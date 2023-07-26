Тур: 26.
0'
0:1
37' ГолTomas Badaloni
54' Желтая карточкаBrian Abel Luciatti
1:1
55' ГолNatanael Troncoso
1:2
65' ГолBlas Armoa
1:3
83' ГолAgustin Cardozo
90'+3
Ход матча
37'
0:1
55'
1:1
65'
1:2
83'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Eric
Meza
19
Tomas
Galvan
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Tomas GalvanПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
26 Carlos Arrua
-
-
-
29 Leonel Picco
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blas ArmoaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Martin Garay
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Sara
История личных встреч
Колон
Тигре
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
22 матча
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.2%
63.6%
18.2%
4 победы 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.77
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.89
1.08
Среднее время на гол
47
83
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
1.82
1.18
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
49
76
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|6
|0.23
|Eric Meza
|2
|0.08
|Бенитес Хорхе
|2
|0.08
|Santiago Pierotti
|2
|0.08
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.04
|Juan Alvarez2
|1
|0.04
|Andrew Teuten
|1
|0.04
|Cristian Vega
|1
|0.04
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.04
|Facundo Garces
|1
|0.04
|Natanael Troncoso
|1
|0.04
|Rafael Delgado
|0
|0
|Facundo Farias
|0
|0
|Carlos Arrua
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|11 (2)
|0.42
|Brian Abel Luciatti
|3
|0.12
|Blas Armoa
|3
|0.12
|Колидио Факундо
|2 (1)
|0.08
|Кастро Алексис
|1
|0.04
|Tomas Badaloni
|1
|0.04
|Молинас Аарон
|1
|0.04
|Agustin Cardozo
|1
|0.04
|Brian Leizza
|1
|0.04
|Martin Garay
|0
|0
|Меносси Лукас
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Cristian Zabala
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Pierotti
|6
|0
|Rafael Delgado
|4
|1
|Абила Рамон
|5
|0
|Перласа Бальдомеро
|5
|0
|Julian Chicco
|5
|0
|Facundo Garces
|5
|0
|Stefano Moreyra
|3
|1
|Cristian Vega
|4
|0
|Бенитес Хорхе
|4
|0
|Leonel Picco
|4
|0
|Гольц Паоло
|3
|0
|Andrew Teuten
|3
|0
|Carlos Arrua
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Eric Meza
|2
|0
|Ignacio Chicco
|1
|0
|Facundo Farias
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|5
|2
|Ретеги Матео
|5
|0
|Меносси Лукас
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Lautaro Montoya
|2
|1
|Lucas Blondel
|3
|0
|Cristian Zabala
|3
|0
|Brian Leizza
|3
|0
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|2
|0
|Agustin Cardozo
|2
|0
|Blas Armoa
|2
|0
|Agustin Obando
|2
|0
|Martin Ortega
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
Результаты матчей
Колон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Тигре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
8
5
Колон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Тигре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
6
9
Колон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Тигре
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
58% (15)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
14
14
Голы по времени матча
Забито
13
13
10 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
6
46%
4
31%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Пропущено
20
15
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
5
25%
4
27%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
1
5%
6
40%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
5
25%
2
13%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
22 Не забивали 18
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
4
33%
7
47%
76-90
Забито
19
24
12 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
4
21%
2
8%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
6
32%
8
33%
31-45
4
21%
2
8%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
3
16%
3
13%
76-90
Пропущено
32
30
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 20
5
16%
6
20%
1-15
5
16%
2
7%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
2
6%
6
20%
46-60
8
25%
5
17%
61-75
9
28%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4
Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Тигре
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1
Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2
Результаты матчей
Колон
Тигре
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 46%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Колон
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
84
410
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
86
210
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1412
Больше Меньше
1610
620
818
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|18
|4
|4
|48 - 19
|58
|2.
|26
|14
|7
|5
|41 - 22
|49
|3.
|26
|12
|10
|4
|23 - 11
|46
|4.
|26
|12
|8
|6
|36 - 21
|44
|5.
|26
|11
|9
|6
|32 - 22
|42
|6.
|0:1
|26
|11
|9
|6
|35 - 26
|42
|7.
|26
|12
|5
|9
|31 - 24
|41
|8.
|26
|10
|11
|5
|36 - 29
|41
|9.
|26
|11
|7
|8
|29 - 19
|40
|10.
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|11.
|26
|9
|9
|8
|35 - 33
|36
|12.
|26
|10
|5
|11
|20 - 26
|35
|13.
|26
|8
|11
|7
|25 - 28
|35
|14.
|26
|8
|10
|8
|23 - 23
|34
|15.
|26
|8
|10
|8
|23 - 27
|34
|16.
|26
|9
|6
|11
|25 - 28
|33
|17.
|1:0
|26
|8
|8
|10
|21 - 30
|32
|18.
|26
|8
|7
|11
|25 - 29
|31
|19.
|26
|7
|8
|11
|23 - 26
|29
|20.
|26
|7
|8
|11
|20 - 28
|29
|21.
|26
|7
|8
|11
|21 - 32
|29
|22.
|26
|7
|8
|11
|23 - 37
|29
|23.
|26
|6
|10
|10
|23 - 30
|28
|24.
|26
|5
|12
|9
|24 - 26
|27
|25.
|26
|5
|12
|9
|17 - 25
|27
|26.
|26
|4
|13
|9
|20 - 31
|25
|27.
|26
|5
|7
|14
|17 - 29
|22
|28.
|26
|5
|4
|17
|16 - 34
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|24 - 6
|33
|2.
|14
|9
|5
|0
|27 - 11
|32
|3.
|14
|8
|5
|1
|12 - 2
|29
|4.
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|0:1
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|6.
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|8.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|9.
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|10.
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|11.
|12
|6
|5
|1
|12 - 4
|23
|12.
|14
|6
|5
|3
|20 - 17
|23
|13.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|14.
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|15.
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|16.
|14
|5
|6
|3
|12 - 11
|21
|17.
|1:0
|14
|5
|6
|3
|10 - 10
|21
|18.
|14
|5
|5
|4
|9 - 11
|20
|19.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|20.
|14
|3
|9
|2
|16 - 11
|18
|21.
|13
|5
|2
|6
|9 - 9
|17
|22.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|24.
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|25.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|27.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|3.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|6.
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|13 - 15
|16
|8.
|0:1
|14
|3
|7
|4
|17 - 17
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|11.
|14
|4
|2
|8
|8 - 18
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|7 - 13
|13
|14.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|15.
|14
|2
|7
|5
|7 - 13
|13
|16.
|13
|2
|6
|5
|8 - 14
|12
|17.
|13
|2
|6
|5
|11 - 19
|12
|18.
|14
|2
|6
|6
|8 - 15
|12
|19.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|20.
|1:0
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|21.
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|22.
|14
|2
|4
|8
|11 - 26
|10
|23.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|24.
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|25.
|12
|1
|6
|5
|6 - 12
|9
|26.
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|27.
|14
|2
|3
|9
|8 - 16
|9
|28.
|14
|1
|3
|10
|5 - 17
|6
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 7