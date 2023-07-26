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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 26.
Колон
1:3
Конец матча
Тигре
0'
0:1
37' Гол
Tomas Badaloni
54' Желтая карточка
Brian Abel Luciatti
1:1
55' Гол
Natanael Troncoso
1:2
65' Гол
Blas Armoa
1:3
83' Гол
Agustin Cardozo
90'+3
17
Ignacio
Chicco
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
30
Santiago
Pierotti
14
Перласа
Бальдомеро
5
Cristian
Vega
19
Tomas
Galvan
9
Абила
Рамон
16
Natanael
Troncoso
33
Рохас
Сантьяго
36
Кабрера
Виктор
2
Victor
Emanuel
Aguilera
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
10
Меносси
Лукас
5
Sebastian
Prediger
II
16
Кастро
Алексис
28
Молинас
Аарон
18
Blas
Armoa
29
Tomas
Badaloni
Колон
4-4-2
Тигре
4-3-1-2

История личных встреч

Колон
Тигре

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

22 матча

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.2%
63.6%
18.2%
4 победы 14 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
1:0
КДЛС
3:2
КДЛС
0:0
С
2:2
С
3:1
П
2:1
П
1:4
П
0:1
П
1:0
П
1:0
П
3:2
П
2:2
П
1:1
ПА
2:1
ПА
3:0
ПА
1:0
ПА
2:2
ПА
5:1
ПА
2:1
ПА
2:2
ПАК
1:2

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.77
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.89
1.08

Среднее время на гол

47
83

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

1.82
1.18

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

49
76

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 6 0.23
Eric Meza 2 0.08
Бенитес Хорхе 2 0.08
Santiago Pierotti 2 0.08
Перласа Бальдомеро 1 0.04
Juan Alvarez2 1 0.04
Andrew Teuten 1 0.04
Cristian Vega 1 0.04
Joaquin Ibanez III 1 0.04
Facundo Garces 1 0.04
Natanael Troncoso 1 0.04
Rafael Delgado 0 0
Facundo Farias 0 0
Carlos Arrua 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 11 (2) 0.42
Brian Abel Luciatti 3 0.12
Blas Armoa 3 0.12
Колидио Факундо 2 (1) 0.08
Кастро Алексис 1 0.04
Tomas Badaloni 1 0.04
Молинас Аарон 1 0.04
Agustin Cardozo 1 0.04
Brian Leizza 1 0.04
Martin Garay 0 0
Меносси Лукас 0 0
Lucas Blondel 0 0
Cristian Zabala 0 0
Martin Ortega 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Santiago Pierotti 6 0
Rafael Delgado 4 1
Абила Рамон 5 0
Перласа Бальдомеро 5 0
Julian Chicco 5 0
Facundo Garces 5 0
Stefano Moreyra 3 1
Cristian Vega 4 0
Бенитес Хорхе 4 0
Leonel Picco 4 0
Гольц Паоло 3 0
Andrew Teuten 3 0
Carlos Arrua 3 0
Gian Nardelli 1 1
Joaquin Ibanez III 2 0
Eric Meza 2 0
Ignacio Chicco 1 0
Facundo Farias 1 0
Augusto Schott 1 0
Natanael Troncoso 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 5 2
Ретеги Матео 5 0
Меносси Лукас 4 0
Молинас Аарон 4 0
Lautaro Montoya 2 1
Lucas Blondel 3 0
Cristian Zabala 3 0
Brian Leizza 3 0
Кабрера Виктор 2 0
Victor Emanuel Aguilera 2 0
Agustin Cardozo 2 0
Blas Armoa 2 0
Agustin Obando 2 0
Martin Ortega 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Колидио Факундо 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Martin Garay 1 0

Результаты матчей

Колон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Тигре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

8
5
Колон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Тигре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

6
9
Колон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Тигре
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
58% (15)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

14
14

Голы по времени матча

Забито

13
13
10 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
6
46%
4
31%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Пропущено

20
15
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
5
25%
4
27%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
1
5%
6
40%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
5
25%
2
13%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
22 Не забивали 18
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
4
33%
7
47%
76-90

Забито

19
24
12 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
4
21%
2
8%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
6
32%
8
33%
31-45
4
21%
2
8%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
3
16%
3
13%
76-90

Пропущено

32
30
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 20
5
16%
6
20%
1-15
5
16%
2
7%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
2
6%
6
20%
46-60
8
25%
5
17%
61-75
9
28%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4
Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Тигре
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1
Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2

Результаты матчей

Колон
Тигре

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 46%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Колон
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
4
4
10
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
8
6
2
10
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
12
0.5
Больше Меньше
16
10
6
20
1.5
8
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 26 18 4 4 48 - 19 58
2.
Тальерес Кордоба
 26 14 7 5 41 - 22 49
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Дефенса и Хустисия
 26 12 8 6 36 - 21 44
5.
Эстудиантес Ла Плата
 26 11 9 6 32 - 22 42
6.
Ланус
 0:1 26 11 9 6 35 - 26 42
7.
Бока Хуниорс
 26 12 5 9 31 - 24 41
8.
Росарио Сентраль
 26 10 11 5 36 - 29 41
9.
Архентинос Хуниорс
 26 11 7 8 29 - 19 40
10.
Годой Крус
 26 10 8 8 33 - 30 38
11.
Расинг Авельянеда
 26 9 9 8 35 - 33 36
12.
Бельграно
 26 10 5 11 20 - 26 35
13.
Барракас Сентраль
 26 8 11 7 25 - 28 35
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 26 8 10 8 23 - 23 34
15.
Атлетико Тукуман
 26 8 10 8 23 - 27 34
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Институто Кордоба
 1:0 26 8 8 10 21 - 30 32
18.
Тигре
 26 8 7 11 25 - 29 31
19.
Сармьенто
 26 7 8 11 23 - 26 29
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 7 8 11 20 - 28 29
21.
Банфилд
 26 7 8 11 21 - 32 29
22.
Химнасия Ла-Плата
 26 7 8 11 23 - 37 29
23.
Индепендьенте Авельянеда
 26 6 10 10 23 - 30 28
24.
Велес Сарсфилд
 26 5 12 9 24 - 26 27
25.
Унион Санта-Фе
 26 5 12 9 17 - 25 27
26.
Колон
 26 4 13 9 20 - 31 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 26 5 4 17 16 - 34 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Бока Хуниорс
 14 8 3 3 19 - 10 27
5.
Ланус
 0:1 12 8 2 2 18 - 9 26
6.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
7.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
9.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
10.
Архентинос Хуниорс
 12 7 3 2 22 - 10 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 6 5 1 12 - 4 23
12.
Расинг Авельянеда
 14 6 5 3 20 - 17 23
13.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
14.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
15.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 8 21
16.
Барракас Сентраль
 14 5 6 3 12 - 11 21
17.
Институто Кордоба
 1:0 14 5 6 3 10 - 10 21
18.
Банфилд
 14 5 5 4 9 - 11 20
19.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
22.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
23.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
24.
Колон
 14 3 7 4 14 - 19 16
25.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
26.
Унион Санта-Фе
 12 3 5 4 10 - 12 14
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
2.
Тальерес Кордоба
 12 7 3 2 23 - 12 24
3.
Дефенса и Хустисия
 12 5 3 4 15 - 10 18
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 12 4 4 4 10 - 12 16
6.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
7.
Тигре
 14 4 4 6 13 - 15 16
8.
Ланус
 0:1 14 3 7 4 17 - 17 16
9.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
10.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
11.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
12.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
13.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
14.
Годой Крус
 14 3 4 7 10 - 19 13
15.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
16.
Атлетико Тукуман
 13 2 6 5 8 - 14 12
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 6 5 11 - 19 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 1:0 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 2 5 7 11 - 19 11
22.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
23.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
24.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
25.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
26.
Росарио Сентраль
 12 1 6 5 9 - 18 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 14 1 3 10 5 - 17 6
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 7
Весь список
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