
|28.
|25
|5
|3
|17
|16 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|24 - 6
|33
|2.
|14
|9
|5
|0
|27 - 11
|32
|3.
|14
|8
|5
|1
|12 - 2
|29
|4.
|2:1
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|6.
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|8.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|9.
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|10.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|11.
|12
|6
|5
|1
|12 - 4
|23
|12.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|13.
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|14.
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|15.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|16.
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|17.
|1:2
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|18.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|19.
|0:0
|14
|3
|9
|2
|16 - 11
|18
|20.
|13
|5
|2
|6
|9 - 9
|17
|21.
|13
|4
|5
|4
|7 - 11
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|25.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|26.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|27.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|2.
|2:1
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|6.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|8 - 18
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|10 - 17
|13
|14.
|14
|3
|4
|7
|7 - 13
|13
|15.
|0:0
|14
|2
|7
|5
|7 - 13
|13
|16.
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|17.
|13
|2
|6
|5
|8 - 14
|12
|18.
|14
|2
|6
|6
|8 - 15
|12
|19.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|20.
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|21.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|22.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|23.
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|24.
|12
|1
|6
|5
|6 - 12
|9
|25.
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|26.
|14
|2
|3
|9
|8 - 16
|9
|27.
|1:2
|14
|2
|3
|9
|10 - 26
|9
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7