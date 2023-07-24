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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 26.
Тальерес Кордоба
2:2
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
3' Гол
Бустос Науэль
2:0
18' Гол
Бенавидес Гастон Америко
22' Желтая карточка
Felipe Sanchez
2:1
39' Гол
Erik Ramirez
42' Желтая карточка
Вильягра Родриго
2:2
58' Гол
Erik Ramirez
90' Желтая карточка
Бенавидес Гастон Америко
90' Желтая карточка
Juan Portillo
90'+6
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
6
Juan
Rodriguez2
28
Juan
Portillo
17
Олива
Кристиан
18
Вильягра
Родриго
7
Валойес
Диего
16
Гарро
Родриго
15
Valentin
Depietri
10
Бустос
Науэль
1
Tomas
Durso
28
Bautista
Barros
Schelotto
4
Leonardo
Morales
37
Felipe
Sanchez
18
Коласо
Николас
26
Franco
Torres
5
Мирамон
Игнасио
15
Санчес
Николас
7
Benjamin
Dominguez
11
Erik
Ramirez
30
Rodrigo
Castillo
Тальерес Кордоба
4-3-1-2
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Химнасия Ла-Плата

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
5:2
ЛП
3:0
КДМЭП
2:2
С
2:1
С
0:2
С
2:0
П
0:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2.4
0.75

Среднее время на гол

37
120

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
81

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 14 0.54
Бустос Науэль 7 0.27
Гарро Родриго 4 0.15
Валойес Диего 4 (1) 0.15
Ramon Sosa 4 0.15
Пиццини Франсиско 3 0.12
Бенавидес Гастон Америко 1 0.04
Каталан Матиас 1 0.04
Jose Romero 1 0.04
Juan Portillo 1 0.04
Франко Алан 0 0
Вильягра Родриго 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 5 (1) 0.19
Erik Ramirez 3 0.12
Alan Lescano 3 0.12
Ivo Mammini 2 0.08
Benjamin Dominguez 2 0.08
Сольдано Франко 1 0.04
Leonardo Morales 1 0.04
Maximiliano Comba 1 0.04
Franco Torres 1 0.04
Bautista Barros Schelotto 1 0.04
Guillermo Enrique 1 0.04
Rodrigo Castillo 1 0.04
Leandro Contin 1 0.04
Agustin Bolivar 0 0
Муро Томас 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 5 1
Вильягра Родриго 5 0
Ортегоса Диего 5 0
Juan Rodriguez2 5 0
Бенавидес Гастон Америко 4 0
Майкл Сантос 3 0
Каталан Матиас 3 0
Валойес Диего 3 0
Бустос Науэль 3 0
Гарро Родриго 3 0
Мартино Анджело 1 1
Пиццини Франсиско 2 0
Эррера Гидо 2 0
Паскини Николас 2 0
Франко Алан 2 0
Valentin Depietri 2 0
Ramon Sosa 2 0
Lucas Suarez II 1 0
Олива Кристиан 1 0
Tiago Palacios 1 0
Diego Barrera 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирамон Игнасио 8 1
Felipe Sanchez 7 0
Cristian Alberto Tarragona 6 0
Leonardo Morales 5 0
Erik Ramirez 4 0
Alan Lescano 4 0
Guillermo Enrique 2 1
Tomas Durso 3 0
Matias Melluso 3 0
Franco Torres 1 1
Maximiliano Comba 2 0
Bautista Barros Schelotto 2 0
Matias Bazzi 2 0
Alexis Steimbach 2 0
Санчес Николас 1 0
Коласо Николас 1 0
Сольдано Франко 1 0
Agustin Bolivar 1 0
Augustin Ramirez 1 0
Bruno Palazzo 1 0
Antonio Napolitano 1 0
Leandro Mamut 1 0
Rodrigo Castillo 1 0
Diego Mastrangelo 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Химнасия Ла-Плата
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

6
7
Тальерес Кордоба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Химнасия Ла-Плата
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

22
11
Тальерес Кордоба
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Химнасия Ла-Плата
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

28
18

Голы по времени матча

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
5
26%
2
17%
1-15
4
21%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
5
26%
2
17%
61-75
1
5%
1
8%
76-90

Пропущено

9
25
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
3
33%
3
12%
31-45
3
33%
7
28%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
33%
5
20%
76-90

Забито

23
12
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
7
30%
2
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
6
50%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
3
25%
4
36%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Забито

42
24
19 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 13
20 Забивали первыми 8
4 Не забивали 11
12
29%
4
17%
1-15
6
14%
2
8%
16-30
1
2%
5
21%
31-45
6
14%
4
17%
46-60
9
21%
2
8%
61-75
8
19%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

21
36
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 18
1
5%
2
6%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
7
33%
5
14%
31-45
6
29%
9
25%
46-60
3
14%
6
17%
61-75
4
19%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1
Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2
Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 8%
0
12 раз 46%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
4
6
8
1.5
3
9
2
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
8
6
6
1.5
3
11
4
8
2.5
1
13
2
10
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
14
12
12
14
1.5
6
20
6
20
2.5
2
24
2
24
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 26 18 4 4 48 - 19 58
2.
Тальерес Кордоба
 26 14 7 5 41 - 22 49
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Дефенса и Хустисия
 26 12 8 6 36 - 21 44
5.
Ланус
 25 11 9 5 35 - 25 42
6.
Эстудиантес Ла Плата
 26 11 9 6 32 - 22 42
7.
Росарио Сентраль
 26 10 11 5 36 - 29 41
8.
Архентинос Хуниорс
 26 11 7 8 29 - 19 40
9.
Бока Хуниорс
 25 11 5 9 29 - 23 38
10.
Годой Крус
 0:1 26 10 8 8 33 - 29 38
11.
Бельграно
 26 10 5 11 20 - 26 35
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 25 8 10 7 22 - 21 34
13.
Барракас Сентраль
 25 8 10 7 25 - 28 34
14.
Атлетико Тукуман
 26 8 10 8 23 - 27 34
15.
Расинг Авельянеда
 25 8 9 8 32 - 32 33
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 8 10 19 - 25 29
18.
Институто Кордоба
 25 7 8 10 20 - 30 29
19.
Сармьенто
 26 7 8 11 23 - 26 29
20.
Банфилд
 1:0 26 7 8 11 20 - 32 29
21.
Химнасия Ла-Плата
 26 7 8 11 23 - 37 29
22.
Тигре
 25 7 7 11 22 - 28 28
23.
Индепендьенте Авельянеда
 26 6 10 10 23 - 30 28
24.
Велес Сарсфилд
 26 5 12 9 24 - 26 27
25.
Унион Санта-Фе
 26 5 12 9 17 - 25 27
26.
Колон
 25 4 13 8 19 - 28 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 25 5 3 17 16 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
6.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
7.
Годой Крус
 0:1 12 7 4 1 23 - 11 25
8.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
9.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 10 24
10.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 6 5 1 12 - 4 23
12.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
13.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
14.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
15.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
16.
Расинг Авельянеда
 13 5 5 3 17 - 16 20
17.
Банфилд
 1:0 14 5 5 4 8 - 11 20
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
19.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
2.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
8.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
10.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
11.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
12.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
13.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
14.
Годой Крус
 0:1 14 3 4 7 10 - 18 13
15.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
16.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
17.
Атлетико Тукуман
 13 2 6 5 8 - 14 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
22.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
23.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
24.
Банфилд
 1:0 12 2 3 7 12 - 21 9
25.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
26.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 42'
      Вильягра Родриго получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Баутиста Шелотто сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Эрик Рамирес бьет в цель!
    • 22'
      Felipe Sanchez получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Гарро Родриго сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Габриэль Америко Бенавидес бьет в цель!
    • 3'
      Габриэль Америко Бенавидес сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Бустос Науэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тальерес Кордоба 2:2 Химнасия Ла-Плата онлайн

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