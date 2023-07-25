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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 26.
Расинг Авельянеда
3:1
Конец матча
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
25' Желтая карточка
Brian Blasi
36' Желтая карточка
Масиэль Леандро
1:0
40' Гол
Juan Ignacio Nardoni
2:0
45' Гол
Охеда Агустин
3:0
57' Гол
Nicolas Oroz
3:1
66' Гол
Калински Энсо
89' Желтая карточка
Калински Энсо
90'+5
21
Ариас
Габриэль
6
Авилес
Томас
30
Сигали
Леонардо
35
Santiago
Quiros
38
Tobias
Rubio
33
Gonzalo
Piovi
11
Jonathan
David
Gomez
5
Juan
Ignacio
Nardoni
23
Nicolas
Oroz
7
Ауче
Габриэль
26
Охеда
Агустин
22
Matias
Mansilla
36
Jose
Amado
17
Brian
Blasi
2
Fabio
Pereyra
29
Gustavo
Canto
12
Ciro
Rius
28
Mauro
Pitton
25
Масиэль
Леандро
77
Lucas
Besozzi
18
Lucas
Emanuel
Gamba
44
Brian
Farioli
Расинг Авельянеда
5-2-3
Сентраль Кордоба СдЕ
4-4-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Сентраль Кордоба СдЕ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:3
ЛП
0:0
ЛП
1:0
КДМЭП
2:2
С
0:0

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.25

Среднее время на гол

0
72

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
90

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ауче Габриэль 6 0.23
Matias Rojas II 6 (2) 0.23
Ромеро Максимильяно 4 0.15
Gonzalo Piovi 4 (2) 0.15
Nicolas Oroz 3 0.12
Мура Факундо 2 0.08
Морено Анибал 2 0.08
Juan Ignacio Nardoni 1 0.04
Моралес Максимильяно 1 0.04
Пильюд Иван 1 0.04
Nicolas Reniero 1 0.04
Gabriel Rojas1 1 0.04
Герреро Паоло 1 0.04
Jonathan David Gomez 1 0.04
Охеда Агустин 1 0.04
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Jose Gomez I 0 0
Авилес Томас 0 0
Catriel Cabellos 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Emanuel Gamba 5 (1) 0.19
Масиэль Леандро 4 0.15
Lucas Besozzi 3 0.12
Ciro Rius 1 0.04
Brian Farioli 1 0.04
Facundo Castelli 1 0.04
Gonzalo Goni 1 0.04
Торрес Кристиан 1 0.04
Калински Энсо 1 0.04
Marcelo Benitez II 1 0.04
Jesus Soraire 1 0.04

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауче Габриэль 4 1
Сигали Леонардо 5 0
Мура Факундо 5 0
Juan Ignacio Nardoni 3 1
Герреро Паоло 4 0
Jonathan David Gomez 4 0
Gonzalo Piovi 4 0
Морено Анибал 4 0
Gabriel Rojas1 2 1
Инсуа Эмилиано 3 0
Matias Rojas II 3 0
Nicolas Oroz 3 0
Карбонеро Йохан 3 0
Авилес Томас 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Опасо Оскар 2 0
Jonathan Galvan 2 0
Ариас Габриэль 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Juan Caceres 0 1
Пильюд Иван 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Jose Gomez I 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Santiago Quiros 1 0
Catriel Cabellos 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Canto 6 0
Fabio Pereyra 6 0
Ciro Rius 4 1
Brian Blasi 5 0
Mauro Pitton 4 0
Marcelo Benitez II 4 0
Калински Энсо 3 0
Facundo Castelli 3 0
Julian Navas 3 0
Жордан Федерико 2 0
Jesus Soraire 2 0
Brian Farioli 2 0
Leonardo Madelon 0 1
Торрес Кристиан 1 0
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Масиэль Леандро 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Ramon Cansinos 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сентраль Кордоба СдЕ
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

8
8
Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сентраль Кордоба СдЕ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

13
9
Расинг Авельянеда
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Сентраль Кордоба СдЕ
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

21
17

Голы по времени матча

Забито

20
12
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
2
10%
3
25%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
6
30%
2
17%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
2
10%
3
25%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
4
24%
3
17%
61-75
3
18%
3
17%
76-90

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
3
33%
16-30
4
27%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
33%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
19%
3
33%
76-90

Забито

35
21
19 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 13
3
9%
3
14%
1-15
8
23%
4
19%
16-30
8
23%
5
24%
31-45
6
17%
2
10%
46-60
6
17%
2
10%
61-75
4
11%
5
24%
76-90

Пропущено

33
27
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
6
18%
3
11%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
5
15%
6
22%
31-45
5
15%
6
22%
46-60
6
18%
4
15%
61-75
6
18%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Реал Пилар - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Депортиво Линьерс 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Хусто Хосе де Уркиса - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Хенераль Ламадрид 3:1 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Леандро Н. Алем 1:0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
13 раз 50%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
6
7
7
7
1.5
3
10
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
6
3
9
1.5
4
9
3
9
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
13
13
10
16
1.5
7
19
4
22
2.5
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 26 18 4 4 48 - 19 58
2.
Тальерес Кордоба
 26 14 7 5 41 - 22 49
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Дефенса и Хустисия
 26 12 8 6 36 - 21 44
5.
Ланус
 25 11 9 5 35 - 25 42
6.
Эстудиантес Ла Плата
 26 11 9 6 32 - 22 42
7.
Бока Хуниорс
 2:0 26 12 5 9 31 - 23 41
8.
Росарио Сентраль
 26 10 11 5 36 - 29 41
9.
Архентинос Хуниорс
 26 11 7 8 29 - 19 40
10.
Годой Крус
 26 10 8 8 33 - 30 38
11.
Расинг Авельянеда
 26 9 9 8 35 - 33 36
12.
Бельграно
 26 10 5 11 20 - 26 35
13.
Барракас Сентраль
 25 8 10 7 25 - 28 34
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:2 26 8 10 8 22 - 23 34
15.
Атлетико Тукуман
 26 8 10 8 23 - 27 34
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Институто Кордоба
 25 7 8 10 20 - 30 29
18.
Сармьенто
 26 7 8 11 23 - 26 29
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 7 8 11 20 - 28 29
20.
Банфилд
 26 7 8 11 21 - 32 29
21.
Химнасия Ла-Плата
 26 7 8 11 23 - 37 29
22.
Тигре
 25 7 7 11 22 - 28 28
23.
Индепендьенте Авельянеда
 26 6 10 10 23 - 30 28
24.
Велес Сарсфилд
 26 5 12 9 24 - 26 27
25.
Унион Санта-Фе
 26 5 12 9 17 - 25 27
26.
Колон
 25 4 13 8 19 - 28 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 25 5 3 17 16 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Бока Хуниорс
 2:0 14 8 3 3 19 - 9 27
5.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
6.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
7.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
9.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
10.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 10 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:2 12 6 5 1 12 - 4 23
12.
Расинг Авельянеда
 14 6 5 3 20 - 17 23
13.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
14.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
15.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
16.
Барракас Сентраль
 13 5 5 3 12 - 11 20
17.
Банфилд
 14 5 5 4 9 - 11 20
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
19.
Институто Кордоба
 13 4 6 3 9 - 10 18
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 13 3 7 3 13 - 16 16
25.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
2.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Ланус
 13 3 7 3 17 - 16 16
7.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
8.
Бока Хуниорс
 2:0 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
10.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
11.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
12.
Тигре
 13 3 4 6 10 - 14 13
13.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
14.
Годой Крус
 14 3 4 7 10 - 19 13
15.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
16.
Атлетико Тукуман
 13 2 6 5 8 - 14 12
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 6 5 11 - 19 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:2 14 2 5 7 10 - 19 11
22.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
23.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
24.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
25.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
26.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 13 1 2 10 5 - 17 5
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Весь список
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