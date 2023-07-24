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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 26.
Банфилд
1:0
Первый тайм: 40'
Годой Крус
0'
1:0
27' Гол
Juan Bisanz
32' Желтая карточка
Hernan Lopez

Ход матча

27'
Juan Bisanz
(Aaron Quiroz)
1:0
32'
 
Hernan Lopez
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Годой Крус
2.51
6.60
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
6
Alejandro
Maciel
3
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
5
Ремеди
Эрик
16
Alejandro
Cabrera
17
Juan
Bisanz
10
Алеман
Брайн
23
Nicolas
Sosa
45
Milton
Gimenez
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Thomas
Galdames
5
Cristian
Nunez
14
Agustin
Valverde
13
Nicolas
Fernandez3
8
Hernan
Lopez
17
Конечни
Томас
7
Enzo
Larrosa
Банфилд
4-2-3-1
Годой Крус
4-2-3-1

История личных встреч

Банфилд
Годой Крус

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.4%
52.2%
30.4%
4 победы 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
1:1
К
1:1
ЛП
2:1
ЛП
0:1
КДМЗ3
0:0
КДМЗ3
1:0
С
0:2
С
2:2
С
1:1
К
2:1
П
3:1
К
0:1
П
2:3
П
1:2
П
3:0
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
2:0
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
1:2

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.27
0.83

Среднее время на гол

70
108

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.42
1.18

Среднее время на гол

63
76

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.35
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 5 (1) 0.19
Juan Bisanz 5 (2) 0.19
Алеман Брайн 1 (1) 0.04
Nicolas Sosa 1 0.04
Чавес Андрес 1 0.04
Инсуа Эмануэль 1 0.04
Sebastian Sosa II 1 0.04
Aaron Quiroz 1 0.04
Emanuel Olivera 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 6 0.23
Salomon Rodriguez 5 0.19
Конечни Томас 5 0.19
Gonzalo Abrego 3 0.12
Родригес Диего II 3 (3) 0.12
Hernan Lopez 2 0.08
Enzo Larrosa 2 0.08
Thomas Galdames 1 0.04
Nicolas Fernandez3 1 0.04
Braian Salvareschi 1 0.04
Silvio Ulariaga 1 0.04
Julian Eseiza 1 0.04
Pier Barrios 0 0
Federico Rasmussen 0 0
Matias Ramirez 0 0
Gianluca Ferrari 0 0
Lucas Arce 0 0
Bruno Sosa 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсуа Эмануэль 7 1
Alejandro Cabrera 5 2
Ремеди Эрик 7 0
Алеман Брайн 6 0
Emanuel Olivera 5 0
Emanuel Coronel 3 1
Чавес Андрес 4 0
Alejandro Maciel 4 0
Juan Bisanz 4 0
Дель Пино Маго Луис 2 1
Aaron Quiroz 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Nicolas Sosa 2 0
Milton Gimenez 2 0
Mateo Perez 2 0
Geronimo Rivera 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Lautaro Rios 1 0
Pedro Souto 1 0
Alan Di Pippa 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 7 0
Bruno Sosa 5 1
Hernan Lopez 6 0
Nicolas Fernandez3 6 0
Lucas Arce 5 0
Salomon Rodriguez 5 0
Thomas Galdames 3 1
Braian Salvareschi 3 1
Federico Rasmussen 4 0
Cristian Nunez 3 0
Родригес Диего II 3 0
Juan Andrada 1 1
Enzo Larrosa 1 1
Конечни Томас 2 0
Чинголани Лусиано 2 0
Gonzalo Abrego 2 0
Juan Andres Meli 2 0
Tadeo Allende 2 0
Matias Ramirez 1 0
Julian Eseiza 1 0
Gaston Pedernera 1 0

Результаты матчей

Банфилд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Годой Крус
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
5
Банфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Годой Крус
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
1

Волевые поражения

9
22
Банфилд
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Годой Крус
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
36% (9)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

11
27

Голы по времени матча

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
19 Не забивали 17
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 10
4 Не пропускали 10
3
27%
2
12%
1-15
3
27%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
27%
3
18%
76-90

Забито

10
22
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
2
20%
2
9%
1-15
2
20%
5
23%
16-30
1
10%
5
23%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
1
10%
5
23%
76-90

Пропущено

23
12
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
13%
3
25%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
7
30%
4
33%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
6
26%
1
8%
76-90

Забито

17
32
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
13 Не забивали 7
3
18%
2
6%
1-15
5
29%
29%
6
19%
16-30
2
12%
5
16%
31-45
2
12%
4
13%
46-60
4
24%
5
16%
61-75
1
6%
10
31%
76-90

Пропущено

34
29
18 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
6
18%
5
17%
1-15
5
15%
4
14%
16-30
7
21%
6
21%
31-45
4
12%
5
17%
46-60
3
9%
5
17%
61-75
9
26%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0
Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0
Годой Крус
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:1
Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1

Результаты матчей

Банфилд
Годой Крус

Точный счет

0:0
5 раз 38%
1:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 20%
1:0
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 48%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
0
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
2
1
12
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
6
4
8
1.5
2
11
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
12
0.5
Больше Меньше
17
8
5
20
1.5
10
15
1
24
2.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 26 18 4 4 48 - 19 58
2.
Тальерес Кордоба
 26 14 7 5 41 - 22 49
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Дефенса и Хустисия
 26 12 8 6 36 - 21 44
5.
Ланус
 25 11 9 5 35 - 25 42
6.
Эстудиантес Ла Плата
 26 11 9 6 32 - 22 42
7.
Росарио Сентраль
 26 10 11 5 36 - 29 41
8.
Архентинос Хуниорс
 26 11 7 8 29 - 19 40
9.
Бока Хуниорс
 25 11 5 9 29 - 23 38
10.
Годой Крус
 0:1 26 10 8 8 33 - 29 38
11.
Бельграно
 26 10 5 11 20 - 26 35
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 25 8 10 7 22 - 21 34
13.
Барракас Сентраль
 25 8 10 7 25 - 28 34
14.
Атлетико Тукуман
 26 8 10 8 23 - 27 34
15.
Расинг Авельянеда
 25 8 9 8 32 - 32 33
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 8 10 19 - 25 29
18.
Институто Кордоба
 25 7 8 10 20 - 30 29
19.
Сармьенто
 26 7 8 11 23 - 26 29
20.
Банфилд
 1:0 26 7 8 11 20 - 32 29
21.
Химнасия Ла-Плата
 26 7 8 11 23 - 37 29
22.
Тигре
 25 7 7 11 22 - 28 28
23.
Индепендьенте Авельянеда
 26 6 10 10 23 - 30 28
24.
Велес Сарсфилд
 26 5 12 9 24 - 26 27
25.
Унион Санта-Фе
 26 5 12 9 17 - 25 27
26.
Колон
 25 4 13 8 19 - 28 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 25 5 3 17 16 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
6.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
7.
Годой Крус
 0:1 12 7 4 1 23 - 11 25
8.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
9.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 10 24
10.
Бока Хуниорс
 13 7 3 3 17 - 9 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 6 5 1 12 - 4 23
12.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
13.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
14.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
15.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
16.
Расинг Авельянеда
 13 5 5 3 17 - 16 20
17.
Банфилд
 1:0 14 5 5 4 8 - 11 20
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
19.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
2.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
8.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
10.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
11.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
12.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
13.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
14.
Годой Крус
 0:1 14 3 4 7 10 - 18 13
15.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
16.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 2 6 4 10 - 16 12
17.
Атлетико Тукуман
 13 2 6 5 8 - 14 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 2 5 6 10 - 17 11
22.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
23.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
24.
Банфилд
 1:0 12 2 3 7 12 - 21 9
25.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
26.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Эрнан Лопес получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Aaron Quiroz сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Juan Bisanz бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Годой Крус
2.51
6.60
5.20
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