Тур: 26.
3:0
Второй тайм: 58'
0'
25' Желтая карточкаBrian Blasi
36' Желтая карточкаМасиэль Леандро
1:0
40' ГолJuan Ignacio Nardoni
2:0
45' ГолОхеда Агустин
3:0
57' ГолNicolas Oroz
Ход матча
25'
36'
40'
45'
2:0
57'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
38
Tobias
Rubio
23
Nicolas
Oroz
36
Jose
Amado
17
Brian
Blasi
12
Ciro
Rius
28
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Tobias RubioЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Мура ФакундоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Tomas Perez
-
55 Santino Vera
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Jose AmadoЗащитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
31 Gino Olguin
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Сентраль Кордоба СдЕ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.25
Среднее время на гол
0
72
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
112
90
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ауче Габриэль
|6
|0.23
|Matias Rojas II
|6 (2)
|0.23
|Ромеро Максимильяно
|4
|0.15
|Gonzalo Piovi
|4 (2)
|0.15
|Мура Факундо
|2
|0.08
|Nicolas Oroz
|2
|0.08
|Морено Анибал
|2
|0.08
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.04
|Моралес Максимильяно
|1
|0.04
|Пильюд Иван
|1
|0.04
|Nicolas Reniero
|1
|0.04
|Gabriel Rojas1
|1
|0.04
|Герреро Паоло
|1
|0.04
|Jonathan David Gomez
|1
|0.04
|Охеда Агустин
|1
|0.04
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Jose Gomez I
|0
|0
|Авилес Томас
|0
|0
|Catriel Cabellos
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Emanuel Gamba
|5 (1)
|0.19
|Масиэль Леандро
|4
|0.15
|Lucas Besozzi
|3
|0.12
|Ciro Rius
|1
|0.04
|Brian Farioli
|1
|0.04
|Facundo Castelli
|1
|0.04
|Gonzalo Goni
|1
|0.04
|Торрес Кристиан
|1
|0.04
|Marcelo Benitez II
|1
|0.04
|Jesus Soraire
|1
|0.04
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауче Габриэль
|4
|1
|Сигали Леонардо
|5
|0
|Мура Факундо
|5
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|1
|Герреро Паоло
|4
|0
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Gonzalo Piovi
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Nicolas Oroz
|3
|0
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Авилес Томас
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Jonathan Galvan
|2
|0
|Ариас Габриэль
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Пильюд Иван
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Jose Gomez I
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Catriel Cabellos
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Canto
|6
|0
|Fabio Pereyra
|6
|0
|Ciro Rius
|4
|1
|Brian Blasi
|5
|0
|Mauro Pitton
|4
|0
|Marcelo Benitez II
|4
|0
|Facundo Castelli
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Калински Энсо
|2
|0
|Жордан Федерико
|2
|0
|Jesus Soraire
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Leonardo Madelon
|0
|1
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Масиэль Леандро
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сентраль Кордоба СдЕ
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
8
7
Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
13
9
Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Сентраль Кордоба СдЕ
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
15
9
Волевые поражения
21
16
Голы по времени матча
Забито
17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
2
12%
3
27%
1-15
5
29%
29%
1
9%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
5
29%
29%
2
18%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
12%
3
27%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
3
20%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
3
19%
3
20%
76-90
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
3
33%
16-30
4
27%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
33%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
19%
3
33%
76-90
Забито
32
20
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 13
3
9%
3
15%
1-15
8
25%
4
20%
16-30
6
19%
5
25%
31-45
5
16%
2
10%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
4
13%
5
25%
76-90
Пропущено
32
24
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 16
6
19%
3
13%
1-15
5
16%
2
8%
16-30
5
16%
4
17%
31-45
5
16%
5
21%
46-60
5
16%
4
17%
61-75
6
19%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Реал Пилар - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Депортиво Линьерс 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Хусто Хосе де Уркиса - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Хенераль Ламадрид 3:1 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Леандро Н. Алем 1:0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
13 раз 52%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
67
67
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
39
48
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
1213
916
718
322
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|18
|4
|4
|48 - 19
|58
|2.
|26
|14
|7
|5
|41 - 22
|49
|3.
|26
|12
|10
|4
|23 - 11
|46
|4.
|26
|12
|8
|6
|36 - 21
|44
|5.
|25
|11
|9
|5
|35 - 25
|42
|6.
|26
|11
|9
|6
|32 - 22
|42
|7.
|26
|10
|11
|5
|36 - 29
|41
|8.
|26
|11
|7
|8
|29 - 19
|40
|9.
|25
|11
|5
|9
|29 - 23
|38
|10.
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|11.
|2:0
|26
|9
|9
|8
|34 - 32
|36
|12.
|26
|10
|5
|11
|20 - 26
|35
|13.
|25
|8
|10
|7
|22 - 21
|34
|14.
|25
|8
|10
|7
|25 - 28
|34
|15.
|26
|8
|10
|8
|23 - 27
|34
|16.
|26
|9
|6
|11
|25 - 28
|33
|17.
|25
|7
|8
|10
|20 - 30
|29
|18.
|26
|7
|8
|11
|23 - 26
|29
|19.
|0:2
|26
|7
|8
|11
|19 - 27
|29
|20.
|26
|7
|8
|11
|21 - 32
|29
|21.
|26
|7
|8
|11
|23 - 37
|29
|22.
|25
|7
|7
|11
|22 - 28
|28
|23.
|26
|6
|10
|10
|23 - 30
|28
|24.
|26
|5
|12
|9
|24 - 26
|27
|25.
|26
|5
|12
|9
|17 - 25
|27
|26.
|25
|4
|13
|8
|19 - 28
|25
|27.
|26
|5
|7
|14
|17 - 29
|22
|28.
|25
|5
|3
|17
|16 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|24 - 6
|33
|2.
|14
|9
|5
|0
|27 - 11
|32
|3.
|14
|8
|5
|1
|12 - 2
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|6.
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|7.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|8.
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|9.
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|10.
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|11.
|12
|6
|5
|1
|12 - 4
|23
|12.
|2:0
|14
|6
|5
|3
|19 - 16
|23
|13.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|14.
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|15.
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|16.
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|17.
|14
|5
|5
|4
|9 - 11
|20
|18.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|19.
|13
|4
|6
|3
|9 - 10
|18
|20.
|14
|3
|9
|2
|16 - 11
|18
|21.
|0:2
|13
|5
|2
|6
|9 - 9
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|13
|3
|7
|3
|13 - 16
|16
|25.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|27.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|6.
|13
|3
|7
|3
|17 - 16
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|9.
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|8 - 18
|14
|11.
|2:0
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|7 - 13
|13
|14.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|15.
|14
|2
|7
|5
|7 - 13
|13
|16.
|13
|2
|6
|5
|8 - 14
|12
|17.
|0:2
|13
|2
|6
|5
|10 - 18
|12
|18.
|14
|2
|6
|6
|8 - 15
|12
|19.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|20.
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|21.
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|22.
|14
|2
|4
|8
|11 - 26
|10
|23.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|24.
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|25.
|12
|1
|6
|5
|6 - 12
|9
|26.
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|27.
|14
|2
|3
|9
|8 - 16
|9
|28.
|13
|1
|2
|10
|5 - 17
|5
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7
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