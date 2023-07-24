Тур: 26.
2:0
Конец матча
0'
1:0
27' ГолJuan Bisanz
33' Желтая карточкаHernan Lopez
55' Желтая карточкаAgustin Valverde
73' Желтая карточкаNicolas Fernandez3
76' Желтая карточкаPier Barrios
2:0
85' ГолИнсуа Эмануэль
86' Желтая карточкаРодригес Диего
90' Желтая карточкаMilton Gimenez
90'+7
Ход матча
27'
1:0
33'
55'
76'
85'
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Juan
Bisanz
10
Алеман
Брайн
23
Nicolas
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
23 Nicolas SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
-
37 Mateo Perez
-
-
-
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
Главный тренер: Nestor Piccoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Enzo Rivamar
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Банфилд
Годой Крус
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
23 матча
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.4%
52.2%
30.4%
4 победы 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.27
0.83
Среднее время на гол
70
108
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.42
1.18
Среднее время на гол
63
76
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.35
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bisanz
|6 (2)
|0.23
|Milton Gimenez
|5 (1)
|0.19
|Инсуа Эмануэль
|2
|0.08
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.04
|Nicolas Sosa
|1
|0.04
|Aaron Quiroz
|1
|0.04
|Чавес Андрес
|1
|0.04
|Sebastian Sosa II
|1
|0.04
|Emanuel Olivera
|0
|0
|Geronimo Rivera
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|6
|0.23
|Salomon Rodriguez
|5
|0.19
|Конечни Томас
|5
|0.19
|Gonzalo Abrego
|3
|0.12
|Родригес Диего II
|3 (3)
|0.12
|Hernan Lopez
|2
|0.08
|Enzo Larrosa
|2
|0.08
|Thomas Galdames
|1
|0.04
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.04
|Braian Salvareschi
|1
|0.04
|Silvio Ulariaga
|1
|0.04
|Julian Eseiza
|1
|0.04
|Pier Barrios
|0
|0
|Federico Rasmussen
|0
|0
|Matias Ramirez
|0
|0
|Gianluca Ferrari
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Bruno Sosa
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсуа Эмануэль
|7
|1
|Alejandro Cabrera
|5
|2
|Ремеди Эрик
|7
|0
|Алеман Брайн
|6
|0
|Emanuel Olivera
|5
|0
|Emanuel Coronel
|3
|1
|Чавес Андрес
|4
|0
|Alejandro Maciel
|4
|0
|Juan Bisanz
|4
|0
|Дель Пино Маго Луис
|2
|1
|Milton Gimenez
|3
|0
|Aaron Quiroz
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Nicolas Sosa
|2
|0
|Mateo Perez
|2
|0
|Geronimo Rivera
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Alan Di Pippa
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|8
|0
|Hernan Lopez
|7
|0
|Nicolas Fernandez3
|7
|0
|Bruno Sosa
|5
|1
|Lucas Arce
|5
|0
|Salomon Rodriguez
|5
|0
|Thomas Galdames
|3
|1
|Braian Salvareschi
|3
|1
|Родригес Диего II
|4
|0
|Federico Rasmussen
|4
|0
|Cristian Nunez
|3
|0
|Juan Andrada
|1
|1
|Enzo Larrosa
|1
|1
|Конечни Томас
|2
|0
|Чинголани Лусиано
|2
|0
|Gonzalo Abrego
|2
|0
|Juan Andres Meli
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Gaston Pedernera
|1
|0
|Agustin Valverde
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Годой Крус
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
5
Банфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Годой Крус
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
1
Волевые поражения
9
22
Банфилд
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Годой Крус
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
35% (9)
54% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
11
27
Голы по времени матча
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
19 Не забивали 18
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
1
10%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
1
11%
5
50%
76-90
Пропущено
11
19
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
4 Не пропускали 11
3
27%
2
11%
1-15
3
27%
4
21%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
27%
4
21%
76-90
Забито
10
22
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 16
2
20%
2
9%
1-15
2
20%
5
23%
16-30
1
10%
5
23%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
1
10%
5
23%
76-90
Пропущено
23
12
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
13%
3
25%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
7
30%
4
33%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
6
26%
1
8%
76-90
Забито
19
32
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
13 Не забивали 8
3
16%
2
6%
1-15
6
32%
6
19%
16-30
2
11%
5
16%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
4
21%
5
16%
61-75
2
11%
10
31%
76-90
Пропущено
34
31
18 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 18
6
18%
5
16%
1-15
5
15%
5
16%
16-30
7
21%
6
19%
31-45
4
12%
5
16%
46-60
3
9%
5
16%
61-75
9
26%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0
Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0
Годой Крус
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:1
Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1
Результаты матчей
Банфилд
Годой Крус
Точный счет
0:0
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 46%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
102
212
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
77
48
212
111
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1412
Больше Меньше
179
620
1016
125
422
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|18
|4
|4
|48 - 19
|58
|2.
|26
|14
|7
|5
|41 - 22
|49
|3.
|26
|12
|10
|4
|23 - 11
|46
|4.
|26
|12
|8
|6
|36 - 21
|44
|5.
|25
|11
|9
|5
|35 - 25
|42
|6.
|26
|11
|9
|6
|32 - 22
|42
|7.
|26
|10
|11
|5
|36 - 29
|41
|8.
|26
|11
|7
|8
|29 - 19
|40
|9.
|25
|11
|5
|9
|29 - 23
|38
|10.
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|11.
|2:0
|26
|9
|9
|8
|34 - 32
|36
|12.
|26
|10
|5
|11
|20 - 26
|35
|13.
|25
|8
|10
|7
|22 - 21
|34
|14.
|25
|8
|10
|7
|25 - 28
|34
|15.
|26
|8
|10
|8
|23 - 27
|34
|16.
|26
|9
|6
|11
|25 - 28
|33
|17.
|25
|7
|8
|10
|20 - 30
|29
|18.
|26
|7
|8
|11
|23 - 26
|29
|19.
|0:2
|26
|7
|8
|11
|19 - 27
|29
|20.
|26
|7
|8
|11
|21 - 32
|29
|21.
|26
|7
|8
|11
|23 - 37
|29
|22.
|25
|7
|7
|11
|22 - 28
|28
|23.
|26
|6
|10
|10
|23 - 30
|28
|24.
|26
|5
|12
|9
|24 - 26
|27
|25.
|26
|5
|12
|9
|17 - 25
|27
|26.
|25
|4
|13
|8
|19 - 28
|25
|27.
|26
|5
|7
|14
|17 - 29
|22
|28.
|25
|5
|3
|17
|16 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|24 - 6
|33
|2.
|14
|9
|5
|0
|27 - 11
|32
|3.
|14
|8
|5
|1
|12 - 2
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|6.
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|7.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|8.
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|9.
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|10.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|11.
|12
|6
|5
|1
|12 - 4
|23
|12.
|2:0
|14
|6
|5
|3
|19 - 16
|23
|13.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|14.
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|15.
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|16.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|17.
|14
|5
|5
|4
|9 - 11
|20
|18.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|19.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|20.
|14
|3
|9
|2
|16 - 11
|18
|21.
|0:2
|13
|5
|2
|6
|9 - 9
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|25.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|27.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|6.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|8 - 18
|14
|11.
|2:0
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|7 - 13
|13
|14.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|15.
|14
|2
|7
|5
|7 - 13
|13
|16.
|13
|2
|6
|5
|8 - 14
|12
|17.
|0:2
|13
|2
|6
|5
|10 - 18
|12
|18.
|14
|2
|6
|6
|8 - 15
|12
|19.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|20.
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|21.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|22.
|14
|2
|4
|8
|11 - 26
|10
|23.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|24.
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|25.
|12
|1
|6
|5
|6 - 12
|9
|26.
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|27.
|14
|2
|3
|9
|8 - 16
|9
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7